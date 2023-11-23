Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 23 ноября 2023 года   

22.11.2023 - 14:45Федеральный совет определился по вопросу ХАМАСа

Антитабачное лобби Швейцарии слабовато |Le lobby antitabac est bien faible en Suisse

Автор: , Берн, .

Photo © Unsplash

Согласно международному рейтингу, Конфедерация крайне вяло борется с негативным влиянием курения она заняла предпоследнюю строчку в списке.

|

Un indice international Global Tobacco Index démontre que la Suisse est très lente dans sa lutte contre le tabagisme et la mesurant influence des lobbies classe le pays à l’avant-dernière position.

Согласно имеющейся статистике, ежегодно в Швейцарии 9500 человек умирают из-за курения. И, казалось бы, необходимые меры для защиты общественного здоровья принимаются: цены на сигареты неуклонно растут, реклама сигарет запрещена, нелегальной табачной продукции объявлен бой. А потому опубликованный на прошлой неделе рейтинг Global Tobacco Index заставляет … поперхнуться: оказывается, по части усилий, предпринимаемых правительством для противостояния вмешательства табачной индустрии в государственные дела, наш Федеральный совет оказался среди самых плохих учеников.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
запрет на курение в общественных местах
борьба с курением в Швейцарии
кампании по борьбе с курением в Швейцарии
дети и курение
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
Статьи по теме: 
На швейцарских вокзалах вступил в силу запрет на курение
Инициатива против табака
О вреде нелегального табака
Здоровье или дым вместо головы?
В Швейцарии полностью запретят рекламу сигарет?
Что дорожает в Швейцарии?
Споры вокруг табака: у Швейцарии особое мнение
Philip Morris без дыма
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 99.69

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Барон Эдуард Фальц-Фейн – легенда двух миров

Имя Эдуарда Александровича Фальц-Фейна встречалось на наших страницах в связи с тем, что именно он в течение многих лет поддерживал сохранение могилы Сонечки Достоевской на женевском Кладбище Королей. Сегодня, в годовщину его смерти, по просьбе его друзей мы предлагаем вашему вниманию более развернутый рассказ об этом незаурядном человеке.

Всего просмотров: 973

Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить ипотеку?

Годовой доход, необходимый для оформления кредита на покупку среднего дома, значительно превышает медианный.

Всего просмотров: 802

Ханна Хёх: склеить мир по кусочкам

В Центре Пауля Клее в Берне проходит выставка, посвященная творчеству немецкой дадаистки, которую называют изобретательницей коллажа и одной из ключевых фигур в искусстве 1920-х годов. В экспозиции представлены также работы ее современников, включая Василия Кандинского, Эля Лисицкого, Дзигу Вертова и Александра Довженко.

Всего просмотров: 653
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени

 30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.

Всего просмотров: 2,347

Без каких продуктов Nestlé России не прожить?

 Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

Всего просмотров: 1,058

Неудавшийся маневр России в Женеве

 Журналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.

Всего просмотров: 1,024
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top