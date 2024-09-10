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10.09.2024 - 13:04Наказание нашло преступника. Почти.

Радикализация не знает возраста |La radicalisation n’a pas d’âge

Автор: , Сион, .

Фото носит символический характер. Фото: Brad Helmink, Unsplash

Жертвы экстремистской пропаганды в Швейцарии становятся все моложе, о чем свидетельствует недавний случай в кантоне Вале, где в радикализации подозревается 11-летний ребенок.

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Les victimes de la propagande extrémiste en Suisse sont de plus en plus jeunes, comme en témoigne un cas récent en Valais, où un enfant de 11 ans est soupçonné de radicalisation.

В последние месяцы в Швейцарии участились случаи задержания молодых людей, подозреваемых в джихадистском экстремизме. Напомним, что в начале апреля в Шаффхаузене и Тургау были арестованы трое подростков в возрасте 15, 16 и 18 лет, еще ранее трое несовершеннолетних были задержаны в Романдии. Кроме того, в начале марта 15-летний подросток напал с ножом на ортодоксального еврея в Цюрихе. А не так давно стало известно еще об одном случае: по информации RTS и SRF, валезанская кантональная полиция задержала 11-летнего мальчика, который размещал в социальных сетях исламистские сообщения, разжигающие ненависть.

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джихадисты в швейцарии; терроризм в Швейцарии
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