Автор: Сергей Лакутин, Женева, 12. 03. 2020. Просмотров: 101
С момента регистрации первого заражения в Китае в декабре 2019 года, COVID-19 распространяется по всему миру – вчера ВОЗ употребила термин "пандемия". Наша Газета регулярно информирует вас о ситуации в Швейцарии, а сегодня предлагает разъяснения специалиста о том, что делать с попавшими под удар контрактами и каковы права и обязательства сотрудников.|
Depuis le premier cas enregistré en Chine en décembre 2019, le virus circule dans le monde, hier l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie. Nasha Gazeta informe régulièrement ses lectures sur la situation en Suisse. Aujourd’hui nous vous proposons les explications d’un avocat genevois sur l’aspect juridique de cette situation.
Европа, начиная с граничащей со Швейцарией Италии, постепенно переходит на «осадное положение». Главным, безусловно, остается вопрос здоровья людей, но быт, как известно, определяет сознание, и жизнь диктует свои законы.
Меры, принимаемые для предотвращения распространения вируса, имеют серьезнейшие последствия для бизнеса на всей планете, будь то перебои с поставками товаров, приостановка производства, карантин, ограничения поездок и импорта, отмена выставок и других публичных мероприятий. Наша Газета уже писала об убытках, которые несет Швейцария, и о падении биржи, но помимо экономической стороны вопроса, есть и юридическая.
В результате экстренных мер, принимаемых правительствами ряда стран, многие компании оказываются не способными либо вообще выполнить свои обязательства, либо выполнить их в полном объеме и в срок. С юридической точки зрения, возникает вопрос, может ли COVID-19 быть «использован» компаниями, как причина отказа от исполнения контрактных обязательств.
Ответ зависит, прежде всего, от условий самого контракта, а конкретнее от того, содержит ли он положения, касающиеся форс-мажора, и от их формулировки. Имеет значение и применимая к договору юрисдикция, так как в каждой судебной системе своя интерпретация и практика в отношении форс-мажора.
Что касается Швейцарской Конфедерации, то, хотя концепт форс-мажорных обстоятельств признается швейцарскими судами, статьи, в которой прямо написано о форс-мажоре и о том, что происходит в таких случаях, в национальном законодательстве не существует. Юридические концепты, наиболее приближенные к этому понятию, таковы: невозможность исполнения (статья 119 Кодекса обязательного права) и изменение обстоятельств (определяемое сложной латинской фразой "clausula rebus sic stantibus").
Об авторе: Сергей Лакутин, адвокат Женевской коллегии адвокатов, член Швейцарской ассоциации адвокатов www.slegal.ch
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