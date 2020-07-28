Автор: Лейла Бабаева, Женева-Сион-Фрибург, 28. 07. 2020. Просмотров: 468
Более 34 млрд долларов – на столько мог бы сократиться ВВП Швейцарии из-за потерь в сфере туризма, если бы ограничения действовали в течение года, отмечается в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) «Covid-19 и туризм». Интересно, что туристический сектор Конфедерации не первый год старается привлечь швейцарцев и не безрезультатно: в 2019-м большую часть ночевок (21,6 млн из 39,6 млн) в гостиницах «обеспечили» иностранцы, однако жители альпийской республики оказались активнее путешественников из-за границы – рост числа ночевок составил +7% и +5,7% соответственно. Чаще других в Швейцарию приезжают немцы, а вот американцев и китайцев здесь сегодня почти нет. Это большая потеря, поскольку в прошлом году они переночевали в гостиницах Конфедерации 133 336 и 77 708 раз соответственно. В то же время, это еще одна причина, по которой владельцы отелей и другие профессионалы стараются сократить убытки, привлекая швейцарцев.
Новые времена – новые стратегии. В Женеве проходит компания со слоганом #WeLoveGenevaMoments. Туристический офис предлагает посетить виноградники кантона, ЦЕРН, музеи искусства и истории, Реформации, Красного Креста и Красного Полумесяца, музей часовой мануфактуры Patek Philippe и т.д. Кампания Geneva Moments была запущена в апреле – организаторы хотели, чтобы она запомнилась швейцарцам еще до начала летнего сезона. Глава туристического офиса Женевы Адриен Женье подчеркнул в интервью журналу Bilan, что гостям предлагают пережить «уникальные моменты» и получить множество впечатлений.
1 мая в Вале была запущена кампания «Приезжайте этим летом в Вале такими, какие вы есть». На то, чтобы привлечь швейцарцев в Вале, власти выделили из местного бюджета 1,2 млн франков. Благодаря умелой организации города кантона смогли сэкономить немалые средства, которые они в противном случае потратили бы на собственные рекламные кампании.
Добавим, что отдых у озера тщательнее всего продуман на водуазской ривьере, где из-за пандемии отменены конгрессы и конференции, а джазовый фестиваль в Монтре прошел в режиме онлайн. Чтобы вызвать у швейцарцев желание приехать в город, где много лет прожил Владимир Набоков, здесь запустили проект Dolce Riviera, в рамках которого туристы могут насладиться сладкой жизнью возле озера в Монтре и соседних городах, сходить в горы, оценить отели в стиле Прекрасной эпохи, посетить выставки (бесплатно с картой Montreux Riviera Card, которую клиентам выдают после регистрации в гостинице), насладиться музыкой разных жанров прямо на улицах, выступлениями артистов и т.д. Пандемия усложняет задачу организаторов, которые не забывают о мерах безопасности: объявления о предстоящих концертах будут публиковаться только в аккаунтах музыкантов в социальных сетях, чтобы избежать чрезмерного скопления людей. На территории отеля Fairmont Le Montreux Palace будут проходить представления (не более 300 зрителей), туристам придется оставить свои контактные данные, чтобы с ними могли связаться в случае выявления заражений.
На запуск проекта Dolce Riviera потрачено около 1 млн франков. По словам главы туристического офиса Монтре Кристофа Стурни, организаторы стремились сохранить в городе очарование швейцарской Ривьеры на годы вперед: несмотря на треволнения последних месяцев, у приезжих сложится впечатление, что под сводами Шильонского замка прохаживаются дамы с кружевными зонтиками и кавалеры во фраках, элегантные экипажи катят по кабережной Монтре, а на гастроли из Парижа сюда пожалует знаменитая Сара Бернар.
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