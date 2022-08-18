Украинские беженцы готовятся к швейцарской зиме

Природа человека такова, что, какими бы сильными не были его переживания по одному поводу, со временем внимание невольно переключается на что-то новое. А журналисты – тоже люди. Нельзя не заметить, что меньше стало информации о коронавирусе, хотя сам он не исчез, и о войне в Украине, в то время как тысячи украинских беженцев опасаются, что им придется зимовать в Швейцарии – длящаяся уже скоро полгода война, которой, увы, не видно конца, лишает их надежды на скорое возвращение домой, а найти жилье здесь, да еще на длительный срок, становится все труднее. Параллельно сотрудники швейцарских структур, занимающихся приемом беженцев, отмечают рост просьб о записи на языковые курсы и на места в швейцарских школах – до начала учебного года остались считанные дни, а мест не хватает.



Означает ли это, что солидарность с украинцами, которую швейцарцы так оперативно и щедро проявили после начала войны, приняв на своей маленькой территории почти 62 тысячи человек, растаяла за лето, как швейцарские ледники? Утвердительный ответ на этот вопрос был бы упрощением. Так совпало, что трехмесячный срок, на который многие швейцарские семьи выразили готовность принять у себя украинских беженцах, в большом числе случаев истек или вот-вот истечет – ежемесячно это касается 10-15% договоренностей. И далеко не все имеют возможность (или желание) их продлить. При этом многие новые принимающие семьи находятся сейчас в отпусках и не смогут принять беженцев до сентября. Вот и получилась досадная нестыковка – на сегодняшний день 280 человек ночуют в женевском выставочном центре Palexpo в ожидании более стабильного места жительства, центры срочного приема беженцев по-прежнему работают круглосуточно.

Но не будем излишне драматизировать ситуацию. В Женеве, например, сообщает Le Temps со ссылкой на сотрудника благотворительной организации Caritas, лишь десяти семьям из 246 пришлось поменять место жительства; многие беженцы сами находят выход из положения. Стоит заметить, что причины переезда бывают разные, и лишь минимальное число из них связаны с возникшими конфликтами. Но проблема остается, число «приемных семей» сокращается, и профессионалы связывают это, среди прочего, с меньшим вниманием прессы к затягивающемуся кризису.

По оценкам Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM), до конца года от 80 до 120 тысяч человек могут обратиться к Швейцарии с просьбой о предоставлении убежища. В основном это мамы с детьми. Детей в общей сложности - 21 000, многие приехали без сопровождающих взрослых, и в таком случае, согласно швейцарскому законодательству, каждый ребенок должен иметь легального представителя, или опекуна. А сироты?! На прошлой неделе тридцать потерявших родителей детей приехали в кантон Во, доведя общую цифру до 170. (Кстати, лишь три кантона берут на себя ответственность за осиротевших ребят, нуждающихся, помимо всего прочего, в профессиональной психологической помощи – кроме Во, это Вале и Берн.) По полученной RTS информации, их эвакуация была связана с большими организационными и финансовыми сложностями, без частных доноров все могло бы сорваться. А на очереди уже 88 малышей из детского дома в Одессе, обратившегося за помощью к Швейцарии, и еще 150 раненых несовершеннолетних… Как принять всех? И как кому-то отказать?

В Женеве на сегодня 3500 украинских беженцев получили статус S, этот показатель значительно ниже расчетов Конфедерации, в начале войны советовавшей кантону приготовиться к приему 15 тысяч человек. В работе участвуют все. В коммуне Ланси, например, преобразованные в жилые помещения офисы недалеко от муниципального бассейна готовы к приему 95 беженцев – уже заключен договор об аренде с кантональным хосписом. Коммуна готова предоставить в распоряжение кантона и прилегающую к школе площадку, где можно построить приют для беженцев, но пока кантональные власти не проявили интереса.

Что касается мест в школах, то это, как знают резиденты Швейцарии, большая и постоянная проблема для них самих, которую приезд юных беженцев лишь усиливает: из 95 человек, которых готовы принять в Ланси, например, 15 – школьного возраста.

Интересно, что несмотря на подготовку к зиме, запросов о трудоустройстве зарегистрировано сравнительно мало, в Женеве – не более сотни, по данным Кантональной службы инспекции трудовых отношений (OCIRT). Около 40% из них касаются ресторанно-гостиничной сферы, работы на дому в качестве обслуживающего персонала и в сельском хозяйстве, в частности, на виноградниках. Гораздо сложнее трудоустроить остальных – преподавателей, архитекторов, работников торговли, представителей творческих профессий… В Во лишь 193 человека получили право на работу из 5000 зарегистрированных в кантоне обладателей статуса S.

Директор кантонального хосписа Кристоф Жиро объясняет такое незначительное число прошений о трудоустройстве надеждой украинцев на возвращение домой. При этом их возросший интерес к языковым курсам свидетельствует о стремлении к интеграции: сегодня 730 человек обучаются в Женеве французскому языку, и предполагается, что с сентября их число достигнет 850. Такая же тенденция наблюдается в кантоне Во: двадцать дополнительных классов открылось там с начала лета.

Что день грядущий нам готовит? Ох, если б знать…