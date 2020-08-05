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среда, 5 августа 2020 года   

Covid-19: имеет ли Минздрав право на ошибку?|Covid-19: l’OFSP a-t-il le droit à l’erreur?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 5. 08. 2020. Просмотров: 102

Директор OFSP/BAG Паскаль Штруплер. Скриншот трансляции брифинга от 30 июля

После публикации ошибочных данных о местах заражения новым коронавирусом на Федеральное управление общественного здравоохранения (OFSP/BAG) обрушился шквал критики. Некоторые считают, что организация утратила доверие населения.

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L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) fait l’objet de vives critiques après avoir publié les données erronées sur les lieux de contamination. Certains pensent que l’organisation a perdu en crédibilité.

«Министерство ошибок» - такими словами издание NZZ окрестило швейцарский Минздрав после обнародования неверной статистики о наиболее распространенных местах заражения Sars-Cov-2. Напомним, что в прошлую пятницу OFSP/BAG предоставил по запросу SRF данные, согласно которым 42% инфицирований происходит на дискотеках и в клубах. Однако в воскресенье вечером эта информация была опровергнута: основным источником инфекции оказалась семья, а не клубы. Так, 216 из 793 новых случаев заболевания, зафиксированных в период с 16 июля по 1 августа, произошли дома, а на клубы и рестораны приходятся по 15 и 13 случаев заражения соответственно (1,9% и 1,6%). Минздрав принес извинения и пообещал провести внутреннее разбирательство, но это не смогло остановить поток критических замечаний – швейцарские журналисты и политики высказали немало нелестных слов в адрес организации.

«Федеральное ведомство не может себе позволить такую халатность. Ведь это очень важные цифры: они непосредственно влияют на политический дискурс о том, какие меры против Covid-19 нужно принимать в определенных сферах», - пишет NZZ.

«Нужно включить OFSP в „красную зону“. Ничто так не подрывает доверие общественности, как такая грубая ошибка в статистике по эпидемии нового коронавируса», - добавляет Le Matin, подчеркивая что подобные оплошности «льют воду на мельницу тех, кто верит, что эпидемия управляется недальновидно, что нам лгут с самого начала, как, например, с масками, и что мы живем в "санитарной диктатуре"».

«Это драматично, потому что в преддверии возможной второй волны Швейцария нуждается в заслуживающей доверия администрации, на информации которой можно было бы основывать политические решения. В противном случае дискредитируется сама работа Федерального совета», - заявил президент Медицинского общества Романдской Швейцарии (SMSR) Филипп Эггиманн в комментарии Le Temps. «Доверие подорвано», - подытожил глава Христианско-демократической народной партии Швейцарии (CVP/PDC) Герхард Пфистер, комментируя ситуацию для SRF.

Возмущение критиков вызывает и тот факт, что в исправленных данных отсутствует информация о пути инфицирования в более чем в 300 случаях, что может свидетельствовать о недостаточно эффективной работе служб по отслеживанию контактов заболевших либо об отсутствии координации между кантонами и Берном.

Немногочисленные защитники OFSP/BAG призывают не сгущать краски и напоминают, что организация сама обнаружила ошибку и сама же о ней сообщила, выпустив опровержение. Профессор Института общественных коммуникаций Университета Итальянской Швейцарии и член рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Сюзанн Суггс отметила в комментарии RTS, что не стала бы говорить об утрате доверия к Минздраву, так как неверная информация была быстро исправлена. «Да, это была ошибка, но это не вопрос жизни и смерти», - заявила она. Президент Конференции директоров кантональных управлений здравоохранения Лукас Энгельбергер в свою очередь добавил, что ошибки случаются, но при принятии решений кантоны опираются, прежде всего, на собственную статистику и на случаи заболевания, зафиксированные на своей территории, поэтому кантональные власти могут объективно оценивать ситуацию. С Энгельбергером согласен и Ален Берсе, глава департамента внутренних дел, в составе которого находится OFSP/BAG. По словам федерального советника, кантоны располагают собственными данными, а при их консолидации на федеральном уровне иногда могут возникать неточности.

Руководитель отдела по преодолению кризисных ситуаций и международному сотрудничеству OFSP/BAG Патрик Матис пояснил в интервью SRF, что ошибка была допущена одним из сотрудников, а принцип «четырех глаз» не был соблюден. Минздрав каждый день отвечает на десятки запросов СМИ: данные нужно предоставлять быстро, сотрудники находятся под давлением, и в такой ситуации могут возникать ошибки. По словам Матиса, ошибки совершаются везде, где работают люди – errare humanum est. Он выразил уверенность в том, что организация извлечет уроки из ситуации и не допустит ее повторения. «До тех пор, пока мы будем прозрачными, пока мы сможем признавать свои ошибки и учиться на них, я надеюсь, что мы будем продолжать пользоваться доверием общественности», - подчеркнул он.

Возможно, реакция была бы не такой резкой, если бы это был единственный промах OFSP/BAG, но непонимание вызывают и другие действия организации, например, медлительность при принятии решения о финансировании клинических испытаний вакцины. Кроме того, до сих пор власти не предоставили внятного объяснения, почему статистика на сайтах Минздрава и кантонов отличается. Появившиеся на днях в швейцарских СМИ публикации бросают еще большую тень на репутацию организации. В частности, по информации Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung, риторика властей относительно масок менялась в зависимости от того, имела ли Конфедерация достаточный запас средств защиты. Так, в разгар пандемии в марте Минздрав говорил о том, что маски не являются достаточно эффективными. В то время запаса масок хватило бы только на две с половиной недели. Смена стратегии коммуникации произошла в конце апреля: после того, как Швейцария закупила 90 млн масок, власти выпустили рекомендацию носить маски в том случае, если невозможно соблюдать безопасное расстояние.

Справедливости ради отметим, что представители OFSP/BAG никогда не скрывали факта нехватки масок, причем с этой проблемой столкнулась не только Швейцария, но и все остальные страны мира. Более того, даже сейчас, рекомендуя ношение масок при невозможности соблюдать дистанцию в полтора метра, OFSP/BAG подчеркивает, что маски не гарантируют полную защиту, но могут замедлить распространение нового коронавируса.

Добавим, что за последние сутки власти зарегистрировали 130 новых случаев заражения Sars-Cov-2, шесть госпитализаций и один летальный исход. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне заболели 35 746 человек, 1706 из них скончались. Согласно санитарному бюллетеню от 4 августа, в настоящее время в самоизоляции находятся 1064 заболевших, а в карантине – 2930 контактировавших с ними лиц. Кроме того, режим карантина соблюдают 12 514 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

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