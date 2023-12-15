Ценная монета – лучший подарок? |Une pièce précieuse en guise d’un cadeau

Нет, для нашей редакции ничего не изменилось: мы по-прежнему убеждены, что лучший подарок – это книга. Однако живем мы в такое циничное, такое нестабильное время, что допускаем целесообразность и других не сгораемых подарков.