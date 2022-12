Florian Pinel et Jean Valnoir Simoulin : L’Archipel du Goulache. Aventures culinaires dans le bloc de l’Est. Editions Noir sur Blanc, octobre 2022

Préface de Christophe Bourseiller. 85 recettes, 300 photographies 264 pages • 39 Euros • 45 CHF

L’Archipel du Goulache est à fois un livre de recettes et un livre de voyage à travers l’ancien bloc de l’Est. Des neiges de l’Arctique aux confins de l’Asie centrale, en passant par les républiques d’Abkhazie ou de Transnistrie, Florian Pinel puise ses idées gourmandes dans les décombres fumants des utopies socialistes. Goulache transcarpathien, grouse à la moscovite, beshbarmak kazakh, pelmenis sibériens : les classiques revisités et les innovations audacieuses traversent les pages de ce recueil gastro-dystopique aussi appétissant qu’épique. Les textes sont illustrés de photos originales prises par les auteurs lors de leurs pérégrinations.

Florian Pinel, né à Paris, est ingénieur en intelligence artificielle et vit aujourd’hui à New York. Diplômé de l’École centrale de Paris et de l’Institute of Culinary Education de New York, passionné de cuisine, il a travaillé dans plusieurs restaurants étoilés. Depuis plus de dix ans, il écrit un blog sur ses aventures en Europe de l’Est : foodperestroika.com.

Graphiste, éditeur et réalisateur, Jean Valnoir Simoulin est passionné de musique et petit-fils de chef étoilé. Il a réalisé les pochettes de disques de plus de 300 groupes à travers le monde (notamment Led Zeppelin) et est à l’origine du premier (et unique) concert de rock de l’histoire de la Corée du Nord. Il voyage en compagnie de Florian dans l’espace postsoviétique depuis plus de dix ans.