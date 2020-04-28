Хорошая новость для бабушек и дедушек – они теперь снова могут обнять своих внуков, заявил представитель Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на состоявшейся в понедельник в Берне пресс-конференции. По его словам, дети до 10 лет редко болеют и практически никогда не заражают других, поэтому общение с ними не представляет опасности для людей из группы риска. Кох также напомнил пожилым людям о необходимости продолжать соблюдать дистанцию, общаясь с представителями среднего поколения, которые, в отличие от маленьких детей, могут передать вирус. О других новостях по коронавирусу в Швейцарии читайте в нашей хронике.

+103 случая за сутки

В Швейцарии и Лихтенштейне новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 29 164 человек, сообщает OFSP. Больше всего заболевших по отношению к общему числу жителей зафиксировано в кантонах Женева (1005,8 случаев на 100 000 человек), Тичино (889,8), Во (664,3), Базель-городской (561,7) и Вале (521,3).

Согласно бюллетеню OFSP от 27 апреля, от вызванных Covid-19 осложнений скончались 1353 человека, абсолютное большинство которых имели, по крайней мере, одно хроническое заболевание. Средний возраст заболевших составил 52 года, госпитализированных – 72, скончавшихся – 84. При этом 60% госпитализированных и 58% скончавшихся пациентов – мужчины.

По информации платформы corona-data.ch, которая агрегирует данные кантонов, число жертв превысило 1640 человек. Напомним, что статистика на сайтах OFSP и кантонов может отличаться, так как бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Кроме того, OFSP может не включать или ретроспективно исключать из официальной статистики случаи, по которым отсутствуют полные данные.

Эффект от снятия первых ограничений можно будет оценить не ранее, чем через 2-3 недели, отметил в ходе вчерашнего брифинга Даниэль Кох. «Мы не хотим экспериментировать с этой эпидемией», - сказал он и добавил, что двухнедельные временные промежутки между этапами выхода из карантина объясняются тем, что власти хотят и далее контролировать ситуацию.

Еще раз о масках

Вопрос ношения масок в очередной раз был поднят на вчерашней пресс-конференции. Координатор по закупкам Министерства обороны Маркус Нэф представил два вида масок и объяснил, что гигиенические маски защищают окружающих, а маски типа FFP – тех, кто их носит. Первые предназначены для общего пользования, вторые – для медицинского персонала.

Бригадир Нэф также рассказал, как Швейцария проверяет качество закупаемых в Китае масок: образцы изучают либо специалисты лаборатории в Шпице, либо инспектора на месте. «Если это возможно, мы посещаем заводы, потому что делаем только оптовые заказы - от 20 миллионов штук. Поэтому мы предпочитаем работать с производителями, а не с дилерами», - заявил он.

Нэф также рассказал об эффективности текстильных масок, которые можно стирать. На рынке появилось много подобных масок, однако, вероятно, не все они эффективны, считает бригадир. Для производства многоразовых масок должен использоваться специальный текстиль, так как обычный не дает практически никакой защиты. В настоящее время Федеральная научно-исследовательская лаборатория по материаловедению (Empa) разрабатывает рекомендации относительно того, какой материал годится для подобных масок. Швейцарская ассоциация текстильной промышленности также работает над созданием масок, которые, по сравнению с гигиеническими, имели бы степень защиты от 50% до 70%.

Добавим, что на этой неделе Швейцария ожидает поставок 20 млн масок из Китая – ценный груз будет доставлен четырьмя самолетами.

Нужно ли носить перчатки?

Перчатки могут дать ложное ощущение безопасности, сообщает SRF со ссылкой на слова инфекциониста Базельского университетского госпиталя Андреаса Видмера. Дело в том, что обычные перчатки, а также те, которые можно найти на входе в супермаркеты, обладают высокой проницаемостью, а потому не обеспечивают реальной защиты. Если клиент полагается на надежность этих перчаток, то существует риск того, что после их снятия он не будет мыть или дезинфицировать руки. Кроме того, нужно проявлять осторожность при надевании и снятии перчаток и избегать их соприкосновения с руками. Даже студенты-медики не всегда делают это правильно! Андреас Видмер не советует надевать перчатки, отправляясь за покупками. Вместо этого имеет смысл дезинфицировать ручку тележки или корзины – воспользуйтесь салфетками и дезинфицирующими средствами, которые стоят на входе во многих супермаркетах. После совершения покупок следует продезинфицировать руки и тщательно вымыть их дома.

За несоблюдение карантина – штраф

Контроль над цепочками заражения был утерян в связи с резким ростом числа заболевших в пиковые моменты эпидемии, однако сейчас некоторые кантоны возобновляют систематическое отслеживание контактов инфицированных Covid-19. В частности, власти кантона Женева будут искать всех лиц, которые в течение более пятнадцати минут находились на расстоянии менее двух метров от заболевшего за 48 часов до получения им положительного результата теста. Эти люди должны будут соблюдать строгий десятидневный карантин, нарушители которого рискуют получить штраф в размере до 5000 франков. Контроль может включать в себя посещения домов или видеозвонки со стороны органов здравоохранения.

Препараты для разжижения крови могут спасти жизнь пациентам с Covid-19

Коронавирус приводит к заметному увеличению факторов свертываемости крови, в результате чего образуются тромбы – таков предварительный вывод исследования, проведенного цюрихскими врачами с участием 338 пациентов университетской больницы Милана, госпитализированных с Covid-19 в период с середины февраля по середину апреля. У 21% пациентов, средний возраст которых составил 66 лет, были обнаружены тромбы, при этом в трети случаев речь шла о тромбоэмболии легочной артерии. Если это заболевание не лечить, то оно может привести к летальному исходу.

Врачи предполагают, что многие инфицированные коронавирусом страдают от легочной эмболии и умирают, находясь на домашнем карантине и не успев добраться до больницы, поэтому целенаправленная терапия по разжижению крови могла бы спасти жизни. Директор отделения ангиологии Университетской больницы Цюриха (USZ) Нильс Кухер предполагает, что до 70% смертей из-за коронавируса в Швейцарии могли произойти вне больницы, т.е. дома или в домах престарелых. В частности, по состоянию на 20 апреля, в пяти крупных швейцарских университетских госпиталях было зарегистрировано только 206 смертей из-за Covid-19, тогда как по всей Швейцарии скончались более тысячи заболевших. В конце апреля врачи USZ планируют приступить к исследованию с целью выяснить, может ли целенаправленная профилактика тромбоза у амбулаторных пациентов с Covid-19 уменьшить количество осложнений и предотвратить смертельный исход.

Насколько эффективно лечение плазмой?

Лечение заболевших коронавирусом путем переливания плазмы от выздоровевших пациентов сейчас тестируется во многих странах, в том числе и в Швейцарии. Этот метод известен давно и использовался во время эпидемий испанского гриппа в 1918 году и атипичной пневмонии в 2003-м, а также вспышек H1N1 в 2009-м, ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2012-м и Эболы в 2014-м, уточняет Le Temps. Суть лечения состоит в том, что содержащиеся в плазме иммуноглобулины, т.е. антитела к вирусу, могут помочь пациентам быстрее выздороветь. Надежных исследований этого метода, впрочем, не проводилось. Так, китайские ученые отмечают, что через несколько дней после переливания 200 миллилитров плазмы у пациентов исчезали или уменьшались симптомы (жар, затрудненное дыхание, кашель и боль в груди). Базельские врачи также констатировали улучшения у пациентов, которых лечили плазмой. Однако китайские и швейцарские исследователи отмечают, что все пациенты получали также противовирусное лечение, что затрудняет оценку эффективности переливания плазмы.

Иммунитет и серология

В ходе брифингов представители OFSP неоднократно призывали не путать серологию и иммунитет: серологические тесты могут определить антитела в крови, что еще не свидетельствует о наличии иммунитета. «Большинство исследований показывают, что люди, переболевшие инфекцией, имеют антитела к вирусу. Однако у некоторых из этих людей очень низкие уровни нейтрализующих антител в крови, что может говорить о том, что клеточный иммунитет также может иметь решающее значение для выздоровления», - подчеркивает ВОЗ. Более того, согласно ВОЗ, ни в одном из исследований пока не было изучено, защищают ли антитела от повторного заражения коронавирусом.

Наконец, серологические тесты должны быть надежными и уметь отличать иммунный ответ на новый коронавирус от антител, вырабатываемых при заражении любым из шести известных коронавирусов, четыре из которых широко распространены и вызывают легкую простуду, а два других приводят к развитию ближневосточного респираторного синдрома и атипичной пневмонии, сообщает RTS.

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