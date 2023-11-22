ХАМАС, но не нас? |Pourquoi la Suisse tolère-t-elle le Hamas ?

Министру иностранных дел Иньяцио Кассису не привыкать быть не понятым: одни осудили его за рукопожатие с Сергеем Лавровым, другие теперь отговаривают его от занятие четкой позиции по ХАМАСу. В первой нашей публикации, посвященной реакции Швейцарии на погром гражданского населения Израиля 7 октября, мы вынесли в заголовок именно этот важнейший вопрос: «Признает ли Швейцария ХАМАС террористической организацией?» и объяснили, какие юридические закорючки мешает сделать это немедленно. Прошло полтора месяца, а воз с этими закорючками и ныне там, хотя на попрание «нерушимого» принципа нейтральности в начале войны в Украине потребовалось всего несколько дней.