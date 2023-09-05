Автор: Заррина Салимова, Швиц, 05.09.2023.
Если вы не знаете ответа на этот вопрос, то швейцарского паспорта в кантоне Швиц вам не видать.|
Si vous ne connaissez pas la réponse à cette question, vous n’obtiendrez pas de passeport suisse dans le canton de Schwyz.
Натурализация в Швейцарии – длительный и, если не мучительный, то трудный процесс. Кандидату на получение красного паспорта с белым крестом нужно соответствовать ряду критериев, например, прожить фиксированное количество лет в одном месте с определенным типом ВНЖ, владеть одним из национальных языков, пройти тест на общие знания. Часть процедуры проходит на федеральном уровне, но основные этапы – на уровне муниципалитетов и кантонов, между которыми существуют серьезные различия. Так, в кантоне Швиц на пути к швейцарскому паспорту соискателей подстерегают … коровы и другие неожиданные препятствия.
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