Создатели Solar Impulse 2 Бертран Пиккар и Андре Боршберг подчеркивают в коммюнике, что на основе их детища может быть разработан аппарат для наблюдения за спасательными операциями или обеспечения связи 5G в труднодоступных регионах. Пиккар отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что в договоре продажи есть положения, исключающие использование самолета в военных целях.

Покупка Solar Impulse 2 (усовершенствованной модификации первой модели) должна поднять престиж Skydweller, ведь речь идет о воздушном судне, на котором пилоты облетели вокруг Земли исключительно на солнечной энергии. Но что именно сконструируют инженеры фирмы-покупателя, опираясь на швейцарские технологии и опыт? Можно предположить, что это будут за аппараты, учитывая связи, существующие между руководством Skydweller и оборонной промышленностью.

Стоит задуматься

Основной акционер Skydweller, итальянская компания Leonardo, разрабатывающая оружие, представила на Международном авиасалоне в Дубае идею беспилотного аппарата на основе Solar Impulse 2. Новинку планируется оснастить радаром и системой прослушивания телефонных разговоров. Глава Skydweller американец Роберт Миллер имеет большой опыт работы в компаниях, производящих оружие. В период, когда создатели Solar Impulse 2 выбирали фирму, которой они продадут свой самолет, Роберт Миллер сообщил им о своих связях с министерством обороны США, чтобы подчеркнуть серьезность своего предложения. Стоит добавить, что Бертран Пиккар призывает критиков не лицемерить и вспомнить о том, что многие устройства и системы, применяемые сегодня в мирных целях, первоначально были спроектированы для армии.

По оценкам экспертов, для военных разработок на основе швейцарского самолета фирма Skydweller может привлечь сотни миллионов долларов. В настоящее время Solar Impulse 2 находится в аэропорту города Альбасете (Испания). В будущем новый владелец планирует сконструировать подобный самолет, который будет полностью автономным и оснащен системами наблюдения.

Финансовая сторона вопроса

Отдельно стоит финансовый аспект сделки между фирмами Solar Impulse SA и Skydweller. За 15 лет существования проекта Solar Impulse на него было потрачено 170 млн франков, большая часть этих средств получена от спонсоров и меценатов, от Конфедерации – 6 млн франков. Все средства от продажи самолета на солнечных батареях получила Solar Impulse SA. Ее владельцы, Бертран Пиккар и Андре Боршберг, не разглашают сумму, ссылаясь на то, что не могут сделать этого по условиям сделки. Бертран Пиккар добавил, что за все годы реализации проекта ничего не заработал, и, действительно, он не получал зарплату, но возросший интерес к его персоне позволил ему часто проводить конференции и читать лекции, получая по 30 тыс. франков за каждую.

По словам Николя Бидо, директора организации Présence Suisse, отвечающей за имидж Швейцарии за рубежом, Конфедерация не получила материальной выгоды от продажи, но, тем не менее, осталась в выигрыше. Он заявил, что главное сегодня – не самолет, увезенный в Испанию, а знания и умения швейцарских инженеров, а также престиж лозаннского и цюрихского политехов, которые помогали в реализации проекта Solar Impulse. Более того, возврат средств, полученных на разработку летательного аппарата, не был предусмотрен по условиям договоров, заключенных между его создателями и их партнерами.

Что разработают новые владельцы на основе Solar Impulse 2, пока точно неизвестно, но Skydweller приступила к набору 120 сотрудников, в основном инженеров. По окончании исследований, ключевую роль в которых будет играть швейцарский самолет, Solar Impulse 2, вероятнее всего, будет доставлен обратно на родину и выставлен в одном из музеев.