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пятница, 23 февраля 2024 года   

Запретить ХАМАС на пять лет. А дальше? |Interdire le Hamas pendant cinq ans. Et après ?

Автор: , Берн, .

Photo © inss.org

Консультационный процесс, начатый позавчера правительством Швейцарии, можно назвать шагом вперед, однако вопросы предложенный законодательный текст вызывает уже сейчас.

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On peut considérer la consultation ouverte par le Conseil fédéral comme un pas en avant. Mais le texte de la loi proposé pose déjà des questions.

В начале этого месяца мы рассказывали вам о шагах, которые предпринимала Швейцария с 7 октября 2023 года на пути к определению своей позиции по отношению к ХАМАСу, признанному террористической организацией во всех остальных западных странах. Шаги эти нельзя назвать ни быстрыми, ни слишком уверенными, но хоть так. В защиту Федерального совета стоит напомнить, что он предложил сделать это еще 11 октября – возможно, еще и потому, что среди более 1200 человек, убитых террористами в Израиле, были два гражданина Швейцарии, а в декабре прошлого года обе палаты парламента потребовали того же.

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террористическая угроза в швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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