Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мер

С 29 октября по всей Швейцарии вступают в силу новые меры борьбы с эпидемией. При этом в дополнение к общенациональным каждый кантон может вводить собственные правила, ознакомиться с которыми можно на сайте ch.ch. Если кантональные ограничения являются более строгими, то они заменяют общенациональные. Подробнее об эпидемиологической ситуации читайте в нашем обзоре.

Более 8000 случаев за сутки

Тенденция «новый день – новый рекорд» в Швейцарии, к сожалению, сохраняется. За прошедшие сутки власти зарегистрировали 8 616 инфекций, причем всего было проведено 30 772 теста, т.е. доля положительных результатов составила почти 28%. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в Швейцарии и Лихтенштейне, таким образом, выросло до 135 658. Кроме того, федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало в среду 149 госпитализаций и 24 летальных исхода.

Согласно санитарному бюллетеню от 28 октября, в самоизоляции находятся 24 355 заболевших, еще 23 270 контактировавших с ними лиц помещены в карантин. Вдобавок к этому, карантин соблюдают 12 099 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.

Очередное ужесточение противоэпидемических мер в Швейцарии

Сегодняшнюю пресс-конференцию Федерального совета все ждали с большим нетерпением, опасаясь, что власти снова объявят локдаун. Этого, к счастью, не случилось, но правительство, тем не менее, значительно ужесточило санитарные правила.

Итак, с 29 октября закрываются дискотеки и ночные клубы. Бары и рестораны не должны работать с 23.00 до 6.00, причем за одним столом могут находиться не более четырех человек, за исключением родителей с детьми.

Маски теперь обязательны не только в закрытых общественных местах, но и на открытых площадках магазинов, театров, кинотеатров, концертных залов, ресторанов, баров и рынков, включая рождественские. Маски также необходимо носить в местах с большим скоплением людей и везде, где концентрация присутствующих делает невозможным соблюдение безопасного расстояния. Обязательство носить маску распространяется на школы, начиная со второго уровня среднего образования, и на рабочие места. Работодатели должны позволять своим сотрудникам работать удаленно. Освобождаются от обязанности носить маски дети в возрасте до 12 лет и те, у кого для этого есть медицинские показания, а также клиенты ресторанов и баров после того, как они сели за стол.

Мероприятия, включая спортивные и культурные, с участием более 50 человек запрещены. Это правило не распространяется на парламентские и муниципальные заседания. Допускаются также демонстрации и сбор подписей в пользу референдумов или инициатив при условии соблюдения защитных мер.

Число гостей на частных мероприятиях, семейных празднествах и встречах с друзьями ограничено десятью участниками. Как отметил в ходе брифинга эксперт по правовым вопросам, полиция не ставит перед собой цель проверять кварталы и звонить в двери частных домов, «но, конечно, это не исключено».

Разрешены непрофессиональные спортивные и культурно-досуговые мероприятия в закрытых помещениях с участием не более 15 человек, при условии соблюдения дистанции и ношения масок. Без масок можно обойтись в больших помещениях, таких как теннисные корты, и на открытом воздухе, когда можно соблюдать дистанцию. Запрещены контактные виды спорта, исключение сделано только для детей в возрасте до 16 лет. По-прежнему разрешены тренировки и соревнования профессиональных спортсменов. Профессиональные хоры могут продолжать проводить репетиции, но любительские – нет.

Кроме того, со 2 ноября университеты должны перейти на дистанционное обучение. Добавим, что многие швейцарские ВУЗы уже это сделали. Обязательные школы, гимназии и учреждения профессионального образования могут продолжать обучение в очной форме.

Внедрение быстрых тестов

В дополнение к ПЦР-исследованию со 2 ноября для определения того, заражен ли человек новым коронавирусом, будут использоваться экспресс-антигенные тесты, надежность которых сейчас оценивает базирующийся в Женеве Национальный центр по борьбе с вирусными инфекциями (CRIVE). OFSP/BAG планирует использовать этот тип тестирования только для тех, у кого не менее четырех дней назад появились симптомы. Использование экспресс-тестов также возможно для бессимптомных людей, получивших уведомление в приложении SwissCovid – при наличии положительного результата им придется самоизолироваться и подтвердить результат с помощью ПЦР-исследования. Стоимость экспресс-тестов будет компенсирована Конфедерацией, но только в том случае, если они проводились в соответствии с рекомендациями OFSP/BAG. Добавим, что Конфедерация не берет на себя расходы за проведение теста, если он был сделан с целью путешествия за границу или по требованию работодателя, а также если он был проведен в другой стране.

Новые критерии для «карантинного списка»

Федеральный совет адаптировал условия включения страны в перечень территорий с высоким риском заражения новым коронавирусом. Теперь в «карантинный» список будут включены только те государства, где уровень заболеваемости значительно выше, чем в Конфедерации. Таким образом, с 29 октября в списке фигурируют только Андорра, Армения, Бельгия и Чехия, а также Французская Полинезия и два французских региона – Иль-де-Франс и О-де-Франс. Пересмотрены также исключения из постановления об обязательном карантине, касающиеся поездок с деловыми целями и по медицинским показаниям: отменено правило, согласно которому продолжительность таких поездок не должна превышать пяти дней.

Динамика за последние десять дней

Власти неоднократно повторяли, что действенность тех или иных защитных мер можно оценить только спустя какое-то время. Журналисты RTS решили выяснить, какого же эффекта удалось добиться с помощью введенных 18 октября ограничений. Речь идет, в частности, об обязательном ношении масок в закрытых общественных местах и ограничении собраний до 15 человек. Выяснилось, что за прошедшие десять дней ситуация только ухудшилась: количество новых случаев увеличилось на 56%, а число госпитализаций почти утроилось.

Эксперты не устают подчеркивать серьезность ситуации и взывать к личной ответственности. Так, на состоявшемся во вторник брифинге глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями OFSP/BAG Виржини Массере отметила, что показатели госпитализации и летальности в настоящее время сопоставимы с первой волной. В свою очередь делегат Федерального совета по вопросам координации медицинской службы Андреас Штетбахер заявил, что если рост заражений не получится остановить в ближайшее время, то через две недели больницы будут переполнены, а врачам придется принимать решение, кого лечить, а кого нет (подробнее о критериях оказаниях помощи в подобных критических ситуациях мы рассказывали в нашей статье).

Эксперты напоминают, что увеличение числа мест в отделениях интенсивной терапии не является решением проблемы. Если рост числа инфекций останется прежним, то больничные койки быстро снова будут заняты, поэтому единственное, что поможет спасти систему здравоохранения от перегрузки – это замедление распространения вируса. Глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн призвал население в срочном порядке сократить число контактов и по возможности оставаться дома.

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