Швейцарских туристов никогда так не обхаживали в родной стране, как сегодня. Эксперты говорят даже о том, что на фоне убытков, которые несет туристическая отрасль, решение провести отпуск в Конфедерации – проявление гражданского самосознания. Телерадиокомпания RTS приводит слова генерального директора Suisse Tourisme Мартина Нидеггера о том, что 20%-25% швейцарских отелей угрожает банкротство, а среди городов особенно может пострадать Женева, куда до пандемии многие приезжали в командировки.

Убытки туристического сектора Конфедерации, понесенные в марте-июне в связи с распространением коронавирусной инфекции, оцениваются в 8,7 млрд франков, отмечается на сайте Suisse Tourisme. Тем не менее, в коммюнике KOF есть хорошая новость: летом этого года швейцарцы больше всего будут интересоваться отдыхом в Альпах и в Тичино, где в июле-августе они проведут в гостиницах на 10-15% больше ночей по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Вышеупомянутая кампания Suisse Tourisme прежде всего она рассчитана на швейцарцев, а также на немцев и французов, во вторую очередь – на жителей других стран Европы и остальных регионов мира. Рекламировать красоты альпийской республики будут юмористы Венсан Вейон и Венсан Кушоль (в Романдии), а также члены творческого коллектива Divertimento (в немецкоязычных кантонах). Благодаря новой платформе клиенты смогут бесплатно отменять бронирование комнат в отелях за 48 часов до приезда.

На поддержку туристического сектора правительство решило выделить 40 млн франков, половина этой суммы будет потрачена на прямую помощь регионам в форме кредитов. Вторая половина предназначена для проведения маркетинговых кампаний с целью повышения привлекательности отдыха в сельской местности. Suisse Tourisme планирует потратить треть вышеуказанной суммы в 2020-м, остальные средства – в 2021 году. 38% будут вложены в рекламу в Швейцарии, 35% – в Европе, 20% – в других регионах, оставшиеся средства пойдут на особые проекты международного масштаба.

Отметим, что 54,8% ночевок швейцарских туристов приходятся на летний сезон, 50,1% таких путешественников предпочитают останавливаться в горах, 19,9% – в больших городах, 18,2% – в маленьких городах, 11,8% – в деревнях. В течение последних недель в Конфедерации принимались меры, чтобы привлечь отечественных туристов, кантоны один за другим запускали рекламные кампании, однако эксперты не рассчитывали, что ограничения на въезд в Конфедерацию для жителей всех стран-членов ЕС/ЕАСТ и Великобритании будут сняты уже 15 июня. Еще одна проблема: путешествуя по Швейцарии, местные жители нечасто останавливаются в гостиницах: в 2018 году только 30% поездок по стране включали ночевки в отелях. В Италии этот показатель составил 80%, во Франции – 76%, в Германии – 57%, в Австрии – 51%.

Возвращаясь к слогану «Мне нужна Швейцария», добавим, что на фоне убытков и сокращения числа ночевок более актуально звучала бы фраза «Вы нужны Швейцарии». Проблема в том, что Конфедерация – дорогая страна, и это особенно ощущается на фоне коронакризиса, когда доходы многих граждан упали, а часть населения вообще осталась без работы. По словам основательницы компании PrivateDeal Изабель Жан, запросы на предоставление скидок со стороны клиентов становятся все более настойчивыми. На платформе PrivateDeal приведен список отелей, на сайтах которых можно предложить свою цену бронирования интересующего вас номера. Изабель Жан отметила, что сегодня интернет-пользователи хотят получить на 10-15% более высокие скидки, чем до пандемии. В Женеве, Лозанне, Сионе и Базеле владельцы гостиниц стараются привлечь клиентов, разрабатывая предложения, включающие ночевки, проезд и развлечения. Если избранная стратегия окажется успешной, то позволит забыть, как страшный сон, апрель этого года: по данным Федеральной службы статистики (OFS), число ночей, проведенных клиентами в отелях, сократилось на 92,4% по сравнению с апрелем 2019-го.

На сайте Университета Санкт-Галлена подчеркивается, что, как только туристы из других стран смогут свободно въезжать в Швейцарию, снова начнут ощущаться такие негативные факторы, как сильный франк и высокая стоимость производства. Одновременно швейцарцы обратят свои взоры на другие государства, где они могут получить те же услуги по более низким ценам, чем в Конфедерации. А сознательные туристы, предпочитающие путешествовать по своей стране, будут останавливаться в отелях на более короткий, чем обычно, период. В связи с этим владельцы гостиниц предлагают швейцарцам резервировать номера непосредственно на сайтах отелей, чтобы не платить комиссии платформ бронирования.