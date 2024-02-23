Автор: Надежда Сикорская, Берн, 23.02.2024.
Консультационный процесс, начатый позавчера правительством Швейцарии, можно назвать шагом вперед, однако вопросы предложенный законодательный текст вызывает уже сейчас.|
On peut considérer la consultation ouverte par le Conseil fédéral comme un pas en avant. Mais le texte de la loi proposé pose déjà des questions.
В начале этого месяца мы рассказывали вам о шагах, которые предпринимала Швейцария с 7 октября 2023 года на пути к определению своей позиции по отношению к ХАМАСу, признанному террористической организацией во всех остальных западных странах. Шаги эти нельзя назвать ни быстрыми, ни слишком уверенными, но хоть так. В защиту Федерального совета стоит напомнить, что он предложил сделать это еще 11 октября – возможно, еще и потому, что среди более 1200 человек, убитых террористами в Израиле, были два гражданина Швейцарии, а в декабре прошлого года обе палаты парламента потребовали того же.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
Пенсионный вопрос снова на политической повестке3 марта граждане Швейцарии проголосуют по двум инициативам, предусматривающим поднятие пенсионного возраста до 66 лет и выплату тринадцатой пенсии.
Женевские новости, хорошие и разныеЖеневские власти решили уравнять чиновников с остальными гражданами, поддержать жертв ремонтных работ и проложить пешеходный мост через озеро
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
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Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
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