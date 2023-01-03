Что швейцарцы искали в Google в 2022 году? |Que les Suisses ont-ils cherché sur Google en 2022?

Народная мудрость XXI века гласит: хочешь узнать, что у человека на уме, загляни в историю его браузера. О том, что занимало мысли и сердца швейцарцев в прошлом году, можно выяснить, ознакомившись с рейтингом запросов, по которым отмечен наибольший рост трафика в поисковике Google.