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28.05.2023 - 09:03Умер Илья Кабаков

Новая инициатива о натурализации |Nouvelle initiative sur la naturalisation

Автор: Заррина Салимова, Берн, 30. 05. 2023.

Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Инициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.

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Le comité d’initiative souhaite simplifier et harmoniser les conditions d’obtention des passeports au niveau fédéral.

Швейцария, как известно, имеет федеративное устройство, при котором кантональные власти имеют значительную автономию от Берна при принятии политических решений. Это заметно, например, при сравнении налогового бремени (размер ставки может сильно отличаться от кантона к кантону), или правил получения гражданства.

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