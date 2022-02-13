Выражая свое мнение об инициативе «Да запрету экспериментов на животных и людях — да исследовательским подходам, способствующим обеспечению безопасности и прогресса», большинство швейцарцев, очевидно, в первую очередь вспомнили доводы правительства, политических партий, научных и промышленных кругов, которые много раз подчеркивали, что без дальнейших экспериментов прогресс в медицине и науке будет под вопросом. «Нет» сказали 79,08% проголосовавших.

Эксперименты на животных разрешены в Швейцарии, как и во многих других странах. Результаты таких опытов используются для разработки лекарств и методов лечения. Швейцарское законодательство является одним из самых строгих в мире в отношении экспериментов на животных: опыты разрешены только в том случае, если результаты невозможно получить другим путем. Кроме того, польза для общества должна оправдывать страдания животных. Ученые могут работать только с тем количеством мышей, морских свинок и т.д., которое необходимо для экспериментов, и должны максимально ограничивать страдания подопытных.

Вышеупомянутая инициатива, запущенная коллективом активистов, включающим врачей и фермеров, предусматривает запрет всех экспериментов на животных, а также импорта товаров, разработанных благодаря таким опытам. Эксперименты с участием людей также следует запретить, уверены авторы инициативы. Если бы население сказало «да», то это стало бы не только причиной замедления прогресса в медицине, но и спровоцировало бы перенос опытов на животных в другие страны ради продолжения разработки лекарств, фитосанитарных продуктов и т.д.

Народная инициатива «Да защите детей и молодежи от рекламы табака» направлена на запрет любой рекламы табака там, где ее могут увидеть дети или подростки, например, в прессе, на плакатах, в Интернете, в кинотеатрах, в киосках или во время демонстраций. Те же правила будут применяться к электронным сигаретам. Реклама, предназначенная только для взрослых или размещенная в местах, недоступных для несовершеннолетних, остается приемлемой. На сайте инициативы подчеркивается, что ее поддерживают врачи Швейцарии и разные организации, включая Швейцарскую лигу против рака, ассоциацию по вопросам юношества и спорта и т.д.

Федеральный совет и парламент противопоставили инициативе новый закон о табачных изделиях в качестве контрпроекта. Этот закон запрещает рекламу табачных изделий и электронных сигарет на афишах и в кинотеатрах, а транснациональные корпорации, производящие табачные изделия, не имеет права распространять бесплатные сигареты и спонсировать международные мероприятия в Швейцарии. Реклама в газетных киосках, прессе и в Интернете останется разрешенной (если только она не предназначена для несовершеннолетних), равно как и спонсорство национальных мероприятий.

На сайте федеральной канцелярии поясняется, что в Швейцарии реклама табака уже запрещена на радио и телевидении, а большинство кантонов ввели более строгие правила, в частности, в отношении рекламы, размещаемой на афишах и в кинотеатрах. Как видим, все усилия правительства и парламента пропали даром, так как швейцарцы одобрили инициативу 56,61% голосов.

Поправка к Федеральному закону о гербовом сборе предусматривает отмену гербового сбора за выпуск акций компаниями. Последние смогли бы привлекать новый капитал без необходимости платить налоги, в результате – сокращение инвестиционных затрат, ускорение развития предприятий и рост занятости.

Гербовый сбор за выпуск акций составляет в Конфедерации 1% и взимается только с сумм, превышающих один миллион франков. Как правило, малому бизнесу не приходится платить эту пошлину, налоговые поступления поступают в основном от средних и крупных предприятий. Отмена гербового сбора стала бы причиной сокращения налоговых поступлений Швейцарии приблизительно на 250 млн франков в год. Против внесения поправки был запущен референдум, инициативный комитет возглавила Социалистическая партия, подчеркивая, что отмена сбора будет выгодна в первую очередь крупным компаниям. Народ прислушался к аргументам комитета и сказал «нет» 62,67% голосов.

Федеральный закон о комплексе мер поддержки средств массовой информации

В настоящее время местные и региональные СМИ Швейцарии испытывают финансовые затруднения, поскольку все большая доля доходов от рекламы приходится на международные новостные интернет-платформы. По этой причине многие газеты закрылись, а частные радиостанции и телеканалы нуждаются в дополнительных средствах.

Федеральный совет и парламент хотят поддержать местные и региональные СМИ, чтобы жители разных частей страны знали, что происходит в их районах, так как это важно для системы прямой демократии. Конфедерация уже давно предоставляет скидку на распространение газет по подписке, эта мера будет распространяться на издания с большим тиражом и доставку газет рано утром. Онлайн-СМИ также получат помощь, не исключена дополнительная поддержка местных радиостанций и телеканалов. Условием получения помощи является наличие преимущественно швейцарской аудитории и рассмотрение различных политических, экономических и социальных тем. Все эти мероприятия будут финансироваться за счет сбора за пользование телевизором и радио, а также из федерального бюджета. Меры поддержки СМИ будут действовать в течение семи лет.

Противники этого проекта, в число которых входят более 90 членов парламента, а также ряд крупных организаций, включая ассоциацию швейцарских предпринимателей Economiesuisse, швейцарскую ассоциацию онлайн-СМИ и т.д., уверены, что помощь СМИ — пустая трата денег налогоплательщиков, так как эти средства пойдут в карманы медиа-магнатов. Швейцарская прямая демократия не может существовать без независимых СМИ, а СМИ, получающие государственную помощь, являются контролируемыми СМИ. По этой причине противники запустили референдум, на котором 54,56% швейцарцев отклонили вышеупомянутый закон.

Кроме того, жители разных кантонов решили вопросы местного значения. В Женеве население одобрило увеличение срока обязательного предварительного проживания (с 2 до 4 лет) в кантоне перед получением субсидируемого жилья. Помимо этого, женевцы сказали «да» кантональной монополии на местные теплосети; до 2030 года планируется построить 250 км теплопроводов в городе Женева и больших коммунах. В Юра финансирование политических партий станет прозрачнее: население одобрило обнародование информации о лицах, которые перечисляют на счет партии более 750 франков. Жители Базеля-городского отклонили дополнения к кантональной конституции, которые должны были гарантировать основные права обезьян: право на жизнь и на физическую неприкосновенность. Очевидно, местные жители сочли логичными доводы оппонентов, указавших на то, что даже при одобрении дополнений ситуация не изменится, поскольку преимущество остается за федеральным законодательством.