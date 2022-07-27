Только самые неверующие из Фом еще ставят под сомнение факт потепления климата. Кажется, все признаки налицо – мы все изнываем от жары, на вентиляторы в магазинах очередь… Но все это, конечно, мелочи по сравнению с менее заметной на глаз, но важнейшей проблемой таяния ледников. Наша Газета уже не раз затрагивала эту тему, но мы вынуждены к ней вернуться: в начале июля новая гигантская трещина образовалась на леднике Мармолада на севере Италии. Это произошло через две недели после того, как отколовшийся огромный кусок ледника обрушился смертоносной лавиной, унёсшей 11 жизней. Эксперты говорят, что трещина длиной 200 метров и глубиной 25 метров, вероятно, возникла из-за потепления. Специалисты давно в курсе проблемы, но теперь она вызывает беспокойство и среди «простых смертных», ведь этот район очень популярен среди туристов.

Глава кантональной службы природных угроз кантона Во Рафаэль Майора рассказал в эфире RTS, что, по результатам проведенной проверки, 78 из 620 расположенных на территории кантона ледников представляют опасность для инфраструктур, будь то близлежащие деревни или линии связи. При этом составленный отчет не учитывает опасность для пеших тропинок, гарантировать безопасность которых повсеместно не представляется возможным.

78 ледников классифицированы по трем категориям риска – повышенный, средний, слабый. При расчётах учитываются три элемента. Во-первых, вид опасности, которую представляет собой ледник (ледяной обвал, водяной карман, опорожнение озера или грязевой поток). Во-вторых, потенциальный ущерб – например, если могут быть затронуты населенные зоны или туристические объекты, то коэффициент будет в три раза выше, чем если бы речь шла только об альпийских лугах. Наконец, вероятность происшествия, которая варьируется от «очень низкой», что означает, что в настоящий момент ледник не представляет никакой опасности, до «высокой», что означает, что беды можно ожидать в любой момент. По словам Рафаэля Майора, именно этот критерий, к сожалению, меньше все поддается точной оценке.

На сегодняшний день в Вале идентифицированы четыре региона, представляющих повышенный риск, - все семь находящихся там ледников, за которыми ведется постоянное наблюдение как кантональными обсерваториями, так и факультетом гляциологии Федеральной политехнической школы Цюриха, сосредоточены вокруг Саас-Фе и Церматта.

Судя по всему, опытные горные проводники действуют по принципу «на экспертов надейся, а сам не плошай». Впервые за последние сто лет, объявив «неподъемным» Монблан, они не рекомендуют теперь и восхождение на Юнгфрау, другую знаменитую вершину, парящую на высоте 4158 метров над Бернским Оберландом. Повинна в этом задержавшаяся на слишком долгий срок жара, усиливающая опасность камнепада – зарегистрированы уже несколько случаев, когда альпинисты вынуждены были повернуть вспять, не достигнув цели.

Проводники Церматта, в свою очередь, советуют воздержаться от попыток покорить Поллукс (Pollux), одну из вершин-близнецов, высота которой 4092 метра. Небезопасен и путь к Вайсмис (Weissmies, 4017 м), что недалеко от Саас-Фе, особенно если пускаться в него из Хохсааса.

Швейцарские горные проводники и их итальянские коллеги воздерживаются от восхождения на Маттерхорн как по классическому пути, из Церматта, так и из Червинии – по крайней мере, до пятницы.

Природа – девушка с характером, изменчивым, как сердце красавицы. Поэтому общий совет для любителей горных прогулок таков: наводите справки вплоть до самого последнего момента перед отправлением в путь, причем локально, поскольку свои рекомендации проводники формулируют совместно с коммунами. «Главное правило поведения в горах – смирение. Надо адаптироваться, причем быстро, и менять маршрут в случае необходимости. Горы были раньше нас и будут после нас», - поучают бывалые альпинисты.

Но какое все это имеет отношение к политике? Объясняем. Почти две трети общей протяженности государственной границы Швейцарии составляют природные границы: озера, ледники, горы, реки. Сотрудники Федеральной топографической службы swisstopo установили, что со временем линия водораздела на высоте свыше 3500 м сместилась – в частности, из-за таяния ледников. Такая ситуация отмечена, например, на границе между Швейцарией и Италией, в районе ледника Фюрггсаттель над Церматтом. В период с 1940 по 2000 годы ледник потерял часть своей толщи настолько, что линия водораздела приходится теперь на скалу. Таяние ледника вынудило перенести границу на 100-150 м и установить ее на уровне ледника Теодюль, что и было официально сделано в 2000 году. В результате приют для проводников Маттерхорна, в одинаковой степени известный как refuge des Guides du Cervin и как rifugio Testa Grigia и изначально находившийся на итальянской территории, теперь оказался в Швейцарии. Дипломатические переговоры по этому поводу ведутся уже более трех лет.

Из 578 км линии водораздела между Италией и Швейцарией лишь 40 км прихрдится снежные поля и ледники. Другие альпийские границы, с Францией и Австрией, не затрагивают находящиеся в опасности ледники, но пролегают через горные хребты. Однако, по мнению топографов, в случае сильных обвалов или оползней, и этот тип границ может видоизменяться.