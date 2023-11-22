Автор: Надежда Сикорская, Берн, 22.11.2023.
Попытаемся разобраться, почему на признание террористической организации таковой требуется гораздо больше времени, чем на введение санкций против России.|
Essayons de comprendre pourquoi il faut beaucoup plus de temps pour reconnaitre le Hamas une organisation terroriste que d’adopter les sanctions contre la Russie ?
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