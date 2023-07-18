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вторник, 18 июля 2023 года   

Кондиционер или жизнь |Climatisation ou vie

Автор: , Берн, .

Фото: Gritt Zheng, Unsplash

По мере того как волны жары становятся чаще и продолжительнее, все больше швейцарских потребителей задумывается об установке аппаратов для охлаждения воздуха. И сталкиваются с проблемами.

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Les vagues de chaleur devenant de plus en plus fréquentes et prolongées, les consommateurs suisses sont toujours plus nombreux à envisager l’installation de climatiseurs.

В мире в целом и в Швейцарии в частности становится все жарче, и чтобы это понять, не нужно быть последователем Греты Тунберг. В начале июля Федеральное ведомство охраны окружающей среды сообщило, что 2022-й стал самым теплым и солнечным годом в Швейцарии с момента начала измерений в 1864 году. Самая высокая температура была зафиксирована в Женеве, где 4 августа прошлого года столбик термометра поднялся до отметки 38,3°C. А самая продолжительная тепловая волна была зарегистрирована в Лугано, где температура воздуха не опускалась ниже 30°C в течение четырнадцати дней подряд. Это привело к тому, что швейцарские ледники потеряли рекордный объем льда, а водные экосистемы пострадали. Периоды экстремальной жары имели пагубные последствия не только для природы, но и для человека: в прошлом году было зафиксировано 474 связанных с жарой летальных исходов.

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