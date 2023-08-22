Лето на прощание, видимо, решило преподнести сюрприз: в результате метеорологического феномена под названием «тепловой купол» конец августа выдался в этом году на редкость жарким.

С субботы и до четверга на всей территории страны ниже 800 метров над уровнем моря сохраняется третий уровень опасности в связи с жарой, а в Тичино и районе Женевского озера – четвертый. Температуры, превышающие 36 °C, были зафиксированы в воскресенье в Сионе (кантон Вале) и Женеве. Засуха особенна заметна на растительности: деревья в Женеве начали терять листву. В Вюренлингене (кантон Аргау) столбик термометра поднялся до 35,1 градуса. А в Берне во второй половине августа никогда не было так жарко, как сейчас. В ближайшие дни не стоит ожидать значительной ночной прохлады, и уже ранним утром температура воздуха достигнет более 20°C, поднимаясь днем до 34-35°C, а в некоторых местах - до 37°C.

Чтобы спастись от жары, многие жители Швейцарии предпочитают отправляться в горы, но и там столбик термометра может подняться до 25°C. Более того, нулевая изотерма (минимальная высота, при которой температура составляет 0 градусов) была измерена в воскресенье вечером на отметке 5298 метров, что является рекордом с момента начала измерений в 1954 году. При таких высоких температурах ледники тают быстрее и теряют защитный слой снега. Примечательно, что нулевая изотерма оказалась намного выше высочайшей точки страны – пика Дюфур (4634 метров). Измерения проводились на большой высоте с помощью метеорологического шара, запущенного в Пайерне (кантон Во). Предыдущий рекорд – 5184 метров – был установлен 25 июля прошлого года. Для сравнения: в среднем летом изотерма нулевого градуса измеряется на высоте от 3000 метров в июне до 4000 метров в июле. Изотерма, оказывающая большое влияние на развитие растительности, определение снеговой границы и круговорот воды, играет ключевую роль в прогнозировании погоды.

Ожидается, что жаркая погода продлится до четверга или пятницы. Приход области низкого давления с Британских островов должен привести к понижению температуры и принести с собой дожди. Однако траектория движения этого феномена пока неясна, поэтому не исключено, что жара сохранится еще какое-то время.

Несмотря на высокие температуры, новый учебный год начнется по расписанию: кантоны Юра, Во и Женева не планируют продлить каникулы в связи с жарой.

Специалисты напоминают, что жаркая погода может вызвать недомогание и представляет риск для людей, страдающих от нарушения кровообращения. К уязвимым группам населения относятся беременные женщины, маленькие дети, пожилые люди.

Во время тепловой волны рекомендуется избегать физической активности в самое жаркое время дня (с 11 до 17 часов). Носите головной убор и легкую свободную одежду на улице. Пейте регулярно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду; ешьте понемногу; избегайте алкогольных или чрезмерно сладких напитков, а также кофеина. Закрывайте окна и ставни днем, проветривайте помещения вечером и ночью.

Тепловой удар проявляется общей слабостью, высокой температурой, сухостью во рту, спутанностью сознания, головокружением, дезориентацией, тошнотой и мышечными судорогами. В этом случае необходимо действовать быстро, дав человеку питье и охладив его с помощью влажных компрессов. В экстренных случаях звоните по телефону 144. На официальных сайтах кантонов, например, в Во и Женеве, можно найти множество рекомендаций о том, как пережить жаркую погоду.

В условиях сильной жары многие задаются вопросом: не пора ли смягчить требования к установке кондиционеров ? Напомним, что кантон Женева, где регулярно регистрируются температурные рекорды, отличается одним из самых строгих законодательств: установка стационарных кондиционеров здесь возможна только при наличии реальной потребности, которую нужно доказать, предоставив медицинскую справку.

Добавим, что газета Tages-Anzeiger составила шуточную классификацию швейцарцев в зависимости от их отношения к жаре. Апокалиптически настроенные граждане относятся к солнцу с подозрением, предпочитая во время пиковых температур оставаться дома с опущенными ставнями и храня в морозильной камере запас кубиков льда. Прагматики спасаются от жары с помощью вентиляторов, установив их дома и на работе и всегда имея при себе портативную модель. На «поэтов» жара действует специфически, заставляя их прибегать в разговоре к таким избитым метафорам, как «палящий зной», «жарко, как в печи» или «сауна в поезде». Некоторые становятся легко манипулируемыми и «ведутся» на все фразы со словом «освежающий», переходя на меню из «освежающих» летних салатов, напитков и пирогов. Другие же используют жару как предлог, чтобы побаловать себя холодными алкогольными коктейлями и прохладным пивом – в огромных количествах. Нытиков можно узнать по недовольному выражению лица: их раздражают шум летних вечеринок, переполненные мусорные баки, дым от соседского барбекю, слепящее солнце, комары и кондиционеры, из-за которых можно простудиться в считанные секунды. Есть и те, кто с наступлением жары из скучных швейцарцев превращается в знойных южан, проводя каждую свободную минуту на пляже. Некоторые при этом быстро становятся «омарами», получая солнечные ожоги. Наконец, климатические оппортунисты втайне наслаждаются жаркой погодой и средиземноморским образом жизни, понимая, впрочем, что это не совсем естественно для Швейцарии и поэтому время от времени указывая в разговоре на то, что температура не соответствует норме. А к какому типу относятся наши читатели?