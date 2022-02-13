Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 14 февраля 2022 года   

Одно «да» и тройное «нет»|Un «oui» et trois «non»

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 13. 02. 2022.

Все фото © NashaGazeta.ch

13 февраля народ Швейцарии проголосовал по четырем вопросам: запрет экспериментов на животных, защита детей и молодежи от рекламы табака, изменение в законе о гербовом сборе и меры поддержки СМИ.|
Le 13 février, le peuple suisse s'est prononcé sur quatre questions : l'interdiction de l'expérimentation animale, la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac, une modification de la loi sur les droits de timbre et des mesures en faveur des médias.

Выражая свое мнение об инициативе «Да запрету экспериментов на животных и людях — да исследовательским подходам, способствующим обеспечению безопасности и прогресса», большинство швейцарцев, очевидно, в первую очередь вспомнили доводы правительства, политических партий, научных и промышленных кругов, которые много раз подчеркивали, что без дальнейших экспериментов прогресс в медицине и науке будет под вопросом. «Нет» сказали 79,08% проголосовавших.

Эксперименты на животных разрешены в Швейцарии, как и во многих других странах. Результаты таких опытов используются для разработки лекарств и методов лечения. Швейцарское законодательство является одним из самых строгих в мире в отношении экспериментов на животных: опыты разрешены только в том случае, если результаты невозможно получить другим путем. Кроме того, польза для общества должна оправдывать страдания животных. Ученые могут работать только с тем количеством мышей, морских свинок и т.д., которое необходимо для экспериментов, и должны максимально ограничивать страдания подопытных.

Вышеупомянутая инициатива, запущенная коллективом активистов, включающим врачей и фермеров, предусматривает запрет всех экспериментов на животных, а также импорта товаров, разработанных благодаря таким опытам. Эксперименты с участием людей также следует запретить, уверены авторы инициативы. Если бы население сказало «да», то это стало бы не только причиной замедления прогресса в медицине, но и спровоцировало бы перенос опытов на животных в другие страны ради продолжения разработки лекарств, фитосанитарных продуктов и т.д.

Народная инициатива «Да защите детей и молодежи от рекламы табака» направлена на запрет любой рекламы табака там, где ее могут увидеть дети или подростки, например, в прессе, на плакатах, в Интернете, в кинотеатрах, в киосках или во время демонстраций. Те же правила будут применяться к электронным сигаретам. Реклама, предназначенная только для взрослых или размещенная в местах, недоступных для несовершеннолетних, остается приемлемой. На сайте инициативы подчеркивается, что ее поддерживают врачи Швейцарии и разные организации, включая Швейцарскую лигу против рака, ассоциацию по вопросам юношества и спорта и т.д.

Федеральный совет и парламент противопоставили инициативе новый закон о табачных изделиях в качестве контрпроекта. Этот закон запрещает рекламу табачных изделий и электронных сигарет на афишах и в кинотеатрах, а транснациональные корпорации, производящие табачные изделия, не имеет права распространять бесплатные сигареты и спонсировать международные мероприятия в Швейцарии. Реклама в газетных киосках, прессе и в Интернете останется разрешенной (если только она не предназначена для несовершеннолетних), равно как и спонсорство национальных мероприятий.

На сайте федеральной канцелярии поясняется, что в Швейцарии реклама табака уже запрещена на радио и телевидении, а большинство кантонов ввели более строгие правила, в частности, в отношении рекламы, размещаемой на афишах и в кинотеатрах. Как видим, все усилия правительства и парламента пропали даром, так как швейцарцы одобрили инициативу 56,61% голосов.

Поправка к Федеральному закону о гербовом сборе предусматривает отмену гербового сбора за выпуск акций компаниями. Последние смогли бы привлекать новый капитал без необходимости платить налоги, в результате – сокращение инвестиционных затрат, ускорение развития предприятий и рост занятости.

Гербовый сбор за выпуск акций составляет в Конфедерации 1% и взимается только с сумм, превышающих один миллион франков. Как правило, малому бизнесу не приходится платить эту пошлину, налоговые поступления поступают в основном от средних и крупных предприятий. Отмена гербового сбора стала бы причиной сокращения налоговых поступлений Швейцарии приблизительно на 250 млн франков в год. Против внесения поправки был запущен референдум, инициативный комитет возглавила Социалистическая партия, подчеркивая, что отмена сбора будет выгодна в первую очередь крупным компаниям. Народ прислушался к аргументам комитета и сказал «нет» 62,67% голосов.

Федеральный закон о комплексе мер поддержки средств массовой информации

В настоящее время местные и региональные СМИ Швейцарии испытывают финансовые затруднения, поскольку все большая доля доходов от рекламы приходится на международные новостные интернет-платформы. По этой причине многие газеты закрылись, а частные радиостанции и телеканалы нуждаются в дополнительных средствах.

Федеральный совет и парламент хотят поддержать местные и региональные СМИ, чтобы жители разных частей страны знали, что происходит в их районах, так как это важно для системы прямой демократии. Конфедерация уже давно предоставляет скидку на распространение газет по подписке, эта мера будет распространяться на издания с большим тиражом и доставку газет рано утром. Онлайн-СМИ также получат помощь, не исключена дополнительная поддержка местных радиостанций и телеканалов. Условием получения помощи является наличие преимущественно швейцарской аудитории и рассмотрение различных политических, экономических и социальных тем. Все эти мероприятия будут финансироваться за счет сбора за пользование телевизором и радио, а также из федерального бюджета. Меры поддержки СМИ будут действовать в течение семи лет.

Противники этого проекта, в число которых входят более 90 членов парламента, а также ряд крупных организаций, включая ассоциацию швейцарских предпринимателей Economiesuisse, швейцарскую ассоциацию онлайн-СМИ и т.д., уверены, что помощь СМИ — пустая трата денег налогоплательщиков, так как эти средства пойдут в карманы медиа-магнатов. Швейцарская прямая демократия не может существовать без независимых СМИ, а СМИ, получающие государственную помощь, являются контролируемыми СМИ. По этой причине противники запустили референдум, на котором 54,56% швейцарцев отклонили вышеупомянутый закон.

Кроме того, жители разных кантонов решили вопросы местного значения. В Женеве население одобрило увеличение срока обязательного предварительного проживания (с 2 до 4 лет) в кантоне перед получением субсидируемого жилья. Помимо этого, женевцы сказали «да» кантональной монополии на местные теплосети; до 2030 года планируется построить 250 км теплопроводов в городе Женева и больших коммунах. В Юра финансирование политических партий станет прозрачнее: население одобрило обнародование информации о лицах, которые перечисляют на счет партии более 750 франков. Жители Базеля-городского отклонили дополнения к кантональной конституции, которые должны были гарантировать основные права обезьян: право на жизнь и на физическую неприкосновенность. Очевидно, местные жители сочли логичными доводы оппонентов, указавших на то, что даже при одобрении дополнений ситуация не изменится, поскольку преимущество остается за федеральным законодательством.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 80.91

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Бум на швейцарском рынке недвижимости

 Ипотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.

Всего просмотров: 1,742

Долгосрочные последствия Covid-19

 Примерно один из пяти заболевших в Швейцарии может страдать от длительного ковида. Что известно о постковидном синдроме на настоящий момент? И где можно получить консультацию по этому вопросу?

Всего просмотров: 1,538

Швейцарские карнавалы в 2022 году

 Музыка, танцы, невероятные маски и костюмы, развлечения для больших и маленьких – в Швейцарии наступает пора карнавалов.

Всего просмотров: 1,284
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Как отметить День святого Валентина?

 Как провести День всех влюбленных? Что подарить второй половинке? Чем удивить любимых?

Всего просмотров: 933

Швейцарская, теплая, экологичная

 Сегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.

Всего просмотров: 1,180

Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?

 В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.

Всего просмотров: 325
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top