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четверг, 2 января 2025 года   

Что волновало швейцарцев в 2024 году? |À quoi les Suisses se sont-ils intéressés en 2024?

Автор: , Цюрих, .

После победы Немо на «Евровидении» швейцарские пользователи забросали Google вопросами о том, что такое небинарность. Скриншот Youtube

Ответ на этот вопрос знают цюрихские лингвисты и Google.

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Les linguistes et Google connaissent la réponse à cette question.

Лучший способ начать новый год – это оглянуться на прошедший, например, изучив список самых популярных поисковых запросов. Что же занимало умы швейцарцев? На какие вопросы они искали ответы? Если верить Google, то в 2024 году швейцарских пользователей больше всего интересовали не войны, инфляция и геополитические конфликты, а футбол и новости поп-культуры.

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