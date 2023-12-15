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пятница, 15 декабря 2023 года   

Ценная монета – лучший подарок? |Une pièce précieuse en guise d’un cadeau

Автор: , Берн, .

Вот она, новая монетка (DR)

Если вы еще не решили, что положить под елку на радость близким и друзьям, Швейцарский монетный двор Swissmint может подбросить пару идей.

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Si vous ne savez toujours pas que mettre sous l’arbre de Noël pour vos proches et amis, la Monnaie fédérale Swissmint est en mesure de vous souffler quelques idées.

Нет, для нашей редакции ничего не изменилось: мы по-прежнему убеждены, что лучший подарок это книга. Однако живем мы в такое циничное, такое нестабильное время, что допускаем целесообразность и других не сгораемых подарков.

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нумизматика
коллекционные монеты Швейцария
Швейцарский монетный двор
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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