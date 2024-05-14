Автор: Заррина Салимова, Берн, 14.05.2024.
Квартира с шармом, центральное расположение, инвестиционный потенциал – что на самом деле означают выражения, часто используемые в объявлениях о продаже или съеме жилья?|
Appartement de charme, position centrale, potentiel d’investissement: que signifient les expressions souvent utilisées dans les annonces immobilières?
Прогуливаясь недавно по одному швейцарскому городку, мы заметили вывешенное прямо на балконе объявление о сдаче квартиры: «Сдается красивая 5-комнатная квартира. Центральное расположение». Если бы мы прочитали это объявление в газете или интернете, то представили бы себе квартиру именно в центре города, например, в его исторической части. Но плакат висел на доме, расположенном на оживленной дороге прямо напротив вокзала. Да, действительно «центрально», но в объявлении ничего не сказано о виде на железнодорожные пути, скрипе колес поездов и шуме от проезжающих прямо под окном машин. Многие маклеры любят приукрашать достоинства квартир и преуменьшать их недостатки, прибегая при этом к специальным «кодовым фразам». Проанализировав десятки объявлений на крупнейших швейцарских интернет-платформах по поиску жилья и проведя небольшой опрос среди тех, кто сейчас активно ищет квартиру, мы составили словарик, который поможет вам лучше понять специфический язык агентов недвижимости и позволит вам отбраковать квартиры еще на этапе чтения описания.
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