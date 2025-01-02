Что волновало швейцарцев в 2024 году? |À quoi les Suisses se sont-ils intéressés en 2024?

После победы Немо на «Евровидении» швейцарские пользователи забросали Google вопросами о том, что такое небинарность. Скриншот Youtube

Лучший способ начать новый год – это оглянуться на прошедший, например, изучив список самых популярных поисковых запросов. Что же занимало умы швейцарцев? На какие вопросы они искали ответы? Если верить Google, то в 2024 году швейцарских пользователей больше всего интересовали не войны, инфляция и геополитические конфликты, а футбол и новости поп-культуры.