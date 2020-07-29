На фоне санитарного кризиса многие университеты мира приостановили программы обмена студентами. В Лозаннском университете (UNIL) около половины тех, кто собирались осенью взойти по трапу самолета и улететь в страну, где находится их новый вуз, уже узнали о том, что их путешествие отменено или перенесено на следующий семестр. Подобная ситуация сложилась в Женевском (UNIGE), Бернском (UNIBE) и Невшательском (UNINE) университетах, где программы обмена сократились на 41,71%, 39,15% и 35,71% соответственно. Ожидается, что в ближайшие недели цифры будут расти, информирует телерадиокомпания RTS.

В списке студентов, узнавших невеселую новость, больше всего тех, кому предстоял перелет за пределы Европы. 27 учащихся Фрибургского университета должны были отправиться в дальние страны, но 22-м придется продолжить учебу в Швейцарии, а пятеро еще не знают, изменятся их планы или нет. Немного увереннее чувствуют себя те, кто собирались начать учебный год в одной из стран ЕС: в UNIGE пока лишь 21,35% студентов из этой категории узнали, что никуда не поедут.

Ситуация неприятна не только тем, что не сбываются (по крайней мере, временно) мечты, но и тем, что студентам приходилось долго и упорно готовить и отправлять документы в интересующие их университеты. Теперь остается жалеть о затраченных усилиях… или читать «Утешение философией» Боэция. В то же время, студентам не придется переживать из-за предстоящей разлуки с друзьями и восклицать, как герой известной песни:

Если насмеpть не убьюсь на хмельной пиpушке,

Обязательно веpнусь к вам, дpузья-подpужки.

Со своей стороны, университеты все же предлагают студентам возможность обучения в иностранных вузах… в режиме онлайн. Легко догадаться, что восторга такая идея не вызывает, особенно после того, как учащиеся несколько месяцев представляли себе прогулки по улицам Милана, Лос-Анджелеса или Торонто и встречи с новыми людьми. Тем не менее, такой вариант может стать выходом для тех, у кого нет средств на то, чтобы постигать науки в другой стране.

Представить моральное состояние швейцарских студентов нетрудно, если вспомнить, что это не единственная проблема в их жизни: мы писали о том, что многие учащиеся обратились в администрацию своих университетов за помощью, так как сегодня из-за пандемии непросто найти работу. Перед началом нового учебного года вузы собирают средства для поддержки студентов. От последних требуют меньше документов, подтверждающих их стесненные обстоятельства: достаточно электронного письма от работодателя о том, что, вопреки прежним договоренностям, из-за распространения SARS-CoV-2 он не принимает в штат новых сотрудников. Опять же, лучшим выбором в этой ситуации станет философское отношение к жизни и составление новых планов. Ну и, конечно, нелишне вспомнить изречения великих людей, например, Эйнштейна: в сердце каждой трудности кроется возможность. Автор теории относительности, преподававший в свое время в Цюрихском университете, был знаком с трудностями не понаслышке, поэтому его слова стоит запомнить.

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