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среда, 19 января 2022 года   

Пестициды в швейцарском хлебе|Pesticides dans des pains suisses

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн, 18. 01. 2022.

Что выбрать? © TiBine/pixabay.com

По результатам лабораторного анализа 28 видов хлеба из швейцарских супермаркетов Migros, Aldi, Coop и Lidl, в пяти образцах найдены вещества, которые, предположительно, нарушают работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.|
Selon les résultats de l'analyse en laboratoire de 28 types de pains des supermarchés suisses Migros, Aldi, Coop et Lidl, dans cinq échantillons des substances ont été trouvées qui sont suspectées d'être des perturbateurs endocriniens, informe la RTS.
В списке проанализированных продуктов – белый хлеб, хлеб из цельной пшеницы и хлеб с маркировкой «био» и «IP» (интегрированное производство, т.е. без использования регуляторов роста и инсектицидов). Хорошая новость в том, что в продуктах «био» и «IP» не найдены пестициды – ядовитые вещества, которые используют для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов. Вторая хорошая новость – ни в одном из проверенных видов хлеба не превышены допустимые показатели пестицидов.
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