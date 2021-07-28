Владение местным языком – одно основных условий самостоятельной жизни мигрантов в новой стране. Найти жилье, записать ребенка в школу, объясниться с врачом, получить работу, совершать покупки, общаться с соседями – в общем, все, что помогает иностранцу интегрироваться в общественную жизнь, без языка если и не невозможно, то крайне затруднительно. В 2007 году Федеральный Совет поручил Государственному секретариату по миграции (SEM) разработать концепцию для мигрантов с целью изучения ими швейцарских государственных языков и создать соответствующую структуру. Так родилась программа, которая называется FIDE, или « Français, Italiano, Deutsch en Suisse », то есть французский, итальянский и немецкий в Швейцарии».

Кроме того, владение одним из государственных языков необходимо для получения вида на жительство категорий B и C, а также разрешения на натурализацию. В рамках вступившего в силу с 1 января 2018 года закона о гражданстве, иностранец должен подтвердить минимальный уровень языковых навыков, за исключением тех случаев, если он:

говорит и пишет на одном из национальных языков Швейцарии (упрощенная натурализация) или на национальном языке, на котором говорят по месту жительства , в качестве родного языка;

в качестве родного языка; обучался в государственной школе не менее пяти лет (натурализация) или трех лет (разрешения B и C ) на государственном языке Швейцарии;

и ) на государственном языке Швейцарии; получил полное среднее или высшее образование на государственном языке Швейцарии,

Если ни один из этих пунктов «не подходит», остаются такие варианты: подать кредитное досье, предъявить признанный языковой сертификат одного из государственных языков Швейцарии или пройти тест FIDE.

Автор этих строк избрала последний вариант и прошла тест тест на итальянском языке в Тичино и делится опытом, полученном именно в этом кантоне.

Кому нужен FIDE?



Иммигрантам от 16 лет, имеющим возможность сдать экзамен на немецком, французском или итальянском языке, в зависимости от места проживания. Тест разработан на основе потребностей для жизни обычного человека в Швейцарии и отражает повседневные ситуации, с которыми он может столкнуться.

Где сдавать тест FIDE?



В Тичино существуют шесть акредитованных организаций, имеющих право принимать тест ФИДЕ. Их координаты вы найдете здесь.

Как записаться на FIDE?



Достаточно обратиться в один из центров, выбрать удобную для Вас дату прохождения экзамена, заполнить анкету и оплатить 250 франков за полный тест. К слову, тест можно разбить на две части и сдавать в разное время. В таком случае устный тест обойдется в 170 франков, а письменный – в 120 франков.

Как подготовиться к FIDE?



Во-первых, есть совершенно замечательный пробный тест на сайте FIDE, который можно скачать здесь. В нем есть все задания на все уровни А1-В1, и если вам удастся успешно пройти его самостоятельно, значит, и с настоящим тестом проблем не будет.

Во-вторых, на том же сайте есть отлично снятые ролики с участием людей в повседневных ситуациях с последующим подробным разбором того, на какой уровень «тянут» их знания устного и письменного языка.

В-третьих, есть различные курсы. Самые известные в Лугано – это курсы ILI и Scuola Migros. На этих курсах последовательно учат итальянскому с нуля до уровня С1. Единственный минус этих курсов – дороговизна, от 500 франков за 20 уроков. Однако есть еще возможность воспользоваться программой поддержки кантона Тичино и посещать занятия бесплатно. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке.

Как проходит экзамен FIDE?

На экзамен нужно обязательно взять с собой паспорт. Устный экзамен идет первым и длится 40 мин. Его оценка полностью зависит от экзаменаторов, их всегда двое. Сначала необходимо рассказать о себе, о своей семье, об интересах. Один экзаменатор попутно может задавать вопросы о вашей жизни, второй просто слушает и делает отметки в протоколе.

Далее нужно описать изображение на картинке. Например, мальчик падает с велосипеда, ребенок держится за голову, а взрослый рядом говорит по телефону. В любом случае ситуация с связана с проверкой навыка телефонного общения: вызвать врача, предупредить об отсутствии или опоздании, отменить-перенести встречу и пр. После вашего описания экзаменатор предлагает воспроизвести звонок в игровой форме.

И наконец, третья часть эказмена: прослушивание коротких сообщений и ответ на вопрос экзаменатора. Многие признаются, что для них это самое сложное. Но на мой взгляд, если человек ходит в магазины, рестораны, к врачу, занимается спортом и развлекается, то ситуации абсолютно жизненные, нет никакой сложной лексики.



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Далее на выбор предлагается два вида письменного экзаменаА1-А2 или А2-В1. Тесты почти идентичны размещенной на сайте модели. Несколько заданий на понимание, чтобы выбрать правильный из предложенных ответов. Определенную сложность представляет самостоятельное написание писем. Здесь, конечно, нужно специально готовиться и учиться писать именно в стиле письма и электронного сообщения. На письменный экзамен дается час, он сдается в группе, использовать телефоны и словари нельзя.

После прохождения теста вы отправляетесь домой со специальной справкой о том, что находитесь в ожидании результата. Примерно через месяц на ваш домашний адрес придет письмо из Берна с описанием результата: сколько процентов вы получили за каждую часть теста и какой уровней А1-В1 вам присвоен (для успеха достаточно 76%). Кстати, даже есть вы продемонстрировали уровень В2, в языковом паспорте будет стоять В1, потому что это максимальный уровень, который присваивается после прохождения теста.

Надеемся, кому-то пригодится эта информация! Удачи!