В рейтинг, составленный экспертами портала поиска работы в Швейцарии travailler-en-suisse.ch, вошли предприятия, вызывающие наибольший интерес соискателей: Swiss International Air Lines, Patek Philippe, Rolex, цюрихский аэропорт, Swissport International, Swatch, Migros, Banque Pictet, Lindt & Sprungli и Siemens. В числе приоритетов ищущих работу швейцарцев – достойная зарплата, приятная атмосфера в коллективе, возможность гармонично сочетать личную жизнь и работу, гибкий график, карьерный рост, интересные проекты, удобное расположение офиса, возможности обучения.

Газеты Le Temps, Handelszeitung и институт исследования рынка Statista подготовили рейтинг, который основан не на мнении соискателей, а на отзывах сотрудников конкретных компаний. В список вошли Ретийская железная дорога, работники которой обслуживают туристические поезда, Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), которую отличают динамичность развития и возможность трудиться бок о бок с людьми из множества разных стран, производитель шоколада Frey, заботящийся о повышении квалификации и о здоровье сотрудников, страховая компания la Mobilière, где царит приятная рабочая атмосфера, производитель электроники Philips, часовая мануфактура Patek Philippe, транспортная компания Verkehrsbetrieb Luzern, сотрудникам которой нравятся гибкий график и интересные мероприятия, производитель напитков Rivella, телекоммуникационная фирма Cisco и железнодорожное предприятие BVZ.

В свою очередь, журнал Bilan опубликовал 12-е ежегодное исследование «Лучшие работодатели Романдской Швейцарии», включающее 15 категорий, среди которых – банки, страховые компании, отели, часовые мануфактуры, больницы и т.д. Рейтинг основан на опросе 114 фирм, предоставивших информацию о том, как они заботятся о своих кадрах. Интересные выводы: многие предприятия перевели часть сотрудников на удаленную работу, чему способствовала пандемия Covid-19, а к процессу принятия решений все чаще привлекаются молодые работники и практиканты. При анализе данных о предприятиях авторы исследования учли такие параметры, как размеры зарплат, курсы повышения квалификации, социальная ответственность компании, поощрение равенства, распределение рабочего времени, отпуск и т.д. Пятерку лидеров в Романдии составили Procter & Gamble, Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco, Nestlé и Occitane International.

В прошлом году один из лидеров мирового рынка потребительских товаров, фирма Procter & Gamble, ввела 8-недельный отпуск для отцов, которым уже воспользовались 48 мужчин. Компания несет в связи с этим дополнительные расходы, их руководство рассматривает, как вклад в долгосрочный успех предприятия. Procter & Gamble вместе с ассоциацией Catalyst проводит занятия под названием «Мужчины выступают за реальные изменения». Участники тренингов узнают о том, как им следует действовать, чтобы обеспечить равенство мужчин и женщин в своей компании. В декабре прошлого года Procter & Gamble получила сертификат LEED EBOM Gold, вручаемый организацией U.S. Green Building Council тем предприятиям, которые проявляют особую заботу об окружающей среде.

Все сотрудники лидера прошлогоднего рейтинга, табачной компании Japan Tobacco International (JTI), штаб-квартира которой расположена в Женеве, имеют право четыре дня в месяц работать из дома (в 2019 году – три, в 2018-м – два). В прошлом году JTI организовала первую в своей истории неделю устойчивого развития, включающую семинары, конференции и утренние медитации, а также запустила для сотрудников-женевцев платформу Alaya, на которой могут зарегистрироваться те, кто хотят участвовать в социальных проектах в качестве добровольцев. Кроме того, в 2019-м было введено гибкое расписание с 6:00 до 20:00 с возможностью приезжать в офис в удобное время. 7 июля компания объявила о том, что с 1 января 2021 года введет 20-недельный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для всех своих сотрудников в 81 стране, где есть отделения JTI.

Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestlé объявил о своей политике поддержки родителей независимо от их пола: оплачиваемый отпуск увеличен до 18 недель для основного родителя, второй имеет право на четыре недели. Новая политика будет введена в этом году во всех швейцарских отделениях компании. Кроме того, группа стажеров в сотрудничестве с фирмой Maison Cailler создаст шоколадное изделие, начиная с разработки идеи и заканчивая выпуском, упаковкой, рекламой и организацией продаж. Производитель косметических средств Occitane International, штаб-квартира которого находится в Женеве, с 1 января 2020 года ввел 20-недельный оплачиваемый отпуск для матерей и 12-недельный – для отцов.

В сфере улучшения условий труда первые пять мест заняли индустриальная служба Женевы (SIG), женевский аэропорт Куантрен, Женевский хоспис – организация, оказывающая социальную помощь нуждающимся, компания «Общественный транспорт Женевы» (TPG) и Швейцарский центр электроники и микротехнологий (CSEM) со штаб-квартирой в Невшателе. SIG остается лидером с 2017 года благодаря мерам, повышающим комфорт сотрудников: возможность использования на работе личного планшета, использование служебных электровелосипедов для частных поездок, комната для отдыха, разделение рабочих мест ширмами или живыми растениями и т.д. Женевский аэропорт обошел конкурентов в этой категории по размеру зарплат и повышению квалификации сотрудников.

В числелучшими названы охранная фирма Service d’intervention rapide (SIR), Романдская лотерея, DiaMed, WAGO Contact и Preci-Dip. В SIR открыта комната для отдыха, кухня, увеличено число мест для стажеров. Романдская лотерея создала спортивный комитет, а также проводит «обеды вслепую»: сотрудники записываются на обед, не зная, с кем окажутся за одним столом. В категории «» во главе списка оказались Лозаннская школа гостиничного бизнеса (EHL), коллеж Шампитте с кампусами в Пюлли и Нионе, школа Мозер с отделениями в Женеве, Нионе и Берлине, женевская школа Collège du Léman и школа-интернат Collège Alpin Beau Soleil (Виллар-сюр-Оллон).

Среди «Больниц и клиник» первое место заняли лозаннская клиника La Source и Университетский госпиталь Женевы (HUG), далее выстроились Университетский госпитальный центр кантона Во (CHUV), группы частных клиник Swiss Medical Network и Hirslanden, больница Ривьера-Шабле – все они отличаются мерами по улучшению условий труда и поощрению равенства между мужчинами и женщинами. В числе часовых мануфактур лидерами признаны Louis Bélet, которая ввела новые правила заботы о здоровье сотрудников, Hublot, часть специалистов которой стали работать из дома еще до начала пандемии, Dubois & Dépraz, частично оплачивающая абонементы сотрудников в фитне-центре, Salanitro, нанимающая специалистов в возрасте 55 лет и старше, а также Chopard & Cie, где планируется запуск информационной системы, разработанной отделом управления персоналом.

Лучшие работодатели в категории «Отели» – InterContinental Genève, Hôtel Montreux Palace, группы отелей BOAS и Manotel и женевский La Réserve. В списке банков первые места заняли UBS, Pictet & Cie, Vontobel, Credit Suisse и Union Bancaire Privée. Среди страховых компаний самые высокие оценки получили Vaudoise Assurances, La Mobilière, Zurich, Generali и AXA Suisse. В числе агентств по недвижимости наилучшие условия труда – в Gerofinance-Dunand, Cche, DBS Immobilier, MVT Architectes и Moser Vernet & Cie.

Наконец, в категории «Крупные предприятия» лидируют COOP Suisse Romande, Migros Vaud, Manor, TX Group и Bucherer, где руководство принимает меры по охране физического и психического здоровья сотрудников, учитывает мнение новичков и реализует программы повышения квалификации. Надеемся, что этот обзор поможет нашим читателям принять правильное решение при поиске работы.