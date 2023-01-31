Автор: Заррина Салимова, Берн, 31. 01. 2023.
Сегодня, 31 января, Швейцарский монетный двор выпускает на рынок новую монету из специальной серии, посвященной швейцарским ледникам.|
Aujourd’hui, 31 janvier, la Monnaie fédérale Swissmint lance sur le marché une nouvelle pièce de la série sur les glaciers suisses.
Швейцарские ледники тают, причем даже быстрее, чем ожидалось. Согласно недавнему исследованию гляциологов, даже при самом благоприятном сценарии к 2100 году исчезнут по меньшей мере 1100 из 1400 швейцарских ледников. Связанное с таянием больших массивов льда повышение уровня моря влияет на Швейцарию лишь косвенно, но проблемой для страны может стать отсутствие талой воды, которая важна для производства электроэнергии и необходима для заполнения водохранилищ, а также для преодоления периодов засухи в летнее время. Если не принять срочные меры, то будущие поколения смогут любоваться ледниками только на старинных гравюрах, фотографиях или … монетах.
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