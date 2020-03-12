Европа, начиная с граничащей со Швейцарией Италии, постепенно переходит на «осадное положение». Главным, безусловно, остается вопрос здоровья людей, но быт, как известно, определяет сознание, и жизнь диктует свои законы.



Меры, принимаемые для предотвращения распространения вируса, имеют серьезнейшие последствия для бизнеса на всей планете, будь то перебои с поставками товаров, приостановка производства, карантин, ограничения поездок и импорта, отмена выставок и других публичных мероприятий. Наша Газета уже писала об убытках, которые несет Швейцария, и о падении биржи, но помимо экономической стороны вопроса, есть и юридическая.



В результате экстренных мер, принимаемых правительствами ряда стран, многие компании оказываются не способными либо вообще выполнить свои обязательства, либо выполнить их в полном объеме и в срок. С юридической точки зрения, возникает вопрос, может ли COVID-19 быть «использован» компаниями, как причина отказа от исполнения контрактных обязательств.



Ответ зависит, прежде всего, от условий самого контракта, а конкретнее от того, содержит ли он положения, касающиеся форс-мажора, и от их формулировки. Имеет значение и применимая к договору юрисдикция, так как в каждой судебной системе своя интерпретация и практика в отношении форс-мажора.



Что касается Швейцарской Конфедерации, то, хотя концепт форс-мажорных обстоятельств признается швейцарскими судами, статьи, в которой прямо написано о форс-мажоре и о том, что происходит в таких случаях, в национальном законодательстве не существует. Юридические концепты, наиболее приближенные к этому понятию, таковы: невозможность исполнения (статья 119 Кодекса обязательного права) и изменение обстоятельств (определяемое сложной латинской фразой "clausula rebus sic stantibus").





Иными словами, обстоятельство считается форс-мажорным, только если оно объективно не позволяет одной из сторон выполнить свои обязательства, прописанные в договоре. Согласно позиции Верховного суда Швейцарии, форс-мажорный случай – это «экстраординарное внешнее происшествие, относящееся к природным силам или действиям третьих лиц, неожиданное и непредвиденное, и которое не может быть предотвращено». Важно подчеркнуть, что если существует альтернативный способ исполнения контракта, даже если он сложнее и дороже, форс-мажор не поможет уйти от ответственности.Согласно принципу свободы договоров, стороны могут сами определить, что является форс-мажорным случаем. Иногда в контрактах прописываются конкретные примеры таких случаев. Некоторые списки упоминают и эпидемии.Таким образом, каждая ситуация и каждый договор должны быть изучены индивидуально, и невозможно дать единый ответ, позволяет ли бушующий вирус уйти от ответственности за неисполнение обязательств. При этом очевидно, что отныне бизнес будет, при составлении договоров, уделять больше внимания положениям о форс-мажоре, в том числе, связанном с эпидемиями.Вирус вносит неразбериху не только в отношения между компаниями-контрагентами, между бизнесом и потребителем, но также и внутри предприятий. Так, многие компании запрещают сотрудникам поездки, приостанавливают или сокращают деятельность. Попробуем ответить на некоторые связанные с этим вопросы.Работодатель не может запретить личные поездки сотрудника. Что касается рабочих поездок, то они возможны до тех пор, пока нет официального запрета властей о посещении того или иного региона или страны. Таким образом, отказаться лететь в командировку можно только при наличии такого запрета.Если сотрудник находится в карантине, он получает зарплату лишь в том случае, если действительно болен и если не посещал страну, поездки в которую находятся под официальным запретом. На данный момент, согласно министерству здравоохранения Швейцарии, лишь поездки в китайский регион Ухань считаются «рискованными». Также стоит упомянуть, что авиакомпании, туристические фирмы и страховые компании не обязаны возмещать стоимость аннулированных поездок (личных или деловых), если речь идет не об Ухане.Сотрудник не может отказаться выйти на работу из страха заразиться вирусом. До тех пор, пока власти не дали соответствующих инструкций, отказ работать является необоснованным и может привести к увольнению. Тем не менее, работодатель может перевести сотрудника на удаленный режим работы (к примеру, из дома). Здесь, опять же, решение начальства – закон.При этом работодатель не может заставить сотрудника взять отпуск «прямо сейчас», так как по закону отпуск должен быть запланирован заблаговременно, как минимум за три месяца. С другой стороны, компания в праве потребовать отменить запланированный отпуск, возместив причиненный ущерб (например, стоимость билетов на самолет).Наконец, работодатель обязан, в принципе, выплачивать зарплату сотрудникам, если компания приостановила деятельность по распоряжению властей (в данном случае, санитарных). «В принципе», поскольку, как уже говорилось выше, напрямую закон его к этому не обязывает, и как суды будут решать в случае исков, никто точно не знает. Согласно существующей практике, компании берут на себя риск, связанный с ведением деятельности и с состоянием экономики, и должны обеспечить зарплатами сотрудников, даже если это становится для них серьезным финансовым бременем.

Об авторе: Сергей Лакутин, адвокат Женевской коллегии адвокатов, член Швейцарской ассоциации адвокатов www.slegal.ch

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