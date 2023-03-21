Автор: Надежда Сикорская, Берн, 21. 03. 2023.
Монетный двор уже выпустил памятную моменту в честь канатной дороги между Церматтом и Testa Grigia (Италия), которая будет введена в обращение лишь этим летом.|
La Monnaie fédérale Swissmint lance une pièce en argent à l’honneur de la Télécabine Klein Matterhorn qui liera Zermatt et Testa Grigia dès cet été.
За последние несколько месяцев мы рассказали вам о том, как отмечала столетие пятифранковая монета, созданная в 1922 году цюрихским скульптором Паулем Буркхардом, и дважды сообщали о новинках Монетного двора Швейцарии (Swissmint) – специальных монетах «Машина времени», первой золотой монете номиналом 25 франков, и «Ледник Розенлау», 31 января 2023 года продолжившей серию монет, посвященных швейцарским ледникам.
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Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.
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