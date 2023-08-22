Автор: Заррина Салимова, Женева, 22.08.2023.
По прогнозам метеорологов, окончание аномальной для второй половины августа жары ожидается не ранее пятницы.|
Selon les prévisions des météorologues, la fin de la vague de chaleur anormale, inhabituelle pour la deuxième moitié du mois d’août, est attendue au plus tôt vendredi.
Лето на прощание, видимо, решило преподнести сюрприз: в результате метеорологического феномена под названием «тепловой купол» конец августа выдался в этом году на редкость жарким.
С субботы и до четверга на всей территории страны ниже 800 метров над уровнем моря сохраняется третий уровень опасности в связи с жарой, а в Тичино и районе Женевского озера – четвертый. Температуры, превышающие 36 °C, были зафиксированы в воскресенье в Сионе (кантон Вале) и Женеве. Засуха особенна заметна на растительности: деревья в Женеве начали терять листву. В Вюренлингене (кантон Аргау) столбик термометра поднялся до 35,1 градуса. А в Берне во второй половине августа никогда не было так жарко, как сейчас. В ближайшие дни не стоит ожидать значительной ночной прохлады, и уже ранним утром температура воздуха достигнет более 20°C, поднимаясь днем до 34-35°C, а в некоторых местах - до 37°C.
Чтобы спастись от жары, многие жители Швейцарии предпочитают отправляться в горы, но и там столбик термометра может подняться до 25°C. Более того, нулевая изотерма (минимальная высота, при которой температура составляет 0 градусов) была измерена в воскресенье вечером на отметке 5298 метров, что является рекордом с момента начала измерений в 1954 году. При таких высоких температурах ледники тают быстрее и теряют защитный слой снега. Примечательно, что нулевая изотерма оказалась намного выше высочайшей точки страны – пика Дюфур (4634 метров). Измерения проводились на большой высоте с помощью метеорологического шара, запущенного в Пайерне (кантон Во). Предыдущий рекорд – 5184 метров – был установлен 25 июля прошлого года. Для сравнения: в среднем летом изотерма нулевого градуса измеряется на высоте от 3000 метров в июне до 4000 метров в июле. Изотерма, оказывающая большое влияние на развитие растительности, определение снеговой границы и круговорот воды, играет ключевую роль в прогнозировании погоды.
Ожидается, что жаркая погода продлится до четверга или пятницы. Приход области низкого давления с Британских островов должен привести к понижению температуры и принести с собой дожди. Однако траектория движения этого феномена пока неясна, поэтому не исключено, что жара сохранится еще какое-то время.
Несмотря на высокие температуры, новый учебный год начнется по расписанию: кантоны Юра, Во и Женева не планируют продлить каникулы в связи с жарой.
Специалисты напоминают, что жаркая погода может вызвать недомогание и представляет риск для людей, страдающих от нарушения кровообращения. К уязвимым группам населения относятся беременные женщины, маленькие дети, пожилые люди.
Во время тепловой волны рекомендуется избегать физической активности в самое жаркое время дня (с 11 до 17 часов). Носите головной убор и легкую свободную одежду на улице. Пейте регулярно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду; ешьте понемногу; избегайте алкогольных или чрезмерно сладких напитков, а также кофеина. Закрывайте окна и ставни днем, проветривайте помещения вечером и ночью.
Тепловой удар проявляется общей слабостью, высокой температурой, сухостью во рту, спутанностью сознания, головокружением, дезориентацией, тошнотой и мышечными судорогами. В этом случае необходимо действовать быстро, дав человеку питье и охладив его с помощью влажных компрессов. В экстренных случаях звоните по телефону 144. На официальных сайтах кантонов, например, в Во и Женеве, можно найти множество рекомендаций о том, как пережить жаркую погоду.
Добавим, что газета Tages-Anzeiger составила шуточную классификацию швейцарцев в зависимости от их отношения к жаре. Апокалиптически настроенные граждане относятся к солнцу с подозрением, предпочитая во время пиковых температур оставаться дома с опущенными ставнями и храня в морозильной камере запас кубиков льда. Прагматики спасаются от жары с помощью вентиляторов, установив их дома и на работе и всегда имея при себе портативную модель. На «поэтов» жара действует специфически, заставляя их прибегать в разговоре к таким избитым метафорам, как «палящий зной», «жарко, как в печи» или «сауна в поезде». Некоторые становятся легко манипулируемыми и «ведутся» на все фразы со словом «освежающий», переходя на меню из «освежающих» летних салатов, напитков и пирогов. Другие же используют жару как предлог, чтобы побаловать себя холодными алкогольными коктейлями и прохладным пивом – в огромных количествах. Нытиков можно узнать по недовольному выражению лица: их раздражают шум летних вечеринок, переполненные мусорные баки, дым от соседского барбекю, слепящее солнце, комары и кондиционеры, из-за которых можно простудиться в считанные секунды. Есть и те, кто с наступлением жары из скучных швейцарцев превращается в знойных южан, проводя каждую свободную минуту на пляже. Некоторые при этом быстро становятся «омарами», получая солнечные ожоги. Наконец, климатические оппортунисты втайне наслаждаются жаркой погодой и средиземноморским образом жизни, понимая, впрочем, что это не совсем естественно для Швейцарии и поэтому время от времени указывая в разговоре на то, что температура не соответствует норме. А к какому типу относятся наши читатели?
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