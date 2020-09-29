Наша Газета уже не раз писала о серьезнейших негативных последствиях переживаемого нами санитарного кризиса для всех отраслей экономики, но в первую очередь – для туризма, к которому относятся и гостиничный бизнес, и деловые поездки, и уровень загруженности аэропорта. От всего этого очень зависит Женева, город, где расположены Европейское отделение ООН, многочисленные международные организации, транснациональные компании, конференц-центры, не говоря уже о люксовых бутиках рю дю Рон – деятельность большинства из них сейчас замерла. А потому Женева страдает от нынешней ситуации гораздо больше, чем, например, кантоны Юра и Граубюнден, на горных высотах которых отдыхали этим летом многочисленные швейцарцы, не имевшие возможности или не пожелавшие выезжать за пределы страны. При этом еще пять лет назад Женева была национальным лидером городского туризма.

И вот выходит, что все перечисленное выше, традиционно считавшееся силой Женевы, ее привлекательной «изюминкой», в этой необычной ситуации стало ее слабостью, корень которой, по словам президента Genève Tourisme Софи Дюбюи, – в особой туристической структуре города. В чем это заключается? Прежде всего, в том, что Женева традиционно принимает туристов со всего мира, а не из какого-то отдельного приграничного региона, что характерно для многих швейцарских городов. Кроме того, приблизительно 75% ее посетителей составляют так называемые «деловые туристы», которым, понятно, сейчас тут нечего делать, ведь все многочисленные международные ярмарки и конференции отмены. Показательна ситуация главной выставочной площадки города, Palexpo, принимающей ежегодно более полутора миллиона посетителей, из которых 600 тысяч приходятся на долю знаменитого Женевского автосалона, который, как знают наши постоянные читатели, в этом году был отменен и будущее которого находится под вопросом. По словам директора Palexpo Клода Мембреса, пришлось отменить 80% запланированных мероприятий. Со всеми вытекающими финансовыми последствиями. Наконец, крупные транснациональные компании, например, Procter & Gamble и JTI, отменили все командировки для своих сотрудников, а также все визиты в их женевские штаб-квартиры извне по крайней мере до конца года. Сэкономленные ими средства исчисляются сотнями миллионов франков, но потери города почти равноценны.

Плюс, это напрямую затрагивает работу женевского аэропорта, который обеспечивает, в общей сложности, 33 тысячи рабочих мест и «производит» для региона 4 млрд франков ежегодно. Весной этого года мы делились с вами сделанными там фотографиями – тогда воздушное сообщение было практически приостановлено, никогда ранее мы не видели Куантрен таким пустым, да и столетний его юбилей прошел почти незамеченным. Сейчас самолеты вроде бы летают, но ситуация не изменилась – пассажиров практически нет. «Мы вступили в стадию, когда, по идее, деловые пассажиры уже должны были бы появиться, но это не так, занятость аэропорта находится сейчас на уровне 20-25% по сравнению с «нормальными» показателями», - прокомментировал ситуацию директор Женевского аэропорта Андре Шнайдер в эфире RTS, добавив, что потери аэропорта в 2020 году уже составляют как минимум 100 млн франков. А ведь год еще не кончился. В дополнение ко всему прочему, компания, отвечающая за обслуживание предангарной бетонированной площадки в аэропорту, объявила, что вынуждена продолжать меры экономии, а значит сократить 56 рабочих мест.

Плохо всем, но хуже всех все же приходится гостиницам. В Женеве из 15 тысяч человек, занятых в гостиничном секторе, 12 тысяч до сих пор находятся в условиях «сокращенной занятости» - нет туристов, некого обслуживать. Некоторые киты индустрии не выдержали удара, среди прочих 15% заведений по сей день закрыты и далеко не все уверены, что смогут открыться. Такая драматическая ситуация также нетипична для Швейцарии в целом: в других кантонах прошлым летом был отмечен 30-процентный рост числа национальных туристов, в Женеве же этот показатель снизился на 40% по сравнению с прошлым годом. Видимо, в течение слишком долгого времени этой категорией туристов в городе Кальвина пренебрегали, не уделяя ей должного внимания. Теперь надо срочно переориентироваться.

По мнению Тьерри Лавалле, президента Женевского гостиничного общества, приоритет сегодня – национальный туризм. «Но за один день такие дела не делаются, да и положение сегодня гораздо более сложное, чем всегда, и конкуренция внутри Швейцарии гораздо более ожесточенная». Признаемся, нам сложно представить себе, как благие намерения по привлечению местных туристов, часто передвигающихся на собственных автомобилях, сочетаются с планомерным выживанием автомобилистов из города – уничтожение 4000 парковочных мест, поддержанное населением на референдуме 27 сентября, наглядный пример такой нестыковки.