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среда, 14 июля 2021 года   

Philip Morris без дыма|Philip Morris sans fumée

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 13. 07. 2021.

Штаб-квартира Philip Morris в Лозанне © PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Один из крупнейших производителей сигарет, штаб-квартира которого находится в Лозанне, объявил о приобретении двух компаний, специализирующихся на медицинских ингаляторах, используемых, в частности, для лечения болезней, связанных с табакокурением.|
L'un des plus grands fabricants de cigarettes, dont le siège est à Lausanne, a annoncé l'acquisition de deux sociétés spécialisées dans les inhalateurs médicaux utilisés notamment pour traiter les maladies liées au tabac.

При открытии сайта компании Philip Morris, о которой Наша Газета не раз писала, сразу видишь слоган: «Создаем будущее без сигаретного дыма». Приведем еще одну цитату: «Мы разрабатываем и тестируем продукты, которые обеспечивают привычное для потребителя поступление никотина, но без вредного сигаретного дыма. С 2008 года мы инвестировали более 8,1 млрд долларов США и наняли более 400 ученых, инженеров и технических специалистов мирового уровня». О том, насколько вреден табачный дым, можно судить по данным на сайте Всемирной организации здравоохранения: от последствий курения ежегодно умирают более 8 млн человек. Более 7 млн из них – потребители и бывшие потребители табака, и более 1,2 млн – некурящие, которые подвергались «воздействию вторичного табачного дыма».

Чтобы продлить жизнь курильщикам и избавить их от вдыхания сигаретного дыма, содержащего, кроме никотина, множество химических веществ, американская компания разработала устройства, в которых табак нагревается до определенной температуры. Благодаря этому потребители вдыхают своего рода табачный пар с более низким уровнем содержания вредных веществ. Разумеется, даже такое «развлечение» наносит удар по здоровью, поэтому фирма напоминает, что «полный отказ от курения – это лучший выбор для курильщика».

Конечно, руководство Philip Morris не забывает и о прибыли: планируется, что к 2025 году более половины дохода компания будет получать от продажи бездымных изделий, при этом не менее 1 млрд долларов от сбыта продуктов, не содержащих никтотина. В коммюнике 1 и 9 июля Philip Morris сообщила о том, что покупает датскую компанию Fertin Pharma и британскую Vectura соответственно. На эти фирмы будет потрачено около 2 млрд долларов. Когда Fertin Pharma станет дочерней компанией Philip Morris, последняя получит ценные знания в сфере создания бездымных изделий, а также продуктов, улучшающих сон и повышающих концентрацию внимания. Что касается Vectura, то около 200 работающих в ней ученых помогут Philip Morris в разработке технологий, позволяющих лучше заботиться о здоровье клиентов. По заявлению Philip Morris, выпускающей всемирно известные сигареты Marlboro, Chesterfield, L&M и т.д., такие приобретения – естественные шаги на пути развития в сфере здравоохранения.

В настоящее время изделия Philip Morris, в которых табак не сжигается, а подвергается нагреву, продаются в 66 крупных городах мира, в основном – в Европе и Северной Америке, где число традиционных курильщиков постепенно снижается. В Южном полушарии ситуация иная – здесь растет потребление привычных табачных изделий. Добавим, что основным источником дохода (около 79%) Philip Morris остается реализация сигарет.

В интервью газете Le Temps директор Швейцарской ассоциации по борьбе с табакокурением Лучиано Руджа с иронией отозвался о том, что производитель сигарет приобретает фармацевтические компании с целью заботиться о жертвах курения. По его мнению, Philip Morris хочет заработать на новой тенденции и одновременно продавать сигареты, от которых ежегодно умирают миллионы людей.

 

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