Как готовились к путешествию в Швейцарию на заре эры туризма? Многие читали романы и поэмы, в которых рассказывалось об этой стране, чтобы затем своими глазами увидеть места, где происходили события любимых книг. В конце XVIII – начале XIX века подобным стимулом чаще всего был роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Так, Н. М. Карамзин, оказавшись на берегах Женевского озера, первым делом стремится побывать там, где «бессмертный Руссо поселил своих романических любовников»: «В пять часов поутру вышел я из Лозанны с весельем в сердце — и с Руссовою «Элоизою» в руках».

Среди других источников вдохновения упомянем уже знакомые вам по нашим публикациям поэму Альбрехта Галлера «Альпы», стихотворения Соломона Гесснера, «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина и произведения Д. Г. Байрона «Шильонский узник» и «Паломничество Чайльд-Гарольда», привлекавшие в Швейцарию его поклонников не только из Англии, но и из России: после того, как Василий Андреевич Жуковский, побывав в 1821 году в Швейцарии, перевел на русский «Шильонского узника», посещение замка стало обязательным пунктом программы любого русского путешественника в и остается им по сей день.

Менее известны пользовавшиеся большой популярностью записки соотечественника Байрона, английского священника, историка и педагога Уильяма Кокса, вышедшие сначала в Цюрихе в 1781 году, а чуть позже в Англии и выдержавшие несколько изданий. Они была переведены на русский язык и изданы в 1791 году под пышным названием «Опыт нынешнего естественного гражданского и политического состояния Швейцарии, или Письма Вильгельма Кокса, магистра свободных наук, члена Королевской Кембриджской академии капеллана герцога Малборугского, писанные к дворянину Вильгельму Мельм». Многие русские путешественники пользовались этой книгой, в которой рассказывалось не только об истории и господствовавших формах правления в Швейцарии того времени, но имелись и описания городов Фрибург, Берн, Женева, Базель, Цюрих. Чуть позже, в 1789 году, Кокс опубликовал три тома «Путешествий по Швейцарии», включив в них массу дополнительной полезной информации.

Однако с развитием туризма «просто» записок путешественников становилось явно недостаточно – нужны были книги, содержащие практическую информацию, позволяющую правильно подготовиться к поездке. Так появились путеводители.

Наиболее популярным путеводителем по Швейцарии, пользовавшимся огромным успехом вплоть до середины 19 века, был многократно переиздававшийся труд немецкого врача, географа и писателя Иоганна Готфрида Эбеля. Именно его двухтомник, вышедший на немецком языке в 1793 году, считается первым «настоящим» путеводителем по Швейцарии.

Имя Иоганна Готфрида Эбеля было хорошо известно в России – в библиотеке Василия Андреевича Жуковского, например, имелись все четыре тома его опуса во французском переводе. Очевидно, именно его путеводитель Жуковский использовал при подготовке своих поездок в Швейцарию, и тогда логично, что, оказавшись там в 1821 году, поэт захотел познакомиться с автором. Приехав в Цюрих, он едва ли не первым делом отправился к проживавшему там в то время Эбелю. Василий Андреевич виделся с ним несколько раз и уехал очень довольный общением: «Доктор Эбель, с которым я познакомился, оракул всех посещающих Швейцарию, дал мне несколько нужных советов…»

Еще одним распространенным сочинением, которым пользовались русские путешественники, был путеводитель немецкого писателя и журналиста Генриха Рейхарда. Тот же Жуковский как-то сделал такую запись в дневнике: «Англичанин с Рейхардом в руках». Компактные, насыщенные информацией путеводители Рейхарда были снабжены картами, таблицами. В библиотеке Жуковского были путеводители Рейхарда не только по Швейцарии, но и по многим другим странам Европы, а также его атлас Европы для путешественников с многочисленными отметками поэта.

Но шло время, и на смену путеводителям Кокса, Рейхарда и Эбеля пришел новый, имя создателя которого – Бедекер – хорошо известно уже не одному поколению путешественников.

Карл Бедекер происходил из семьи немецких книготорговцев и издателей. Молодой человек получил образование в знаменитом Гейдельбергском университете, параллельно работая в одном из крупных книжных магазинов этого города. Видимо, уже тогда у него зародилась мысль создать подробный справочник для путешествующих по родной стране. Он хотел включить в него сведения, которые до этого не фигурировали в подобных изданиях: например, сколько времени займет путь из одного конкретного города до другого, и на каком виде транспорта лучше совершать поездку. Для того, чтобы собрать нужную информацию, он объездил всю страну. Любопытная деталь: в июне 1820 года, во время одной из своих поездок с целью выяснения деталей для будущей книги, Карл Бедекер был взят под стражу. Полиции показался подозрительным молодой человек, переезжающий с одного места в другое и постоянно что-то записывающий.

В 1827 году Бедеркер открыл собственный книжный магазин в Кобленце, а вскоре занялся и издательской деятельностью. Образцом при составлении путеводителей Бедекеру служили справочники для путешественников английского издателя Джона Мюррея, которые он в значительной степени перерабатывал. Кстати, именно Мюррей ввел в обиход путешественника понятие «достопримечательность». Руководствуясь его путеводителем, можно было узнать не только, какие достопримечательности стоит посмотреть, но и как лучше добраться до того или иного места, в каких гостиницах останавливаться.

Отличительной особенностью путеводителей Бедекера стали еще более детальные практические сведения: точные расстояния между городами, цены на проезд, качество гостиниц, размер чаевых… Они содержали много полезного для путника, даже советы, как одеться, выходя на прогулку. А чтобы не заскучать на перегонах – увлекательные исторические и географические обзоры.

Его путеводители имели также удобный формат: они могли поместиться в кармане мужского редингота и как правило весили не больше пятисот граммов. Ранее многие справочные издания походили больше на энциклопедии: они были не только большого формата, но и весили немало, а некоторые состояли из нескольких томов. Бедекер отказался от гравюр, служивших ранее иллюстрациями, вместо этого он сопроводил свои путеводители многочисленными и подробными картами, которые печатались на очень тонкой, но прочной бумаге и могли складываться.

Именно Бедекер первым стал составлять рейтинги достопримечательностей, оценивая их количеством звездочек. Таким образом, путешественники получали представление о местах, обязательных к посещению, и лишь рекомендуемых. Система пятизвездочного рейтинга используется до сих пор.

В 1844 году вышел путеводитель Бедекера по Швейцарии, ставший самым востребованным изданием, неоднократно переиздававшимся. Одной из главных причин популярности путеводителей Бедекера была их достоверность – добросовестность Бедекер вошла в поговорку. Сохранилось множество свидетельств того, насколько внимательно Карл подходил к той информации, которую размещал в путеводителе. Вот, например, что рассказывают про одно из его посещений Швейцарии. В известную гостиницу города Веве явился весьма скромно одетый господин и попросил у дежурного хороший номер с видом на озеро. Его разместили в какой-то затрапезной комнате под самой крышей, окна которой выходили во двор, сказав, что других номеров нет. Обслуживание за ужином было ниже всякой критики. Когда на следующий день господин собрался уезжать, хозяин попросил его расписаться в гостевой книге. Каково же было изумление владельца отеля, когда он увидел следующую запись: «Карл Бедекер, издатель из Кобленца». А затем перечислил хозяину все недочеты в состоянии дел гостиницы, которые он заметил. Напрасно швейцарец приносил извинения и оправдывался, в следующем издании путеводителя по Швейцарии эта гостиница недосчиталась одной звезды. И поделом!

За сорок лет Карл Бедекер подготовил шесть путеводителей. Большинство вышло на трех языках: немецком, английском и французском. Многие впоследствии были переведены и на русский. Сыновья Бедекера продолжили дело отца, выпустив, среди прочего, и первый немецкий путеводитель по России.

Слава путеводителей Бедекера уже в 19 веке вышла за пределы Европы. Именно Бедекером пользовался гражданин США Сэмюэль Л. Клеменс, отправившийся в поездку по Старому континенту в 1878 году. Его впечатления от путешествия легли в основу книги «Пешком по Европе» (англ. - A Tramp Abroad ), опубликованной в 1880 году. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о писателе Марке Твене, юмористические очерки которого описывают начавшееся 1 августа 1878 года путешествие по Европе двух горе-туристов – самого автора и его «агента» Гарриса (персонаж, весьма напоминающей ближайшего друга писателя, Джозефа Твичелла), через центральную и южную Европу.

Вот, например, одна из ситуаций, в которой оказался герой книги в Церматте. Он поднимается на горную вершину Горнерграт, откуда открывается самый красивый вид на Маттерхорн. Когда приходит момент спуска, он вспоминает фразу из Бедекера: «Установлено, что ледники непрерывно движутся…» И ему приходит в голову, что группе, которую он возглавляет, проще всего «спуститься в Церматт на борту Горнерского ледника». Но предоставим слово Марку Твену:

«…мы заняли по возможности удобные позиции на середине ледника, ибо середина, по словам Бедекера, движется быстрее. Однако в целях экономии более тяжелую часть багажа я отправил малой скоростью, оставив его на окраине ледника.

Я ждал и ждал, но ледник не двигался. Дело шло к вечеру, спускались сумерки, а мы все стояли на месте. Мне пришло в голову поискать в Бедекере, нет ли там расписания, — хорошо было бы выяснить час отправления. Я попросил дать мне этот справочник, но он куда–то затерялся. <>

Проснулся я в одиннадцатом часу утра, глянул вокруг — и остолбенел от удивления: мы не сдвинулись ни на пядь! <>

Тут кстати был найден Бедекер, и я принялся лихорадочно листать его. <> Вскоре я наткнулся на фразу, которая точно ослепительной вспышкой осветила положение. Фраза эта гласила: «Горнерский ледник движется в среднем со скоростью до одного дюйма в день». Никогда еще я не был так возмущен! Никогда мое доверие не было так предательски обмануто! Я мысленно подсчитал: дюйм в день, около тридцати футов в год. Примерное расстоянии до Церматта составляет три с одной восемнадцатой мили. Итак, чтобы добраться на леднике до Церматта, потребуется пятьсот лет с лишком.

Когда я рассказал Гаррису, что пассажирская часть ледника — его центральная, так сказать курьерская часть — прибудет в Церматт летом 2378 года, а следующий малой скоростью багаж придет спустя еще два–три столетия, он разразился громовой речью:

— Узнаю европейские порядки! Слыханное ли дело — дюйм в день! Пятьсот лет, чтобы одолеть три несчастных мили! <> Ну и порядки у них!»

Оригинальное издание книги «Пешком по Европе» содержало 328 иллюстраций, подготовленных английскими художниками, и зарисовки самого автора. Рисунки были весьма шутливыми, что усиливало общее юмористическое впечатление от книги.

Карл Бедекер умер в октябре 1859 года. Его имя давно стало нарицательным. Русские толковые словари и энциклопедии единодушно определяют слово «бедекер» как синоним слова «путеводитель». «Бедекер столь же кардинально изменил современный мир, как Гегель и Маркс», - написала о нем лондонская газета Times. Конечно, это преувеличение, но доля истины в нем есть. Действительно, появление «бедекеров» радикально изменило сферу туризма. Как мы помним, до появления его путеводителей путешественникам чаще всего приходилось довольствоваться либо чьими-то воспоминаниями, либо читать романы, действие которых происходило в интересующих их стране. Отныне появились специальная литература, позволяющая быстро и основательно подготовиться к поездке и успешно совершить ее, избежав многих проблем.

Но какими бы качественными ни были путеводители Бедекера, они не могли полностью удовлетворить спрос. По мере того, как росло число путешественников в Швейцарию, увеличивалось и число новых книг по этой стране. Так, если в период с 1840 по 1849 год лишь в Англии вышло одиннадцать путеводителей по Швейцарии, то за период с 1890 по 1899 год появилось более восьмидесяти изданий, посвящённых этой стране!