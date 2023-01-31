Ледник Розенлау увековечен на монетах |Le Glacier de Rosenlaui est commémoré sur des pièces de monnaie

Швейцарские ледники тают, причем даже быстрее, чем ожидалось. Согласно недавнему исследованию гляциологов, даже при самом благоприятном сценарии к 2100 году исчезнут по меньшей мере 1100 из 1400 швейцарских ледников. Связанное с таянием больших массивов льда повышение уровня моря влияет на Швейцарию лишь косвенно, но проблемой для страны может стать отсутствие талой воды, которая важна для производства электроэнергии и необходима для заполнения водохранилищ, а также для преодоления периодов засухи в летнее время. Если не принять срочные меры, то будущие поколения смогут любоваться ледниками только на старинных гравюрах, фотографиях или … монетах.