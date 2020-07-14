Наша Газета много писала о трудностях, переживаемых всей туристической индустрией из-за пандемии коронавируса, о колоссальных финансовых потерях, о сокращении рабочих мест, о возможном закрытии многих гостиниц и ресторанов. Но «возможно» не означает «наверняка», да и абстрактные, даже большие, цифры производят порой меньшее впечатление, чем один, но конкретный пример.

И вот он перед нами. Знаменитый женевский пятизвездочный отель, с 1875 года гордо восседающий на набережной озера, объявил о своем закрытии в последний день лета. Неужели конец удивительной истории заведения, в два ресторана которого – Patara и Chat Botté – еще несколько месяцев назад надо было заказывать столики за несколько дней вперед?

А начиналось все так. В 1875 году Адольф-Родольф Армледер, сын скромного лесника из окрестностей Вуттемберга в Южной Германии ростом всего 160 см, взял в аренду пансион Riche-Mont, действовавший с 1863 года по адресу 4, улица Адемара-Фабри. Здание принадлежало известному женевскому художнику Франсуа Дидэ, после смерти завещавшему его городу. В то время пансион мог принять одновременно 25 гостей за умеренную плату: 2,75 франка в день, включая проживание и трехразовое питание.

Центрального водоснабжения тогда еще не было. В каждой комнате стоял комод с мраморной крышкой, на которой размещались кувшин с чистой водой, тазик и ведро для грязной воды. Под кроватью – горшок, освещение – с помощью свечей и керосиновых ламп. До центрального отопления тоже было далеко, а потому в каждой комнате был камин. Горничные и лакеи работали на износ, поддерживая огонь, вынося горшки и убирая комнаты. «Закулисный» персонал получал около 25 франков в месяц, а те, кто находились в прямом контакте с клиентами, могли рассчитывать только на чаевые. И так без выходных, без отпуска, по 15-18 часов в день.

Денег у Адольфа-Родольфа Армледера было мало, так что он сам чинил износившиеся ковры, сидя на полу в одной из комнат и избавившись от хрустящего крахмального воротничка и нарукавников. До нас дошли его слова о том, что во время экономического кризиса 1880 года он мог скупить все отели Женевы за несколько сотен тысяч франков!

В то время основными клиентами пансиона Riche-Mont были немцы и русские. После появления американцев и англичан имя его поменялось на англо-саксонский лад – Richеmond Family Hotel. По случаю национальной выставки 1896 года решено было снять пару этажей в соседнем здании, добавив таким образом 50 спальных мест. В то время туристический сезон продолжался с июня по сентябрь, а все остальное время пансион практически пустовал. Да и разные попадались постояльцы!

Один торговец искусством, например, оказавшийся в не в состоянии оплатить счет в размере 300 франков, предложил в обмен картину молодого неизвестного художника. Владелец отеля неохотно, но согласился. А полвека спустя его внук Жан обнаружил картину на чердаке вместе с разным хламом – так началась вторая жизнь знаменитого «Бернского пейзажа» Фердинанда Ходлера.

Кто только не жил в этом отеле с тех пор, наслаждаясь видом, которым не уставал восхищаться и превратившийся в большого мастера Ходлер! Чарли Чаплин, Луи Армстронг, Марк Шагал, София Лорен – гостевая книга гостиницы произведет впечатление на любого собирателя автографов. Неужели окончательная точка, и закрытие – единственный способ «прекратить агонию», как грустно выразился управляющий?



По его словам, такой выход обсуждался в течение нескольких недель – из-за санитарного кризиса бронирование номеров практически прекратилось. В апреле и мае уровень занятости еле-еле достигал 10%, и радикального улучшения не предвидится, по оценкам специалистов, до 2022 года.



Закрытие означает, помимо всего прочего, увольнение 130 постоянных сотрудников, что не может не волновать представляющий их интересы профсоюз.



Можно ли надеяться, что найдется покупатель для этой жемчужины Женевского озера? Надеяться, конечно, можно…