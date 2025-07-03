Языки разные, проблемы общие

Этот конгресс, на котором основные игроки европейского медиапространства традиционно обсуждают текущие профессиональные проблемы, представляют свои стратегии, обмениваются представлениями о будущем индустрии и просто общаются, проходит ежегодно в течение уже более двадцати лет, всегда в Вене, но на разных ее площадках. Его бессменный организатор – издательская компания Johann Oberauer GmbH, компания маленькая, семейная (вместе с г-ном Оберауэром работают его дочери), что позволяет сохранять «человеческий масштаб» самого мероприятия.

В этом году издатели встречались во дворце Niederösterreich, или в Доме сословий Нижней Австрии, одном из многих исторических зданий австрийской столицы. До 1848 года здесь размещалась палата сословий земли Нижняя Австрия, а во время революции марта 1848 года – центр революционных сил. После 1861 года здание занимали государственное собрание и некоторые министерства земли, вплоть до 1997-го, когда город Санкт-Пёльтен полностью взял на себя роль новой столицы Нижней Австрии. После того как из здания выехали законодательный орган и министерства, в нем были проведены значительные ремонтные и реставрационные работы, и теперь, переименованное в 2004 году в Palais Niederösterreich, оно используется для выставок и различных частных мероприятий, включая и наш конгресс, рабочими языками которого были немецкий, английский и русский.

"Контент - король, правильная его подача - королева", под таким лозунгом проходил конгресс © NashaGazeta

Сотрудники JTI готовятся к презентации © NashaGazeta

Интерес к деятельности JTI налицо © NashaGazeta

Надежда Сикорская перед входом в конгресс-зал © NashaGazeta

Несмотря на историческую площадку вопросы обсуждались самые что ни на есть актуальные: искусственный интеллект и цифровая трансформация СМИ, а основным посылом для дискуссии стало утверждение израильского историка и футуролога Юваля Ноя Харари «ИИ может разрушить демократию, если мы не научимся его регулировать». Оттолкнувшись от этой мысли, практически все выступавшие рассуждали о возможностях, предоставляемых искусственным интеллектом, и о несомых им вызовах и опасностях, связанных прежде всего с насыщением информационного пространства заведомо ложными сообщениями или просто пропагандой, вытеснением ряда профессий и присвоением чужих авторских материалов/интеллектуальной собственности. Некоторые ораторы без всяких оговорок призывали лишить детей и подростков доступа к соцсетям, чтобы оградить их от различных злоумышленников.Интересно, что среди участников и спонсоров конгресса были заметны представители и других индустрий, на первый взгляд никак с издательским делом не связанных. Мы отправились в Вену по приглашению старинного партнера Нашей Газеты Japan Tobacco International, компании, поддерживающей European Publishing Congress уже 17 лет подряд и привносящей на конгресс темы, созвучные табачной промышленности, но способные заинтересовать и широкую публику. Так что не удивительно, что компанию здесь хорошо знают: на ее стенде, выдержанном в корпоративных зелено-белых тонах, постоянно толпились посетители. Тема стенда была, насколько это возможно, созвучна теме конгресса – обеспечение безопасности цепочек поставок в цифровую эпоху. Поясним для читателей, далеких от промышленного производства, что цепочка поставок – это последовательность процессов, связывающих поставщиков сырья и материалов с конечными потребителями продукции или услуг, которая включает в себя все этапы, начиная от закупки ресурсов и производства, и заканчивая доставкой готового продукта или услуги потребителю.На протяжении десятилетий правительства используют маркировку товаров, подлежащих обложению налогом, для обеспечения налоговых поступлений и эффективного контроля цепочек поставок. Исторически для проверки подлинности продукции и определения налоговой базы использовались бумажные акцизные марки; однако из-за их физической природы они связаны с высокими затратами, создают логистические проблемы и вызывают вопросы с точки зрения безопасности, – разъясняется на стенде JTI понятным всем языком. Однако времена меняются, и сегодня лучшей практикой признано нанесение цифровой маркировки непосредственно на упаковку готовой продукции: Европейский Союз, Иордания, Евразийский экономический союз, Азербайджан, Узбекистан и страны Персидского залива входят в число стран, требующих цифровой маркировки табачных изделий.– В силу того, что табачная индустрия подчиняется многочисленным правовым ограничениям и самым разным правилам, мы должны находить инновационные решения. В частности, мы внедряем систему Track and Trace, то есть оцифровывание нашей продукции с момента ее производства до момента попадания к потребителю, – рассказал Нашей Газете Дмитрий Кривцов, директор JTI по коммуникациям с регионами. – Речь идет прежде всего о подтверждении аутентичности продукта, что неразрывно связано с борьбой с контрабандой и с нелегальной торговлей табаком. Кроме того, это упрощение и отслеживание процессов налогообложения, что важно для промышленности, производящей подакцизные товары. И последнее, это возможности подтверждения того, что товар попадает туда, куда он должен попасть. Первые два момента важны не только для JTI, как для производителя, но и для государства, которому важно удостовериться, что табачные изделия не становятся доступны людям, не достигшим легального возраста. К сожалению, одной цифровизацией проблему контрабанды не решить, но она этому способствует, так что среди задач, которые компания ставит перед собой, поддерживая медийные мероприятия типа Европейского конгресса издателей, – донести информацию о наших усилиях до журналистов и прочих профессионалов, подчеркнув, что контрабанда в большинстве случаев не является уголовно наказуемым преступлением, и риски для тех, кто ею занимаются, низкие, максимум штраф. Деньги же, получаемые от контрабанды, идут на расходы, никак с табачной индустрией не связанные: наркотрафик, торговля оружием, людьми. И тут уже речь идет о миллиардах.Цель похвальная, а способ ее достижения – понятный, ведь не секрет, что реклама собственно табачной продукции в большинстве стран запрещена, вот и на конгрессе в Вене нигде мы ее не видели, даже на уровне логотипа JTI среди опознавательных знаков других спонсоров. Так что интерес компании понятен, а чем проводимый в Вене конгресс привлекает журналистов?Сотрудница алматинского офиса JTI Алёна Степанищева рассказала об отзывах журналистов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии, которых JTI пригласила к участию в конгрессе:- Ведущие новостные ленты нашего региона более десяти лет обмениваются опытом с европейскими СМИ. Я рада, что JTI – крупнейший игрок в нашем кластере, способствует развитию профессиональной журналистики и помогает СМИ быть курсе международной повестки дня. К примеру, несколько лет назад, когда вопрос искусственного интеллекта всерьез обсуждался на одном из конгрессов, менеджерам новостных агентств удалось воспользоваться опытом Европы и сократить операционные расходы, вернувшись домой.Открывая конгресс в Вене, Иоханн Оберауэр предупредил, что вряд ли кто-то уедет с готовыми ответами на вынесенные для обсуждения вопросы, однако гарантировал оптимизм. И не ошибся – именно с таким настроением участники расставались, ведь понимание того, что в информационном поле ты не единственный воин, придает сил и внушает надежду.