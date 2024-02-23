Запретить ХАМАС на пять лет. А дальше? |Interdire le Hamas pendant cinq ans. Et après ?

В начале этого месяца мы рассказывали вам о шагах, которые предпринимала Швейцария с 7 октября 2023 года на пути к определению своей позиции по отношению к ХАМАСу, признанному террористической организацией во всех остальных западных странах. Шаги эти нельзя назвать ни быстрыми, ни слишком уверенными, но хоть так. В защиту Федерального совета стоит напомнить, что он предложил сделать это еще 11 октября – возможно, еще и потому, что среди более 1200 человек, убитых террористами в Израиле, были два гражданина Швейцарии, а в декабре прошлого года обе палаты парламента потребовали того же.