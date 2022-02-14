Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии? |Des diplômés étrangers pourront travailler en Suisse?

Работать в Швейцарии – заветное желание многих молодых людей, получающих здесь образование. Оно остается трудновыполнимым для выходцев из третьих стран, то есть государств, не являющихся членами Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕС/ЕАСТ). Если европейские граждане пользуются преимуществами свободного передвижения лиц, то эта категория лиц подчиняется рестриктивному Закону об иностранцах и интеграции и сталкивается с бюрократическими препонами при поиске работы. Так, в настоящее время иностранные выпускники швейцарских университетов после завершения обучения могут подать документы на получение вида на жительство на срок не более шести месяцев с целью поиска работы (статья 21, пункт 3 Федерального закона от 16 декабря 2005 года об иностранцах и интеграции LEI). Полугодичный срок пребывания отсчитывается с даты сдачи экзамена, а не с даты истечения срока действия последнего полученного разрешения на пребывание. Если же квота будет исчерпана или выпускник не найдет работодателя, который сможет получить для него разрешение на работу, то ему придется покинуть Швейцарию.