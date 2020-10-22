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четверг, 22 октября 2020 года   

7500 франков каждому швейцарцу|7500 francs à chaque Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Санкт-Галлен-Берн, 22. 10. 2020. Просмотров: 723

© ch Claudio Schwarz | @purzlbaum/unsplash.com

Несколько жителей кантона Санкт-Галлен запустили инициативу, согласно которой Национальный банк Швейцарии (BNS) должен выплатить каждому гражданину Конфедерации 7500 франков. О том, зачем это нужно, читайте в нашей статье.|
Plusieurs résidents du canton de Saint-Gall ont lancé une initiative selon laquelle la Banque nationale suisse (BNS) doit verser à chaque citoyen de la Confédération 7500 francs. Découvrez pourquoi cela est nécessaire dans notre article.

В вышеупомянутой инициативе речь идет о разовом платеже, его цель – увеличить денежную массу, т.е. напечатать дополнительные купюры и тем самым снизить стоимость национальной валюты, отмечается в официальном вестнике Федеральной канцелярии Швейцарии (ChF). Такая мера представляется разумной, поскольку сильный франк не первый год отрицательно влияет на швейцарский экспорт и на приток иностранных туристов. В ChF уже проверили текст инициативы «Выплата 7500 франков каждому лицу, имеющему швейцарское гражданство (деньги с вертолета)». На сбор 100 тыс. подписей в поддержку инициативы ее авторам отведен срок до 20 апреля 2022 года. Если население одобрит предложенный текст на референдуме, то в течение года каждый швейцарец получит 7500 франков, эта сумма не будет облагаться подоходным налогом. Как тут не вспомнить песенку крокодила Гены: «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, и бесплатно покажет кино…»

Идею, получившую название «деньги с вертолета», сформулировал в 1969 году американский экономист, лауреат Нобелевской премии, Милтон Фридман. Предполагается, что прямые выплаты гражданам позволят им свободнее тратить свои средства и будут способствовать укреплению экономики.

Некоторые эксперты скептически отнеслись к предложению санкт-галленцев, напомнив, что в 2008 году, во время мирового экономического кризиса, каждый взрослый налогоплательщик США получил от правительства 600 долларов, а каждый ребенок – 300 долларов. Половина этих сумм оказалась позднее на сберегательных счетах. В этом году американцам в связи с пандемией тоже выплатили деньги, но они оставили две трети полученных средств на черный день. Это естественная реакция людей, когда они сталкиваются с неопределенностью, порождаемой кризисами.

Депутат Национального совета от Социалистической партии (PS/SP) Самюэль Бендаан в интервью телерадиокомпании RTS подверг критике предлагаемую санкт-галленцами стратегию. Чтобы выдать каждому по 7500 франков, необходимо напечатать десятки миллиардов франков, но проблема в том, что речь идет не о помощи наиболее нуждающимся категориям населения, а о выплатах всем, включая самых богатых. Также политику не нравится, что авторы инициативы предлагают раздать деньги только гражданам Швейцарии, в то время как укреплять экономику страны должны все, кто проживают на ее территории.

В целом пока неясно, насколько полезной будет выплата 7500 франков каждому гражданину, так как стоимость национальной валюты снизится и на эту сумму удастся купить меньше товаров и услуг, чем сегодня. Более того, вряд ли от такого маневра будут в восторге иностранные инвесторы, ведь многие хранят свои капиталы в швейцарских франках. Наконец, швейцарцы привыкли, что во время путешествий в другие страны могут выгодно обменять свои франки, а после снижения стоимости их национальной валюты это преимущество исчезнет.

Напомним, что на референдуме, прошедшем 5 июня 2016 года, швейцарцы 76,9% голосов отклонили идею безусловного основного дохода в Конфедерации. Любопытно, что в тексте инициативы не была указана ежемесячная сумма, которую предлагалось ежемесячно выделять из бюджета каждому швейцарцу, но в ходе обсуждения проекта в парламенте речь шла о 2500 франках на взрослого и 625 франках на ребенка. Окажутся ли жители Конфедерации сговорчивее на этот раз, удастся ли вообще авторам инициативы «деньги с вертолета» собрать 100 тыс. подписей? Мы будем следить за развитием событий.

 

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7500 франков каждому швейцарцу

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Всего просмотров: 723
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