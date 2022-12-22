Постоянные читатели Нашей Газеты знают, какое большое место занимают в нашем контенте книжные новинки. Совсем недавно, рассказывая о том, как швейцарцы готовятся к предстоящим праздникам, мы вновь напоминали, что книга – лучший подарок даже для тех, у кого одна уже есть, и предлагали поискать подходящий вариант на нашей книжной полке. Однако та книга, о которой мы расскажем сегодня, отличается от прочих тем, что предназначена не просто для прочтения и водворения в книжный шкаф, но для регулярного пользования.

«Архипелаг Гуляш» – это одновременно сборник восхитительных, моментально вызывающих слюновыделение рецептов и путешествие по всему бывшему СССР в компании людей, любящих не только вкусно поесть, но и самим эти вкусности приготовить.

Ее авторы – повара-любители, настоящие пассионарии, вместе исколесившие нашу бывшую общую необъятную родину и, наподобие собирателей песен, легенд и прочих образцов устного народного творчества, выискавшие ее оригинальные рецепты – не менее важный пласт нематериального культурного наследия. Родившийся в Париже инженер по искусственному интеллекту Флориан Пинель в настоящий момент живет в Нью-Йорке, где он закончил Институт кулинарного образования и в рамках учебной программы отработал в нескольких известных ресторанах. Его соавтор – графический дизайнер, издатель и режиссер Жан Вальнур Симулен, внук «звездного» повара, страстный меломан, оформивший диски более 300 групп со всего света, включая Леда Зеппелина.

«Насколько я знаю, у меня нет ни русских предков, ни грузинских, ни таджикских – вся моя семья из Бургундии. Откуда же интерес к бывшему СССР? Из случайности. Оказавшись в колледже перед выбором второго иностранного языка, я остановился на русском, более «экзотическом», чем немецкий или итальянский, – рассказывает Флориан Пинель в предисловии к книге. – Через какое-то время я оказался с группой соучеников в Москве и Ленинграде (дело было в 1989 году), потом, в рамках культурного обмена, в Подмосковье, потом еще раз, и еще… Со временем у появились друзья в России, которых я навещал один во время каникул. <> Устав от Москвы, я отправился с друзьями в экспедицию по всей России, по бывшим советским республикам (которые в начале 2000-х начали открываться к туризму) и странам Восточной Европы».

Из этой экспедиции и родилась книга, в которой представлены 85 рецептов, объединенных по территориальному признаку и вдохновленных кулинарными традициями Большого Севера и Сибири, Украины и Молдавии, Кавказа, Средней Азии… Именно вдохновленных, поскольку каждый из них – оригинальное творение Флориана Пинеля, поэтому не стоит возмущаться и расстраиваться, если, к примеру, его вариант приготовления вареников не совпадет с тем, которым руководствовалась ваша бабушка.

Кого-то из читателей, особенно среди поклонников Александра Солженицына, может покоробить упоминание в суе, да еще в сочетании с гуляшом слова архипелаг. Но выбор названия сделан авторами совершенно осознанно. «Несмотря на то, что бывший СССР прославился не гуляшом (венгерским блюдом), метафора с архипелагом, придуманная Солженицыным, прекрасно подходит к нашему сюжету: мириаде кухонь, чья популярность редко выходит за регионы их возникновения, за исключением нескольких редких московских ресторанов. Кому известны дагестанские хинкали, гуцульский банош или гагаузская манджа?»

Возможно, среди франкоязычной аудитории эти деликатесы, действительно, не известны, а среди наших читателей знатоки точно найдутся.

В соответствии с традициями советского и постсоветского застолья прекрасно изданная и проиллюстрированная 300 фотографиями книга начинается с рецепта настоянной на хрене водки (хреновухи) и полагающегося к ней тоста, который авторы сформулировали так: «Текущие события подсказывают массу идей для тоста: за следующую поездку в свободную Украину, за тот день, когда мы посетим Россию, избавившуюся от Владимира Путина… Но закаленный homo sovieticus не пьет за будущее. Будем проще: украинский тост «будьмо» означает просто «будем».

За ваше здоровье, дорогие читатели! Будем-таки!