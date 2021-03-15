Обычные граждане, часть парламентариев, некоторые партии, представители сферы культуры и ресторанного бизнеса не перестают критиковать Федеральный совет за излишнюю медлительность и требовать от властей скорейшего снятия ограничений. Правительство, в свою очередь, пытается найти баланс между требованиями населения и необходимостью сдерживания эпидемии. На состоявшемся в пятницу заседании министры приняли решение все-таки пойти на некоторые уступки – но только в том случае, если санитарная ситуация будет развиваться благоприятно.

Грядет третья волна?

В пятницу федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 1333 новых заражениях, 69 госпитализациях и 11 летальных исходах. По подсчетам SRF, средний показатель заболеваемости за семь дней составил 1161 случай, что на 10% больше, чем на предыдущей неделе, то есть наблюдается тенденция к росту инфекций.

Как отмечается в правительственном коммюнике, развитие ситуации остается неопределенным, и Швейцария может оказаться на пороге третьей волны эпидемии. При этом пока невозможно оценить последствия первого этапа снятия ограничений, который начался 1 марта, и ближайшие несколько дней станут решающими. Тем не менее, несмотря на хрупкость эпидемобстановки, в пятницу Федеральный совет вынес для консультаций с кантонами проект новых послаблений, запланированных на 22 марта.

Публичные и частные мероприятия

Прежде всего, власти предлагают возобновить проведение публичных мероприятий при соблюдении ряда условий. Количество посетителей не должно превышать 150 человек на открытом воздухе, например, на футбольном матче или концерте под открытым небом, и 50 человек в кинотеатрах, театрах или концертных залах. В то же время вместимость самого места проведения мероприятия должна быть ограничена одной третью. Посетители будут находиться на расстоянии не менее полутора метров от своих соседей и должны постоянно носить маску. Употребление еды и напитков запрещено, а перерывы и антракты не рекомендуются. В других мероприятиях, например, музейных экскурсиях или собраниях членов ассоциаций, смогут участвовать до 15 человек. В закрытом помещении в семейном и частном кругу смогут встретиться 10 человек, а на свежем воздухе – не больше 15 гостей. Кроме того, зоопарки и ботанические сады смогут полностью открыться при условии ношения масок и соблюдения расстояний.

Ужин в ресторане? Пока только на террасе

Возможно, в следующий понедельник рестораны и бары смогут вновь обслуживать клиентов на террасах. Употреблять пищу и напитки можно будет только сидя, при этом гости смогут снимать маски только во время еды. За каждым столом могут разместиться максимум четыре человека, контактные данные каждого из которых должны быть зарегистрированы. Расстояние между столиками должно составлять полтора метра, либо между ними должны быть установлены перегородки. Дискотеки и танцевальные залы останутся закрытыми. Власти будут продолжать экономически поддерживать сектор общественного питания, несмотря на открытие террас.

Спорт и учеба

В любительских спортивно-культурных мероприятиях смогут участвовать до 15 взрослых. Причем на открытом воздухе необходимо носить маску или соблюдать расстояние не менее полутора метров, а внутри помещения нужно будет делать и то, и другое. Исключения возможны, например, для занятий некоторыми видами спорта в фитнес-центрах, а также для хоров. Контактные виды спорта запрещены в помещении, но будут возможны на улице и с маской. Запрет на соревнования сохраняется. Власти рекомендуют предварительно сдавать тесты, а также призывают отдавать предпочтение активному отдыху на свежем воздухе. Оздоровительные центры и крытые бассейны остаются закрытыми.

Школьные и выпускные экзамены должны состояться, а очное обучение снова будет разрешено. Причем количество учащихся будет ограничено 15 человек, и аудитории будут использоваться только для одной трети от их вместимости. Маски и соблюдение дистанции остаются обязательными.

Правило об удаленной работе остается в силе.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Карантин и тесты

Вакцинированные люди в домах престарелых больше не будут обязаны носить маску. Будет отменен карантин для контактных лиц в компаниях, где не менее 80% сотрудников проходят тестирование не реже одного раза в неделю, а также для вакцинированных. Национальная комиссия по этике поддерживает это предложение Федерального совета при условии, что вакцинированные люди не только сами защищены от заражения, но и не передают вирус другим, уточняет SRF. Что касается других «привилегий» для вакцинированных, например, доступа к массовым мероприятиям, то это, по мнению комиссии, было бы возможно только в том случае, если бы все население уже имело возможность пройти вакцинацию, а в настоящее время это не так.

Более того, с 15 марта в Швейцарии стартует массовая скрининговая кампания. Напомним, что Конфедерация возьмет на себя расходы на проведение экспресс-тестов. Как только на рынке появятся надежные тесты для самостоятельного использования, каждый желающий сможет получить пять бесплатных тестов в месяц.

Добавим, что окончательное решение о втором этапе снятия ограничений министры примут 19 марта на основе четырех показателей (среднее число инфекций за 14 дней, доля положительных тестов, заполняемость мест в отделениях реанимации и интенсивной терапии, R-значение), пока половина из них превышают пороговые значения. Учитывая хрупкую эпидемобстановку, Федеральный совет пока не определил дату и форму возможного третьего этапа выхода из карантина.

Вакцина в виде спрея?

Вакцина AdCovid представляет собой назальный спрей, который действует на клетки носоглотки, представляющие собой «ворота», через которые вирус попадает в организм человека. Речь идет не о формировании антител в крови, а об образовании «иммунитета слизистых оболочек», который должен продержаться около года.

Препарат в настоящее время тестируется американским предприятием Altimune, с которым сотрудничает валезанская компания Lonza. AdCovid находится в первой фазе клинических испытаний, в ходе которой изменяется его переносимость пациентами и степень побочных эффектов. Следующая фаза включает в себя изучение эффективности.

Исследования вакцин-спреев проводятся во всем мире, в частности в Институте Пастера во Франции, а также в США, Китае и Индии. Подобные вакцины уже разработаны против гриппа. Они не были разрешены в Швейцарии, но используются в Соединенных Штатах и Канаде, сообщает RTS.