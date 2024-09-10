Радикализация не знает возраста |La radicalisation n’a pas d’âge

В последние месяцы в Швейцарии участились случаи задержания молодых людей, подозреваемых в джихадистском экстремизме. Напомним, что в начале апреля в Шаффхаузене и Тургау были арестованы трое подростков в возрасте 15, 16 и 18 лет, еще ранее трое несовершеннолетних были задержаны в Романдии. Кроме того, в начале марта 15-летний подросток напал с ножом на ортодоксального еврея в Цюрихе. А не так давно стало известно еще об одном случае: по информации RTS и SRF, валезанская кантональная полиция задержала 11-летнего мальчика, который размещал в социальных сетях исламистские сообщения, разжигающие ненависть.