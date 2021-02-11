Эндокринные разрушители (ЭР) – часть нашей повседневной жизни. Они бывают естественного и искусственного происхождения и могут влиять на гормональный фон людей и животных и вредить их развитию и здоровью, отмечается на сайте Федерального департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV/BLV). Среди прочего, ЭР входят в состав гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, встречаются в косметике и медикаментах. Кроме того, на наши организмы могут влиять гормоноподобные вещества природного происхождения – фитоэстрогены.

Под воздействием ЭР нарушается работа щитовидной, вилочковой и поджелудочной желез, гипофиза, надпочечников и других органов, что может стать причиной сахарного диабета, выпадения волос, нарушения обмена веществ, сбоя менструального цикла, перепадов настроения и т.д.

Вышеупомянутое исследование было проведено сотрудниками Университетско-госпитального центра Льежа (Бельгия) по заказу RTS и журнала Bon à savoir, публикующего полезную информацию для потребителей, проживающих в Романдской Швейцарии. Эксперты проанализировали данные о 33 детях в возрасте от 3 до 15 лет и пришли к выводу, что все они подвергаются воздействию эндокринных разрушителей. Стоит заметить, что несовершеннолетние швейцарцы подвергаются воздействию меньших доз ЭР, чем их сверстники в других странах Европы, однако эксперты предполагают, что даже в минимальных количествах такие вещества могут вызывать отрицательные изменения в организме, особенно на стадии его развития: провоцировать отклонения в поведении, раннее половое созревание и другие проблемы.

Добавим, что ЭР, проанализированные авторами исследования, быстро разрушаются, поэтому ученые подчеркивают необходимость провести долгосрочное наблюдение, во время которого будут собраны сведения о зданиях, в которых находятся дети, мебели, внеклассных занятиях и т.д. Исследователи указали на то, что население не может обезопасить себя самостоятельно, внимательнее выбирая товары: чтобы по-настоящему исправить ситуацию, необходимо официально запретить применение конкретных веществ.

Впрочем, пока политики подготовят соответствующие законы, можно применять простые методы, позволяющие сократить воздействие ЭР на свой организм. Помня о том, что эндокринные разрушители накапливаются в пыли, следует ежедневно пылесосить комнаты, регулярно проветривать помещения, не разогревать еду в пластиковой посуде, по возможности отказаться от использования косметических средств в виде аэрозолей, чтобы случайно не вдохнуть мельчайшие капли.

Тема ЭР связана с такими областями, как защита потребителей, здоровье, безопасность труда, окружающая среда, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство и лекарства. Учитывая это, в Конфедерации была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители разных департаментов и органа контроля за лекарственными препаратами Swissmedic. Эта группа отвечает за предоставление населению Швейцарии актуальной информации и предложение мер по предотвращению риска, связанного с эндокринными разрушителями. Больше материалов на эту тему можно найти здесь.