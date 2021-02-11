Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 11 февраля 2021 года   

Эндокринные разрушители в Швейцарии |Perturbateurs endocriniens en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 11. 02. 2021.

© PublicDomainPictures/pixabay.com

По результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.|
Selon une étude récente, les enfants suisses sont constamment exposés aux perturbateurs endocriniens, informe la RTS.

Эндокринные разрушители (ЭР) – часть нашей повседневной жизни. Они бывают естественного и искусственного происхождения и могут влиять на гормональный фон людей и животных и вредить их развитию и здоровью, отмечается на сайте Федерального департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV/BLV). Среди прочего, ЭР входят в состав гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, встречаются в косметике и медикаментах. Кроме того, на наши организмы могут влиять гормоноподобные вещества природного происхождения – фитоэстрогены.

Под воздействием ЭР нарушается работа щитовидной, вилочковой и поджелудочной желез, гипофиза, надпочечников и других органов, что может стать причиной сахарного диабета, выпадения волос, нарушения обмена веществ, сбоя менструального цикла, перепадов настроения и т.д.

Вышеупомянутое исследование было проведено сотрудниками Университетско-госпитального центра Льежа (Бельгия) по заказу RTS и журнала Bon à savoir, публикующего полезную информацию для потребителей, проживающих в Романдской Швейцарии. Эксперты проанализировали данные о 33 детях в возрасте от 3 до 15 лет и пришли к выводу, что все они подвергаются воздействию эндокринных разрушителей. Стоит заметить, что несовершеннолетние швейцарцы подвергаются воздействию меньших доз ЭР, чем их сверстники в других странах Европы, однако эксперты предполагают, что даже в минимальных количествах такие вещества могут вызывать отрицательные изменения в организме, особенно на стадии его развития: провоцировать отклонения в поведении, раннее половое созревание и другие проблемы.

Добавим, что ЭР, проанализированные авторами исследования, быстро разрушаются, поэтому ученые подчеркивают необходимость провести долгосрочное наблюдение, во время которого будут собраны сведения о зданиях, в которых находятся дети, мебели, внеклассных занятиях и т.д. Исследователи указали на то, что население не может обезопасить себя самостоятельно, внимательнее выбирая товары: чтобы по-настоящему исправить ситуацию, необходимо официально запретить применение конкретных веществ.

Впрочем, пока политики подготовят соответствующие законы, можно применять простые методы, позволяющие сократить воздействие ЭР на свой организм. Помня о том, что эндокринные разрушители накапливаются в пыли, следует ежедневно пылесосить комнаты, регулярно проветривать помещения, не разогревать еду в пластиковой посуде, по возможности отказаться от использования косметических средств в виде аэрозолей, чтобы случайно не вдохнуть мельчайшие капли.

Тема ЭР связана с такими областями, как защита потребителей, здоровье, безопасность труда, окружающая среда, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство и лекарства. Учитывая это, в Конфедерации была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители разных департаментов и органа контроля за лекарственными препаратами Swissmedic. Эта группа отвечает за предоставление населению Швейцарии актуальной информации и предложение мер по предотвращению риска, связанного с эндокринными разрушителями. Больше материалов на эту тему можно найти здесь.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.9

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: кто должен предъявлять ПЦР-тест?

 В связи с пандемией на въезд в Швейцарию распространяются специальные положения. С понедельника 8 февраля тест будет необходим тем, кто прибывает самолетом, и тем, кто находился в «зоне риска». Дети до 12 лет освобождаются от этого обязательства.

Всего просмотров: 2,777

Мощный голос «слабого» пола

 Почти ровно 50 лет назад, 7 февраля 1971 года, жительницы Швейцарии получили право участвовать в выборах народных представителей и быть ими избранными. Рассказываем об основных этапах предшестовавшего этому событию процесса.

Всего просмотров: 1,676

Пределы нейтралитета

Иногда возникают ситуации, когда приходится пересматривать собою же установленные границы и правила. Сейчас как раз такой момент.

Всего просмотров: 1,516
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: кто должен предъявлять ПЦР-тест?

 В связи с пандемией на въезд в Швейцарию распространяются специальные положения. С понедельника 8 февраля тест будет необходим тем, кто прибывает самолетом, и тем, кто находился в «зоне риска». Дети до 12 лет освобождаются от этого обязательства.

Всего просмотров: 2,777

Covid-19: новые правила въезда в Швейцарию

 С 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.

Всего просмотров: 4,506

Солтан Ачилова : «Мне уже ничего не страшно»

Завтра в Женеве в онлайн формате пройдет церемония награждения лауреатов премии Мартина Энналса 2021. Мы были рады узнать, что среди трех финалистов значится наша коллега из Туркменистана, и поспешили с ней связаться.

Всего просмотров: 681
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top