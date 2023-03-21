Малый Маттерхорн увековечили в серебре |Klein Matterhorn immortalisé en argent

За последние несколько месяцев мы рассказали вам о том, как отмечала столетие пятифранковая монета, созданная в 1922 году цюрихским скульптором Паулем Буркхардом, и дважды сообщали о новинках Монетного двора Швейцарии (Swissmint) – специальных монетах «Машина времени», первой золотой монете номиналом 25 франков, и «Ледник Розенлау», 31 января 2023 года продолжившей серию монет, посвященных швейцарским ледникам.