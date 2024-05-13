«Евровидение-2025» пройдет в Швейцарии

Любите ли вы «Евровидение»? Мы «Евровидение» смотрим каждый год, искренне любим и не боимся в этом признаться, прячась за снобскими фразами в духе «ой, ну нет, что вы, это же передача для европейских домохозяек». Этот песенный конкурс – редкое культурное событие, объединяющее всю Европу (и не только), демонстрирующее разнообразие культур и дарящее незабываемые эмоции. Не всегда наши личные фавориты выигрывают, но в этом году победителем стал тот, за кого мы болели с самого начала – швейцарский рэпер Немо.

Внимательно следя за конкурсом на протяжении нескольких лет, с грустью можем констатировать, что национальные языки вытесняются английским. Стремясь попасть в хит-парады, исполнители отдают предпочтение песням на английском и все реже радуют композициями на других языках. В этом плане почти всегда можно положиться на Францию, Италию, Испанию и Португалию. Балканские страны и некоторые государства Восточной Европы также нередко выдвигают кандидатов, которые поют на родных языках. Где еще можно за один вечер услышать пение на сербском, словенском, армянском, эстонском, литовском, норвежском, французском… Хотелось бы, чтобы лингвистическое разнообразие конкурса не ослабевало.

Что касается голосования, то времена, когда страны отдавали больше всего баллов соседям, постепенно уходят в прошлое: все чаще голосуют именно за песню.

Сценические образы также эволюционировали за последние годы. Жанр «поющие трусы» (полуголая фигуристая девица с незатейливой песенкой и затейливой хореографией, включающей активные движения бедрами) не теряет позиций. Но если раньше в расшитых стразами и блестками костюмах, больше напоминающих бикини или нижнее белье, выступала половина участниц, то сейчас около трети (яркий пример – Австрия). Эту тенденцию, к слову, незлобно высмеял финский певец, бегавший по сцене в бежевых труселях: вообще если бы на «Евровидении» вручали приз за самоиронию, то он достался бы Финляндии. Популярным в этом году стал образ печальной русалки – его выбрали представительницы Сербии и Словении. В категории «инфернальная ведьмочка» равных не было Ирландии. Израиль и Украина сделали ставку на красиво драпирующиеся платья по образу античных богинь – и не прогадали. Интерпретациями на тему национальных костюмов порадовали Хорватия и Армения. Латвийский певец привлек внимание топом с накладными кубиками пресса (почему-то синими!). Эстония по-хорошему удивила потрясающе сделанными мужскими черными костюмами – портновское мастерство в духе деконструктивистских экспериментов бельгийских дизайнеров из «Антверпенской шестерки» не часто увидишь на поп-сцене.

Представитель Швейцарии изначально должен был выступать в мини-юбке и розовом плюшевом топе с длинным ворсом, но во время репетиций от образа «Чубакки» было решено отказаться в пользу объемной фактурной накидки в оттенках лососины. Юбка же осталась на месте: Немо Меттлеру, который идентифицирует себя как небинарную персону, она очень идет и помогает донести его основное послание – не на юбку и гендерные условности надо смотреть, а на личность и человека в целом! Песня родившегося в Биле/Бьенне музыканта «The Code» посвящена его личной истории – рассказу о том, каково это чувствовать себя ни мужчиной, ни женщиной, и о пути, который приходится пройти, чтобы обрести свою идентичность. В музыкальном плане эта непростая композиция соединяет элементы рэпа, драм-н-бейса и оперы. Трек был написан год назад за один день с участием норвежского продюсера Лассе Мидтсиана Ниманна, шведского композитора Линды Дейл и швейцарского продюсера Бенджамина Аласу.

Самым напряженным моментом вечера стало подведение итогов: победителем конкурса становится тот, кто наберет в сумме наибольшее число баллов от жюри и телезрителей. Если национальные жюри, как правило, оценивают профессиональные качества, например, вокал и сложность трека, то обычные зрители голосуют сердцем – за того, чья песня больше понравится. По результатам голосования жюри Швейцария практически сразу вырвалась вперед, набрав 365 баллов. Больше чем на сто баллов отставали Франция (218 баллов) и Хорватия (210 баллов), замыкали первую пятерку Италия (164 баллов) и Украина (146 баллов).

Опытные зрители «Евровидения» знают, что голосование аудитории может все изменить: далеко не всегда мнения экспертов и обывателей совпадают. В истории конкурса было немало случаев, когда любимчики жюри проигрывали, потому что зрители отдавали свои голоса другим. В 2021-м, например, Швейцария также лидировала по итогам голосования жюри, но симпатии зрителей оказались на стороне Италии: «хороший» швейцарский мальчик Джон Тирс проиграл «плохому», но невероятно харизматичному итальянскому рокеру Дамиано Давиду.

В этом году наибольшее число баллов от аудитории (337 очков) получил хорватский певец Марко Пуришич, выступающий под псевдонимом Baby Lasagna. На втором месте зрительского пьедестала почета оказалась представительница Израиля Эден Голан. Певице, выросшей в России и родившейся в Израиле в семье выходцев из Литвы и Украины, пришлось непросто: ее участие в конкурсе сопровождалось пропалестинскими протестами, а во время выступления из зала были слышны как недовольное гудение, так и одобрительные возгласы. Вокалистка оставалась невозмутимой – и 323 искренних балла от телезрителей стали для нее настоящим утешением и символом поддержки. 307 баллов в ходе телевизионного голосования набрала Украина, а Франция и Швейцарии получили по 227 и 226 баллов соответственно.

В общей сложности Немо набрал 591 балл, что сделало его победителем. Хорватия заняла второе место (545 баллов), а на третьем месте очутилась Украина (453 балла), опередившая Францию (445 баллов) и Израиль (375 баллов). В шведском городе Мальме швейцарцу, наверное, помогала сама сцена, которая была построена в форме гигантского – практически швейцарского – креста.

За призом швейцарский исполнитель вышел на сцену в слезах и от радости даже разбил трофей, правда, ему его тут же заменили на новый. «Я совершенно потрясен. Я так благодарен за все, что произошло на этом пути, и за всех людей, с которыми я имел честь познакомиться», - заявил Немо на состоявшейся после конкурса пресс-конференции. Он посвятил победу всем квирам, с которыми ему удалось познакомиться в ходе этого приключения. Немо – первый небинарный человек, победивший на «Евровидении».

Победа Немо не только заслуженна, но и по-своему символична: в год, когда мир разделяют войны и вооруженные конфликты, победила нейтральная Швейцария. Напомним, что идею проведения международного песенного конкурса «Евровидения», способствующего культурному единению послевоенной Европы, выдвинул в 1950-х годах тогдашний глава Швейцарского общества радио- и телевещания Марсель Безансон. Самый первый конкурс «Евровидение» прошел в 1956 году в Лугано: победу на нем одержала швейцарка Лиз Ассиа. В следующий раз победу Швейцарии принесла Селин Дион в 1988 году. И вот 36 лет спустя швейцарский исполнитель снова выиграл. Где пройдет конкурс в следующем году, пока неизвестно – подходящие площадки есть в Цюрихе, Берне, Женеве и Базеле. Рабочая группа по подготовке к конкурсу соберется уже в понедельник. Швейцарское телевидение SSR SRG будет отвечать за организацию мероприятия, разделив расходы с принимающим городом. Свой финансовый вклад вносят также страны-участницы. Кроме того, значительную часть расходов покрывают права на трансляцию, оплаченные членами Европейского вещательного союза, а также спонсоры и доходы от продажи билетов.