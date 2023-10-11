Два дня назад, рассказывая об использовании антисемитизма в качестве средства политической борьбы, мы написали, в частности, что во всем цивилизованном мире ХАМАС признан террористической организацией, чем невольно ввели вас в заблуждение. К нашему собственному изумлению, выяснилось, что Швейцария по этому вопросу не присоединилась к мнению основных своих европейских и заатлантических партнеров. Однако ситуация может измениться очень скоро.

После крупномасштабной террористической атаки ХАМАСА на Израиль в прошлую субботу, атаки, перешедшей в войну, Народная партия Швейцарии (UDC) перестала быть единственной в Швейцарии политической силой, которая требует официального признания этой организации террористической. В понедельник с соответствующим коммюнике выступила Либерально-республиканская партия (PLR), потребовавшая от Федерального совета перестать рассматривать ХАМАС как легитимного участника переговоров. «Поскольку политический ХАМАС не дистанцировался от ХАМАСа военного, я поддерживаю эту позицию», заявил национальный советник от кантона Во Лоран Верли.

Что касается Центра, то формальная позиция этой партии еще не объявлена, но ее президент Герхард Пфистер (кантон Цуг), на вопрос отвечает без тени сомнения: «Я поддерживаю».

«Все что мы видим, доказывает, что мы находимся перед лицом террористической организации», заявил в понедельник от своего имени вице-президент Зеленых либералов Мишель Маттер (кантон Женева). Но уже во вторник партия официально выразила «свою полную солидарность» с населением Израиля и потребовала от Берна присоединиться к санкциям ЕС против ХАМАСа, прекратить финансирование этой организации через швейцарские каналы, а также лучше контролировать финансовые потоки в направлении палестинских территорий.

Парламентская группа Швейцария-Израиль и Фонд против расизма и антисемитизма поддержали эти требования, уже давно выдвигавшиеся Швейцарской федерацией еврейских сообществ и Платформой либеральных евреев.

Если Берн выполнит эти требования, то произойдет, считайте, революция, ведь до сих пор Конфедерация тянула. И даже если нынешний министр иностранных дел Иньяцио Кассис занимает гораздо более твердую позицию по этому вопросу, чем в свое время Мишлин Кальми-Ре (Соцпартия) – не далее, как вчера в эфире RTS мы услышали ее «да, но…» – вопрос о пересмотре государственной позиции никогда не поднимался. В частности, в силу традиции «добрых услуг», позволяющей Берну общаться со всеми участниками конфликта. «После того, как мы увидели, на что способен ХАМАС, наша позиция наверняка изменится», - осторожно заявил Иньяцио Кассис на пресс-конференции в конце дня в понедельник, добавив, что Федеральный совет срочно обсудит этот вопрос.

«Срочно» в Швейцарии понятие относительное. Плюс существует загвоздка, которой нельзя просто так пренебречь. Дело в том, что швейцарское законодательство очень строго в этой области, и даже если ЕС и США признали ХАМАС террористической организацией, для ООН он – в отличие от Аль-Каиды и Исламского государства - таковой на сегодняшний день не является, а именно ООН является ориентиром для Берна. Добавив, что на экстренном заседании Совета безопасности ООН в прошлое воскресенье Швейцария осудила «шокирующие атаки» и потребовала немедленного освобождения заложников. Совбез никаких радикальных не принял. Тем временем в Женеве ВОЗ, не осудив публично расстрелы мирных жителей Израиля вплоть до грудных младенцев, озаботалась созданием гуманитарного коридора для оказания помощи палестинцам. Вчера же члены Европейской коммиссии большинством голосов высказались против прекращения гуманитарной помощи Палестине. Да, надо отделять зерна от плевел, народ Палестины от террористы. Но с кем вести переговоры, если де фактор террористы представляют этот народ?

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Но вернемся непосредственно к Швейцарии. На другой чаше швейцарских весов находится левое политическое крыло, не сумевшее пока прийти к общему знаменателюобнаружив тринюансированныепозиции.ХАМАС показал в прошлые выходные свое террористическое лицо, но этоправительствоектора Газа, где Швейцария ведет активную гуманитарную деятельность, напомнил Николая Вальдер (ЗеленыеЖенева) и, признав свою личную готовность поддержать движение буржуазных партий, заявил о необходимости избежать того, чтобы гражданское население оказалось первой жертвой такого изменения.

Сходной позиции придерживается цюрихский социалист Фабиан Молина, считающий, что «менять позицию всего через два дня после этой ужасной атаки было бы преждевременно. Надо хотя бы дождаться разъяснения МИД о возможных последствиях».

Зато четко выразился на страницах Tages-Anzeiger национальный советник от Экологической партии Гери Мюллер, по совместительству возглавляющий Ассоциацию Швейцария-Палестина: «Израиль – это государство апартеида. И точка».

Надеемся, этот краткий обзор поможет нашим читателям, имеющим в Швейцарии право голоса, определиться с собственной позицией на предстоящих 22 октября этого года федеральных выборах.

Тем временем МИД Швейцарии продолжает оказывать помощь своим гражданам, оказавшимся на момент теракта в Израиле и Газе – напомним, таких 28 тысяч. Как мы уже сообщали, в прошлую субботу авиакомпания SWISS приостановила регулярные полеты в Тель-Авив до получения новых инструкций. Однако уже в понедельник туда был направлен чартерный самолет специально для вывоза швейцарцев. Через несколько минут после получения, в понедельник, информации о втором запланированном спецрейсе, 11 октября, все 215 мест в нем были зарезервированы. В настоящий момент МИД и SWISS работают вместе для продолжения вывоза швейцарцев.

Мы будем следить за развитием ситуации.