Какого цвета коровы в долине Муота? |Quelle est la couleur des vaches de la vallée de la Muota?

Натурализация в Швейцарии – длительный и, если не мучительный, то трудный процесс. Кандидату на получение красного паспорта с белым крестом нужно соответствовать ряду критериев, например, прожить фиксированное количество лет в одном месте с определенным типом ВНЖ, владеть одним из национальных языков, пройти тест на общие знания. Часть процедуры проходит на федеральном уровне, но основные этапы – на уровне муниципалитетов и кантонов, между которыми существуют серьезные различия. Так, в кантоне Швиц на пути к швейцарскому паспорту соискателей подстерегают … коровы и другие неожиданные препятствия.