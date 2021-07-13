Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 13. 07. 2021.
При открытии сайта компании Philip Morris, о которой Наша Газета не раз писала, сразу видишь слоган: «Создаем будущее без сигаретного дыма». Приведем еще одну цитату: «Мы разрабатываем и тестируем продукты, которые обеспечивают привычное для потребителя поступление никотина, но без вредного сигаретного дыма. С 2008 года мы инвестировали более 8,1 млрд долларов США и наняли более 400 ученых, инженеров и технических специалистов мирового уровня». О том, насколько вреден табачный дым, можно судить по данным на сайте Всемирной организации здравоохранения: от последствий курения ежегодно умирают более 8 млн человек. Более 7 млн из них – потребители и бывшие потребители табака, и более 1,2 млн – некурящие, которые подвергались «воздействию вторичного табачного дыма».
Конечно, руководство Philip Morris не забывает и о прибыли: планируется, что к 2025 году более половины дохода компания будет получать от продажи бездымных изделий, при этом не менее 1 млрд долларов от сбыта продуктов, не содержащих никтотина. В коммюнике 1 и 9 июля Philip Morris сообщила о том, что покупает датскую компанию Fertin Pharma и британскую Vectura соответственно. На эти фирмы будет потрачено около 2 млрд долларов. Когда Fertin Pharma станет дочерней компанией Philip Morris, последняя получит ценные знания в сфере создания бездымных изделий, а также продуктов, улучшающих сон и повышающих концентрацию внимания. Что касается Vectura, то около 200 работающих в ней ученых помогут Philip Morris в разработке технологий, позволяющих лучше заботиться о здоровье клиентов. По заявлению Philip Morris, выпускающей всемирно известные сигареты Marlboro, Chesterfield, L&M и т.д., такие приобретения – естественные шаги на пути развития в сфере здравоохранения.
В настоящее время изделия Philip Morris, в которых табак не сжигается, а подвергается нагреву, продаются в 66 крупных городах мира, в основном – в Европе и Северной Америке, где число традиционных курильщиков постепенно снижается. В Южном полушарии ситуация иная – здесь растет потребление привычных табачных изделий. Добавим, что основным источником дохода (около 79%) Philip Morris остается реализация сигарет.
В интервью газете Le Temps директор Швейцарской ассоциации по борьбе с табакокурением Лучиано Руджа с иронией отозвался о том, что производитель сигарет приобретает фармацевтические компании с целью заботиться о жертвах курения. По его мнению, Philip Morris хочет заработать на новой тенденции и одновременно продавать сигареты, от которых ежегодно умирают миллионы людей.
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