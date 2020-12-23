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Религиозная дискриминация в Швейцарии|Discrimination religieuse en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 23. 12. 2020.

© Patrick Fore/unsplash.com

По данным Федеральной службы статистики (OFS), 8,2% швейцарцев хотя бы один раз подвергались в 2019 году дискриминации из-за своего вероисповедания. Одновременно в стране растет число атеистов.|
Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), 8,2% des Suisses ont été victimes de discrimination au moins une fois en 2019 en raison de leur religion. En même temps, le nombre d'athées augmente dans le pays.

Эксперты OFS разделили пострадавших от дискриминации на группы по численности: протестанты (4,6%), католики (6,2%), без религиозной принадлежности (6,8%), другие христианские общины (12,3%), общины евангельских христиан (16,6%), другие религии (26,4%), мусульмане (34,8%). Опрошенные швейцарцы чаще всего подвергались дискриминации при общении, а также на работе, в школе или при поиске жилья, отмечается в исследовании «Язык, религия и культура». Добавим, что в 2019 году более 70% населения Конфедерации заявили о своей религиозной принадлежности, при этом 26% граждан посещают религиозные службы более пяти раз в год, 40% – от одного до пяти раз в год, чаще всего речь шла о свадьбе или похоронах.

55% населения молится не реже одного раза в год, при этом людей, которые ни разу не молились за последние 12 месяцев, больше всего среди протестантов (38%), мусульман (31%) и католиков (30%). Члены других евангельских общин молятся чаще: 30% делают это несколько раз в день, а 54% – почти каждый день. Интересно, что пятьдесят лет назад почти все швейцарцы были протестантами (49%) или католиками (47%), сегодня их доли в населении Конфедерации составляют 23% и 35% соответственно, а доля тех, кто не имеют религиозной принадлежности, выросла с 1% до 28%. Доля верующих со времени последнего опроса в 2014 году сократилась с 46% до 40% в 2019-м. 25% населения заявили, что верят не в Бога, а в некую высшую силу. Доля атеистов увеличилась с 12% до 15%, агностиков – с 17% до 18%.

Напомним, что в октябре этого года подавляющее большинство депутатов Национального совета отклонили предложение члена Партии зеленых либералов Беата Флака отменить наказание за богохульство, которое подпадает под действие статьи 261bis1 «Дискриминация и подстрекательство к ненависти» Уголовного кодекса Швейцарии. В тексте закона нет слова «богохульство», но наказание предусмотрено за высмеивание религиозных убеждений других людей.

Беат Флак подчеркивал необходимость обеспечить свободу слова в этой сфере, одновременно указывая на то, что сегодня достаточно положений УК, предусматривающих наказание за проявления расизма и оскорбления. Предложение швейцарского депутата отчасти перекликалось с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанным после убийства учителя, показавшего ученикам 12-14 лет карикатуры на пророка Мохаммеда. Выступая 23 октября на траурной церемонии в память о педагоге, глава государства отметил, что ислам пребывает в состоянии кризиса. «Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков», - добавил он.

В связи с этими событиями возникает вопрос о том, где заканчивается свобода слова и где начинается религиозная дискриминация. Несмотря на существование законов, предусматривающих наказание за такое поведение, эта тема периодически обсуждается на разных уровнях. Эксперты Федеральной службы статистики могли бы проанализировать, связана ли эта тенденция с ростом числа людей, не имеющих религиозной принадлежности. Такое исследование было бы актуальным еще и потому, что, согласно Федеральной конституции, каждый имеет право свободно определять свое вероисповедание, а Конфедерация и кантоны могут принимать меры, призванные обеспечить мирное сосуществование представителей разных религиозных общин.

 

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