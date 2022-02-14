Автор: Заррина Салимова, Берн, 14. 02. 2022.
В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.|
Les consultations sur un projet de loi qui permettrait aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un diplôme d’une université suisse de rester dans la Confédération sans formalités inutiles afin de trouver un emploi ont pris fin. La proposition a été largement soutenue par les cantons, les organisations économiques et la plupart des partis politiques.
Работать в Швейцарии – заветное желание многих молодых людей, получающих здесь образование. Оно остается трудновыполнимым для выходцев из третьих стран, то есть государств, не являющихся членами Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕС/ЕАСТ). Если европейские граждане пользуются преимуществами свободного передвижения лиц, то эта категория лиц подчиняется рестриктивному Закону об иностранцах и интеграции и сталкивается с бюрократическими препонами при поиске работы. Так, в настоящее время иностранные выпускники швейцарских университетов после завершения обучения могут подать документы на получение вида на жительство на срок не более шести месяцев с целью поиска работы (статья 21, пункт 3 Федерального закона от 16 декабря 2005 года об иностранцах и интеграции LEI). Полугодичный срок пребывания отсчитывается с даты сдачи экзамена, а не с даты истечения срока действия последнего полученного разрешения на пребывание. Если же квота будет исчерпана или выпускник не найдет работодателя, который сможет получить для него разрешение на работу, то ему придется покинуть Швейцарию.
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Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
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