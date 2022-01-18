Пестициды в швейцарском хлебе |Pesticides dans des pains suisses

В списке проанализированных продуктов – белый хлеб, хлеб из цельной пшеницы и хлеб с маркировкой «био» и «IP» (интегрированное производство, т.е. без использования регуляторов роста и инсектицидов). Хорошая новость в том, что в продуктах «био» и «IP» не найдены пестициды – ядовитые вещества, которые используют для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов. Вторая хорошая новость – ни в одном из проверенных видов хлеба не превышены допустимые показатели пестицидов.