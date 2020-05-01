Автор: Лейла Бабаева, Дюбендорф-Санкт-Галлен-Тун, 1. 05. 2020. Просмотров: 88
Мы писали о том, что Федеральная научно-исследовательская лаборатория по материаловедению (Empa) готовит рекомендации относительно того, какие материалы годятся для текстильных масок. В рамках проекта ReMask ученые разрабатывают технологии, которые позволят повторно использовать маски, изготавливать средства защиты в домашних условиях, а также работают над созданием противовирусных масок. Основные участники ReMask – лаборатория Empa, Федеральные политехнические школы Цюриха (ETHZ) и Лозанны (EPFL), Федеральная лаборатория в Шпице, специализирующаяся на анализе атомных, биологических и химических угроз, ряд университетских госпиталей и 200 компаний-членов Ассоциации текстильной промышленности Швейцарии.
Сегодня ученые испытывают разные технологии изготовления внешнего слоя маски, убивающего вирусы. Знания, накопленные в рамках проекта, будет использовать специальная комиссия по вопросам борьбы с COVID-19 (National COVID-19 Science Task Force), эксперты которой консультируют министерство здравоохранения Швейцарии (OFSP) и другие федеральные учреждения, отмечается в правительственном коммюнике. Специальная комиссия представила рекомендации касательно минимальных требований к маскам общего назначения. Опираясь на эти данные, сотрудники Empa будут изучать свойства масок во время пандемии COVID-19.
В коммюнике приведены слова главы лаборатории биомиметических мембран и текстильных материалов Empa Рене Росси о том, что речь идет о работе над задачами общенационального значения, поэтому ученые не выбирали конкретную компанию в качестве партнера, а сотрудничают с целой отраслью.
Предметом исследования стали следующие виды масок:
- хирургические, которые защищают окружающих от заражения, если надевший маску является носителем вируса.
- маски типа FFP-2, которые защищают от патогенов тех, кто их носят. Самые мелкие частицы, которые они способны задерживать, имеют размер около 600 нанометров. Хирургические маски и FFP-2 в настоящее время можно использовать только один раз.
- Маски общего назначения, производимые для основной массы населения с целью снизить риск передачи инфекции. Экспертам предстоит определить оптимальный способ стерилизации масок без их повреждения, а также предложить метод проверки их эффективности после многократного использования и хранения в течение длительного времени. В рамках экспериментов ученые используют с внешней и внутренней сторон масок неопасные частицы, имитирующие патогены, а также проверяют такие параметры, как воздухопроницаемость и брызгоустойчивость. Инструкции по тестированию будут высланы компаниям-производителям масок, фильтров и других средств защиты.
В долгосрочные цели проекта ReMask входит разработка новых видов масок и их компонентов, например, дополнительных слоев на внешней и внутренней сторонах. Сегодня ученые испытывают разные технологии изготовления внешнего слоя маски, убивающего вирусы. При этом они опираются на знания, полученные в ходе реализации более раннего проекта, в рамках которого Empa и EPFL разработали маску, включающую новый фильтр из фольги.
Интересно, что эксперты комиссии National COVID-19 Science Task Force занимаются не только вопросами защиты населения, но и развития научного и предпринимательского потенциала страны. Комиссия поддерживает высокотехнологичные стартапы, облегчая их сотрудничество с другими предприятиями и экономистами. Добавим, что после того, как в рамках проекта ReMask будут разработаны новые маски, швейцарские компании получат заказы на их производство.
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