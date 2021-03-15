Год с коронавирусом

В эти дни многие швейцарские СМИ цитируют слова врача-инфектолога Женевского университетского госпиталя, сказавшего в февраля 2020 года: «Швейцария хорошо подготовлена, нет никаких оснований для тревоги. Covid-19 – это как сильный грипп, да, с повышенной смертностью, но особых мер предосторожности не требуется». Специалист, как мы знаем сегодня, ошибся.

16 марта 2020 года Федеральный совет пошел на неслыханную со времен Второй мировой войны меру – объявил возникшую ситуацию чрезвычайной, что дало ему возможность принимать решения, обязательные к исполнению на всей территории страны. Напомним, первый смертельный исход вследствие заражение новым корановирусом был зафиксирован в Швейцарии 5 марта прошлого года, 13 марта таких случаев было семь, к 26-му их число превысило сто. Об актуальной ситуации вы узнаете из нашего сегодняшнего обзора, а самый первый материал Нашей Газеты, посвященный новой напасти, был опубликован 23 января 2020 года – в нем мы рассказали о том, что в Университетском госпитале Женевы (HUG) разработали тест на выявление коронавируса 2019-нКоВ, обнаруженного в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и на момент публикации проникшего в Таиланд, Японию, Республику Корея, Тайвань и США. С тех пор в нашем тематическом досье накопилось уже около трехсот материалов, то есть практически ежедневно мы информировали вас о развитии ситуации, используя ваши реакции и комментарии, как барометр общественного настроения. Бывали спокойные дни, а бывали такие, когда зашкаливало… Понятное дело, нервы. Но если бы вы знали, как нам хочется кардинально сменить тему!

Как бы то ни было, этот странный год, тянувшийся, казалось бесконечно, пролетел. Мы не будем возвращаться к пережитому – каждый пережил его по-своему, привыкнув, что все время чего-то «низзя». Остановимся на другом.

Помимо ограничений, касавшихся и касающихся всех – свобода путешествий и собраний, открытие-закрытие магазинов/ресторанов и т.д., - в прошедшем году наблюдались и другие, замеченные не всеми, так как они в меньшей степени лежат на поверхности. Так, из последнего отчета YouTube мы узнали, что в период между апрелем и июнем 2020 года, то есть всего за три месяца, американским предприятием было удалено 11,4 миллиона (!) загруженных на популярнейший видеохостинг записей – цифра неслыханная! Интересно, что попали в сеть мониторинга (и одновременно выпали из всемирной Сети) две программы швейцарского телеканала RTS: одна была посвящена ситуации с коронавирусом в Китае, вторая – полицейскому произволу в России. Как известно, YouTube модерирует свой контент, но крайне редко под запрет попадают видео государственных или общественных служб.

Те из вас, кто пользуются этой платформой, знают, что она не допускает ролики, содержащие насилие, призывы к разжиганию ненависти и порнографию, а также заведомо ложную информацию, в том числе и о коронавирусе. По уверениям наших швейцарских коллег – и у нас нет оснований им не верить! – ничего этого в их программах не было, если не считать кадров, на которых полицейские дубасят сторонников Навального. Эксперты частично объясняют такое неслыханное число удалений контента «удалением» (читайте – увольнением) значительного числа «живых» модераторов, вследствие чего контроль за соблюдением правил пользования платформой стал все больше осуществляться в автоматическом режиме, при помощи алгоритмов.

В том, что алгоритмы справляются не всегда, мы могли убедиться и на собственном опыте, в рамках использования Google AdSense – сервиса контекстной рекламы от Google, автоматически размещающего на веб-сайтах текстовые и графические объявления, подходящие по контексту, который должен отвечать примерно тем же требованиям, что и видео на YouTube. Так вот в течение нескольких недель редакция Нашей Газеты получала уведомления о том, что то одна, то другая статья этим требованиям якобы не соответствует, включая, например, материалы о художественных выставках. Мы не поленились и попросили разобраться, после чего получили письмо с признанием, что алгоритм ошибся.

Ошибиться может каждый – и инфектолог, и робот, и даже, как выяснилось, швейцарский минздав. Важен масштаб последствий ошибки.

… Странный год пролетел, но смутное время продолжается: ситуация в Швейцарии остается нестабильной – все мы ожидаем 19 марта, чтобы уже точно выяснить, откроются ли 22-го рестораны, театры, кино, концертные залы, сократится ли «карантинный список»… И не перестаем задавать себе и окружающим вопросы: оправданы ли принесенные жертвы? Не обмануло ли правительство Швейцарии доверие жителей страны? Справились ли с новой ситуацией национальные системы здравоохранения и образования? Справились ли мы сами, морально и физически? И, на наш взгляд, два главных вопроса: будет ли наша жизнь «как раньше» и можно ли вынести из пережитого опыта хоть какой-то позитив? Нам интересны ваши мнения! Поделитесь опытом, наиболее повлиявшим на вас за последний год – самые интересные свидетельства будут опубликованы. А пока - спокойной солнечной недели.