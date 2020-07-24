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пятница, 24 июля 2020 года   

Швейцарские вузы помогают студентам|Les universités suisses aident leurs étudiants

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Невшатель-Лугано, 24. 07. 2020. Просмотров: 217

Невшательский университет © Guillaume Perret/unine.ch

На фоне санитарного кризиса выросло число запросов от студентов о предоставлении помощи. Многие учащиеся обратились в администрацию своих университетов, так как сегодня непросто найти работу, чтобы оплачивать занятия.|
La crise sanitaire a provoqué une augmentation des demandes d’aide provenant des étudiants. Nombreux sont ceux qui se sont adressés aux administrations de leurs universités, car aujourd'hui il n'est pas facile de trouver un emploi pour payer les cours.

8 июля Женевский университет (UNIGE) и женевское отделение Высшей специализированной школы западной Швейцарии (HES-SO Genève) объявили о предоставлении срочной финансовой помощи студентам. При поддержке частных фондов они смогли перечислить учащимся 2,2 млн франков. Также перед началом нового учебного года вузы собирают средства для поддержки студентов, оказавшихся в трудной ситуации. На это необходимо 4,6 млн франков, половину суммы выделят UNIGE и HES-SO Genève, вторую половину – меценаты, уже получено 1,3 млн.

Благодаря этому шагу студенты, нуждающиеся в помощи, смогут ежемесячно получать минимум 600 евро, запросы следует подавать в начале каждого семестра, отмечается в коммюнике Женевского университета. Желая помочь учащимся в поиске работы, UNIGE и HES-SO Genève приглашают всех желающих размещать на этой платформе объявления о вакансиях.

Подобная ситуация сложилась и в других вузах. В марте-июне прошлого года администрация Лозаннского университета (UNIL) получила 91 запрос на предоставление субсидий, в этом году – 230, приводит журнал Bilan слова директора UNIL по социальным вопросам Седрика Ришена. Расходы университета в этой области выросли с 104 939 франков до почти 340 тыс. франков, 200 тыс. предоставила Академическая ассоциация кантона Во (SAV). Седрик Ришен добавил, что от студентов сегодня требуют меньше документов, подтверждающих их стесненные обстоятельства: достаточно электронного письма от работодателя о том, что, вопреки прежним договоренностям, из-за пандемии он не принимает в штат новых сотрудников. В Невшательском университете (Unine) администрация получила 90 запросов, на их удовлетворение хватило средств из социального фонда вуза.

На сайте Университета Лугано (USI) опубликовано обращение ректора Боаса Эреса, рассказывающего о создании фонда солидарности, в который делают взносы сотрудники университета, фирмы и друзья вуза. Благодаря собранным средствам студенты смогут оплачивать обучение, помощь будет выделяться после тщательного анализа ситуации. С целью обеспечить максимальную прозрачность окончательное решение будет принимать специальный комитет, в который войдут сотрудники USI, представители органов власти и предприниматели.

По данным исследования, проведенного сотрудниками Базельского университета, сегодня швейцарцы меньше боятся коронавируса, но 40% населения все еще испытывают сильный стресс. Любопытно, что в разгар пандемии люди в возрасте 55 лет и старше переживали меньше других. 32% респондентов признались, что после снятия ограничений уже не так страдают от стресса, как раньше, а во время локдауна 26% опрошенных чувствовали себя спокойнее, чем до него.

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