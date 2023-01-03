Что швейцарцы искали в Google в 2022 году?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 01. 2023.
Сколько лет Путину? Кто такой олигарх? И что такое санкции?|
Quel âge a Poutine ? Qui est un oligarque ? Et que signifie «sanctions»?
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Новогодние концерты ОРШ – женевский, лозаннский, интернациональныеПо сложившейся традиции, Оркестр Романдской Швейцарии откроет наступивший год встречей с теми, кто поддерживает его не только на словах. Эта традиция – не единственная.
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