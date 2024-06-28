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26.06.2024 - 15:27Новый глава Национального банка Швейцарии

Очки Мурата Якина всколыхнули интернет |Les lunettes de Murat Yakin ont bouleversé l’internet

Автор: , Цюрих, .

Фото: Instargram-аккаунт Götti Switzerland

Главной модной сенсацией идущего сейчас Чемпионата Европы по футболу стали стильные аксессуары тренера национальной сборной Швейцарии.

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Les accessoires élégants du sélectionneur de l’équipe nationale suisse sont devenus un phénomène de mode lors de l’Euro 2024.

В мире спорта часто уделяется большое внимание внешнему виду, поэтому состязания атлетов, в том числе футбольные чемпионаты, привлекают внимание не только спортивных комментаторов, но и модных обозревателей. Швейцарская сборная по футболу, например, регулярно радует модными выходами (а иногда и выходками). Так, на Евро-2020 игроки «Нати» неожиданно перекрасили волосы в светлый цвет: стилисты остались довольны, но болельщики этот смелый жест не оценили, призвав футболистов больше думать о спортивных достижениях, а не о внешности. На Евро-2024 отличился тренер швейцарской команды Мурат Якин, ставший звездой социальных сетей благодаря своим элегантным очкам.

Пользовательницы Tiktok не скупятся на комплименты, оставляя под видео с Муратом Якиным (глубоко и счастливо женатым отцом двоих детей) сотни комментариев с эмодзи в форме сердечек и огоньков, называя его «hot» и интересуясь маркой его очков. Очки у швейцарского тренера, действительно, удачные: подозреваем, что именно этому аксессуару он обязан половиной своего успеха у женской аудитории.

На матч с Шотландией Якин надел модель в тонкой металлической оправе и линзами голубого цвета (марку журналистам пока разузнать не удалось). А вот на игре с Германией в прошлое воскресенье тренер появился в ретро-очках в графичной черной оправе в стиле «пижонистого ботаника» от цюрихского бренда Götti. Модель Reyes стоимостью примерно 500 франков появилась в ассортименте марки не так давно, и Якин приобрел ее в частном порядке.

Бренд Götti был основан в 1998 году дизайнером Свеном Гётти. Очки, выбранные Муратом Якиным, производятся на мануфактуре в Вэденсвиле с помощью 3D-печати. Порошок из полиамида загружается в 3D-принтер, который послойно печатает заданную форму. Затем поверхность обрабатывается для получения готовых деталей каркаса. В процессе окрашивания цвет проникает в изначально белый материал, что позволяет создать равномерную и стойкую окраску. Клиенты могут подобрать размер линз, длину дужек и носовой перемычки для идеальной посадки. Стекла для очков также производятся в Швейцарии. Несколько лет назад американская телеведущая Опра Уинфри прославила цюрихскую марку на весь мир, надев модель Götti.

Следующий матч «Нати» состоится завтра, 29 июня: Швейцария сразится на поле с Италией. Нам не терпится увидеть, в каких очках Мурат Якин появится на этот раз. В его коллекции есть по крайней мере еще одна модель от Götti – темные солнцезащитные очки-авиаторы с корректирующими линзами Rogers.

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Публикация от Götti Switzerland (@gottiswitzerland)

Если же вы хотите этим летом тоже играть в высшей модной лиге, то смело носите футбольные майки. С точки зрения модной полиции, абсолютно не важно, за какой клуб вы болеете и логотип какой команды красуется у вас на груди. Гораздо большее значение имеют цвета и покрой. Вариации футбольных маек можно найти сегодня у многих брендов, но больше всего в модном сообществе ценятся настоящие винтажные футболки восьмидесятых и девяностых годов. Цены на ретро-модели в последнее время выросли до небес. Модные эксперты рекомендуют отдавать предпочтение мешковатым ярким футболкам, завязывать их узлом на талии или сочетать их самым неожиданным образом – с платьями, юбками или брюками с низкой посадкой. А вот шорты от футбольной формы оставьте дома. Аксессуары стоит подбирать максимально далекие от спортивной тематики, например, маленькие непрактичные сумочки.

футбол
национальная сборная Швейцарии по футболу
чемпионат европы по футболу
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