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вторник, 28 июля 2020 года   

Как швейцарские кантоны привлекают туристов?|Comment les cantons suisses attirent des touristes?

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Сион-Фрибург, 28. 07. 2020. Просмотров: 468

В Вале рады гостям © Thomas Andenmatten, Valais/Wallis Promotion

Границы между государствами Шенгенской зоны открыты, но туристические офисы Конфедерации прежде всего рассчитывают на швейцарцев. Причина в том, что многие иностранцы не решаются отправляться в дальние путешествия, опасаясь второй волны коронавируса.|
Les frontières entre les États Schengen sont rouvertes, mais les offices de tourisme de la Confédération tablent principalement sur les Suisses. La raison en est la réticence de nombreux étrangers d’entreprendre de longs voyages craignant la deuxième vague de coronavirus.

Более 34 млрд долларов – на столько мог бы сократиться ВВП Швейцарии из-за потерь в сфере туризма, если бы ограничения действовали в течение года, отмечается в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) «Covid-19 и туризм». Интересно, что туристический сектор Конфедерации не первый год старается привлечь швейцарцев и не безрезультатно: в 2019-м большую часть ночевок (21,6 млн из 39,6 млн) в гостиницах «обеспечили» иностранцы, однако жители альпийской республики оказались активнее путешественников из-за границы – рост числа ночевок составил +7% и +5,7% соответственно. Чаще других в Швейцарию приезжают немцы, а вот американцев и китайцев здесь сегодня почти нет. Это большая потеря, поскольку в прошлом году они переночевали в гостиницах Конфедерации 133 336 и 77 708 раз соответственно. В то же время, это еще одна причина, по которой владельцы отелей и другие профессионалы стараются сократить убытки, привлекая швейцарцев.

Новые времена – новые стратегии. В Женеве проходит компания со слоганом #WeLoveGenevaMoments. Туристический офис предлагает посетить виноградники кантона, ЦЕРН, музеи искусства и истории, Реформации, Красного Креста и Красного Полумесяца, музей часовой мануфактуры Patek Philippe и т.д. Кампания Geneva Moments была запущена в апреле – организаторы хотели, чтобы она запомнилась швейцарцам еще до начала летнего сезона. Глава туристического офиса Женевы Адриен Женье подчеркнул в интервью журналу Bilan, что гостям предлагают пережить «уникальные моменты» и получить множество впечатлений.

1 мая в Вале была запущена кампания «Приезжайте этим летом в Вале такими, какие вы есть». На то, чтобы привлечь швейцарцев в Вале, власти выделили из местного бюджета 1,2 млн франков. Благодаря умелой организации города кантона смогли сэкономить немалые средства, которые они в противном случае потратили бы на собственные рекламные кампании.

Во Фрибурге ключевой фразой стала «Добро пожаловать в (не)знакомые края»: гостям кантона предлагают провести здесь четыре дня, в течение которых они успеют насладиться горами, озерами и городскими пейзажами. В кантоне Юра в рамках кампании «Регион за 48 часов» туристы могут осмотреть местные достопримечательности и оценить красоту Бильского, Муртенского и Невшательского озер. Прогулки на велосипедах, кораблях, на природе и т.д. сделают поездку незабываемой.

Добавим, что отдых у озера тщательнее всего продуман на водуазской ривьере, где из-за пандемии отменены конгрессы и конференции, а джазовый фестиваль в Монтре прошел в режиме онлайн. Чтобы вызвать у швейцарцев желание приехать в город, где много лет прожил Владимир Набоков, здесь запустили проект Dolce Riviera, в рамках которого туристы могут насладиться сладкой жизнью возле озера в Монтре и соседних городах, сходить в горы, оценить отели в стиле Прекрасной эпохи, посетить выставки (бесплатно с картой Montreux Riviera Card, которую клиентам выдают после регистрации в гостинице), насладиться музыкой разных жанров прямо на улицах, выступлениями артистов и т.д. Пандемия усложняет задачу организаторов, которые не забывают о мерах безопасности: объявления о предстоящих концертах будут публиковаться только в аккаунтах музыкантов в социальных сетях, чтобы избежать чрезмерного скопления людей. На территории отеля Fairmont Le Montreux Palace будут проходить представления (не более 300 зрителей), туристам придется оставить свои контактные данные, чтобы с ними могли связаться в случае выявления заражений.

На запуск проекта Dolce Riviera потрачено около 1 млн франков. По словам главы туристического офиса Монтре Кристофа Стурни, организаторы стремились сохранить в городе очарование швейцарской Ривьеры на годы вперед: несмотря на треволнения последних месяцев, у приезжих сложится впечатление, что под сводами Шильонского замка прохаживаются дамы с кружевными зонтиками и кавалеры во фраках, элегантные экипажи катят по кабережной Монтре, а на гастроли из Парижа сюда пожалует знаменитая Сара Бернар.

 

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