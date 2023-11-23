Автор: Надежда Сикорская, Берн, 23.11.2023.
Согласно международному рейтингу, Конфедерация крайне вяло борется с негативным влиянием курения – она заняла предпоследнюю строчку в списке.|
Un indice international Global Tobacco Index démontre que la Suisse est très lente dans sa lutte contre le tabagisme et la mesurant influence des lobbies classe le pays à l’avant-dernière position.
Согласно имеющейся статистике, ежегодно в Швейцарии 9500 человек умирают из-за курения. И, казалось бы, необходимые меры для защиты общественного здоровья принимаются: цены на сигареты неуклонно растут, реклама сигарет запрещена, нелегальной табачной продукции объявлен бой. А потому опубликованный на прошлой неделе рейтинг Global Tobacco Index заставляет … поперхнуться: оказывается, по части усилий, предпринимаемых правительством для противостояния вмешательства табачной индустрии в государственные дела, наш Федеральный совет оказался среди самых плохих учеников.
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