Авторы вышеупомянутого отчета подчеркивают, что санитарный кризис и связанные с ним экономические проблемы создали условия для «идеального шторма»: преступные группировки будут еще больше использовать спрос потребителей на дешевые товары. Как следствие, доля «черного рынка» будет расти на фоне падающих доходов населения, в первую очередь, в странах с высокой налоговой нагрузкой. В 36-страничный отчет «Надвигающийся шторм» включены данные 63 исследований, проведенных в 50 государствах, включая Россию, Канаду, Малайзию и Филиппины, где табачные контрабандисты проявляют наибольшую активность. Правоохранительные органы разных стран приветствовали исследование, позволяющее лучше понять особенности нелегального рынка табака.

В интервью журналу Bilan директор офиса JTI по борьбе с незаконной торговлей Ян Монтейт отметил, что покупка нового оборудования для производства сигарет не является проблемой для контрабандистов, поскольку нужные станки можно заказать в интернете. Недавно новые подпольные фабрики появились в Германии, Бельгии, Великобритании и Ирландии. Из-за продажи контрабандных сигарет сокращаются налоговые поступления, а речь идет о немалых средствах. По данным министерства здравоохранения Швейцарии, в 2018 году сумма сборов составила 2,08 млрд франков, эти средства идут на финансирование первого уровня пенсионной системы. При этом малейший инцидент с нелегальными сигаретами может нанести серьезный ущерб репутации компании, чью продукцию подделали преступники.

В отчете JTI отмечается, что благодаря онлайн-торговле и доставке на дом продавцы нелегальных сигарет в странах Западной Европы почти не пострадали от ограничений, введенных на фоне пандемии. Принимая во внимание то, что на восстановление экономики после санитарного кризиса потребуется много времени, преступники ожидают роста продаж своей продукции, которая отличается выгодными ценами. В пресс-службе JTI нам сообщили, что на долю нелегальных табачных изделий приходится менее 3% рынка Швейцарии, что гораздо ниже, чем во Франции (14%) и Малайзии (65%). Опасность подделок для потребителей заключается в том, что такие товары часто продаются на улице и их могут купить несовершеннолетние. Более того, никто не контролирует качество поддельных сигарет, в них встречается грязь, крысиный помет, также нередко высокое содержание свинца и кадмия.

Компания JTI сотрудничает с государственным и частным сектором с целью сбора и распространения информации, которая будет полезной стражам порядка в борьбе со сбытом контрабандного табака, а также стоящей за ним организованной преступностью. В 2019 году JTI 1129 раз передавала в правоохранительные органы сведения, связанные с незаконной торговлей, а также предоставляла консультации о том, как отличить подделку от качественного продукта. Компания JTI вложила сотни миллионов долларов в борьбу с нелегальными табачными изделиями, ее работа в этой сфере признана в ЕС и Великобритании.

По оценкам Международной торговой палаты, к 2022 году всемирный объем продаж поддельных товаров (включая сигареты) достигнет 4 трлн долларов, в первую очередь этому будет способствовать электронная коммерция. Авторы отчета JTI представили несколько рекомендаций:

Ужесточение контроля на государственных границах;

Улучшение обмена информацией между государственными органами и частными компаниями;

Скоординированные всемирные кампании по информированию потребителей об опасностях незаконных табачных изделий и о последствиях, связанных с их продажей.

Если говорить о России, то, согласно данным аналитического агентства Nielsen, доля нелегальных сигарет на местном рынке по итогам третьего квартала 2019 года составляла 15,6%, а в отдельных городах и регионах превышала 50%. То есть фактически каждая седьмая пачка сигарет в стране была нелегальной. Как сообщил Нашей Газете менеджер по коммуникациям компании JTI в России Дмитрий Сергеев, ущерб федерального бюджета, по оценкам экспертов, только от недополученных налогов (акцизы и НДС) превышает 100 млрд рублей в год. Важно понимать, что контрафактные сигареты – это лишь одна из категорий таких изделий. К нелегальным сигаретам относятся все табачные изделия, которые реализуются незаконно, то есть без уплаты налогов. Помимо контрафактной продукции, это также контрабанда из стран Таможенного союза ЕАЭС (такие сигареты занимают 50% нелегального рынка, а их крупнейшим источником является Белоруссия), из государств дальнего зарубежья, а также сигареты, незаконно произведенные в России.

Более 50% нелегальных сигарет попадают на российский рынок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Один из основных способов, которые используют преступники для доставки в Россию – это, так называемый, прерванный транзит, когда транспорт с грузом сигарет следует через Россию в третью страну. После въезда в РФ транспортное средство разгружают на одном из подпольных складов, а в документах на груз указывается, что сигареты вывезены с территории России и доставлены в пункт назначения, указанный в таможенной декларации. На деле же товар был оперативно распределен по оптовым базам, а затем в розничной сети. Говоря о качестве поддельных табачных изделий, Дмитрий подчеркнул, что покупатель не знает, что он может получить под видом обычной пачки сигарет. Известны многочисленные случаи, когда сигареты изготавливались подпольно из сырья непонятного происхождения, сомнительных материалов, в антисанитарных условиях.

Эффективная борьба с нелегальным рынком сигарет требует, прежде всего, системных мер со стороны государства. Сейчас парламент Российской Федерации рассматривает целый пакет законопроектов, направленных против нелегального рынка табачных изделий. Их неотложное принятие должно сыграть ключевую роль в снижении доли «черного рынка». Критически важно и усиление борьбы правоохранительных органов с организованной преступностью, которая контролирует многомиллиардный рынок нелегальных сигарет, и представляет прямую угрозу для общества. Со своей стороны, JTI оказывает техническую (исследование образцов контрафактной табачной продукции), административную (защита брендов) и информационную поддержку правоохранительным органам РФ в рамках подписанных меморандумов о взаимодействии и местного законодательства. В частности, сведения о выявленных фактах реализации контрафактной и немаркированной табачной продукции доводятся до сведения правоохранительных органов путем подачи обращений через приложения «Патруль Качества» и «Честный знак».

Борьбу с торговлей нелегальными сигаретами усложняет тот факт, что злоумышленники постоянно ищут новые способы обхода законодательства, а нелегальные сигареты далеко не всегда может быстро отличить от легальных не только потребитель, но и сотрудники правоохранительных органов. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Госдуме, предусматривают, среди прочего, введение единой минимальной цены на табачные изделия, а также ограничение количества сигарет для ввоза в Россию физическими лицами. Если последняя мера будет принята, то контрабандисты не смогут провозить сигареты через границу в больших количествах, сообщая таможенникам, что они купили все это «для собственного потребления». Единая минимальная цена, в свою очередь, станет своеобразным индикатором для покупателей и полиции: если пачка сигарет стоит меньше установленной государством минимальной цены, это будет первоочередным признаком нелегального продукта.

Отметим, что странам следует скоординировать свои действия: если в России, Швейцарии и других государствах будут действовать одинаковые меры, то это сильно усложнит преступникам задачу сбыта нелегальной продукции.