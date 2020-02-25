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Женевскому аэропорту – 100 лет|Genève aéroport fête ses 100 ans

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 25. 02. 2020. Просмотров: 185

(© Genève Aéroport/Bibliothèque de Genève/tdg.ch)

Аэропорт Куантрен начал работу 23 сентября 1920 года, когда в нем впервые приземлился самолет, совершивший официальный перелет. |
L'aéroport de Cointrin a ouvert ses portes le 23 septembre 1920, après l'atterissage d'un avion qui a effectué un vol officiel.

В Швейцарии женевцы были одними из пионеров воздухоплавания, этому способствовала близость Франции, где пилоты совершали свои первые подвиги в небесах. После Первой мировой войны в Европе было много самолетов и опытных летчиков – необходимые составляющие для зарождения гражданской авиации. В 1919 году в Женеве была основана первая пассажирская авиакомпания, Avion-tourisme S.A, пишет газета Tribune de Genève. В том же году стало известно, что в городе Кальвина будет расположена штаб-квартира Лиги Наций (SDN). В октябре 1919-го парламент Женевы проголосовал за выделение 675 тыс. франков на оборудование аэродрома, приняв во внимание аргумент правительства о том, что железнодорожный вокзал кантона – один из худших в мире.

В 1922 году правительство Женевы сообщило в письме генеральному секретарю SDN о том, что в кантоне построен современный аэродром, с которого совершаются рейсы в Париж, Лион, Цюрих и Нюрнберг. В то время летать самолетами не всем было по карману, и в 1922 году пассажиропоток составил… 534 человека.

В 1925-м, когда на аэропорт было потрачено уже 2,6 млн франков, некоторые депутаты женевского парламента выражали сомнение в целесообразности таких расходов, но их смогли переубедить коллеги, понимавшие, что у авиации – большое будущее. В 1930-х годах были созданы новые авиакомпании, начала работу Swissair, образованная в 1931-м в результате слияния фирм Balair и Ad Astra Aero. Появлялись более крупные модели самолетов, позднее пришлось удлинить взлетную полосу.

Во время Второй мировой войны аэропорт закрыли, но деятельность в нем не замерла: в этот сложный период были проведены работы по расширению зданий. В результате после окончания войны, когда немалая часть Европы лежала в руинах, в Женеве возобновил работу прекрасно оборудованный аэропорт. В 1947-м отсюда был совершен первый перелет Swissair из Женевы в США. В 1950-х годах в городе Кальвина все чаще проходили конференции Организации Объединенных Наций (ООН), на фоне которых аэропорт Куантрен стал символической дверью в нейтральную гавань. В 1957 году взлетную полосу удлинили до 2500 метров, в 1960-м – до 3900. Вскоре снизилась стоимость билетов, в 1960-х годах многие женевцы приходили по воскресеньям в аэропорт, чтобы со специальной террасы любоваться взлетами и приземлениями.

В 1970-х годах Куантрен пережил немало неприятных периодов, среди которых – нефтяной кризис 1973 года и первые дискуссии на тему того, что самолеты не только приносят пользу, но и мешают горожанам своим шумом. В это время были созданы организации по защите интересов женевцев, проживающих недалеко от аэропорта. Период, в который авиаперелеты в глазах многих были окружены романтическим ореолом, когда мужчины мечтали жениться на стюардессах, а женщины – выйти замуж за пилотов, закончился в 1980-х годах. Экзюпери в «Маленьком принце» пишет о том, что «взрослые очень любят цифры». С классиком не поспоришь, тем более, что развитие Куантрена легко представить, сравнив пассажиропоток в 1922 году и в 2019-м - 534 и 17,926,629 человек соответственно. К своему столетию женевский аэропорт выпустил книгу «Notre aéroport, mon histoire»: 100 ans d’audace, которую можно купить в книжных магазинах Романдии или заказать онлайн. Подробнее читайте здесь.

 

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