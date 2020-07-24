8 июля Женевский университет (UNIGE) и женевское отделение Высшей специализированной школы западной Швейцарии (HES-SO Genève) объявили о предоставлении срочной финансовой помощи студентам. При поддержке частных фондов они смогли перечислить учащимся 2,2 млн франков. Также перед началом нового учебного года вузы собирают средства для поддержки студентов, оказавшихся в трудной ситуации. На это необходимо 4,6 млн франков, половину суммы выделят UNIGE и HES-SO Genève, вторую половину – меценаты, уже получено 1,3 млн.

Благодаря этому шагу студенты, нуждающиеся в помощи, смогут ежемесячно получать минимум 600 евро, запросы следует подавать в начале каждого семестра, отмечается в коммюнике Женевского университета. Желая помочь учащимся в поиске работы, UNIGE и HES-SO Genève приглашают всех желающих размещать на этой платформе объявления о вакансиях.

Подобная ситуация сложилась и в других вузах. В марте-июне прошлого года администрация Лозаннского университета (UNIL) получила 91 запрос на предоставление субсидий, в этом году – 230, приводит журнал Bilan слова директора UNIL по социальным вопросам Седрика Ришена. Расходы университета в этой области выросли с 104 939 франков до почти 340 тыс. франков, 200 тыс. предоставила Академическая ассоциация кантона Во (SAV). Седрик Ришен добавил, что от студентов сегодня требуют меньше документов, подтверждающих их стесненные обстоятельства: достаточно электронного письма от работодателя о том, что, вопреки прежним договоренностям, из-за пандемии он не принимает в штат новых сотрудников. В Невшательском университете (Unine) администрация получила 90 запросов, на их удовлетворение хватило средств из социального фонда вуза.

На сайте Университета Лугано (USI) опубликовано обращение ректора Боаса Эреса, рассказывающего о создании фонда солидарности, в который делают взносы сотрудники университета, фирмы и друзья вуза. Благодаря собранным средствам студенты смогут оплачивать обучение, помощь будет выделяться после тщательного анализа ситуации. С целью обеспечить максимальную прозрачность окончательное решение будет принимать специальный комитет, в который войдут сотрудники USI, представители органов власти и предприниматели.

По данным исследования, проведенного сотрудниками Базельского университета, сегодня швейцарцы меньше боятся коронавируса, но 40% населения все еще испытывают сильный стресс. Любопытно, что в разгар пандемии люди в возрасте 55 лет и старше переживали меньше других. 32% респондентов признались, что после снятия ограничений уже не так страдают от стресса, как раньше, а во время локдауна 26% опрошенных чувствовали себя спокойнее, чем до него.

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