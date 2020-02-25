Автор: Лейла Бабаева, Женева, 25. 02. 2020. Просмотров: 185
В Швейцарии женевцы были одними из пионеров воздухоплавания, этому способствовала близость Франции, где пилоты совершали свои первые подвиги в небесах. После Первой мировой войны в Европе было много самолетов и опытных летчиков – необходимые составляющие для зарождения гражданской авиации. В 1919 году в Женеве была основана первая пассажирская авиакомпания, Avion-tourisme S.A, пишет газета Tribune de Genève. В том же году стало известно, что в городе Кальвина будет расположена штаб-квартира Лиги Наций (SDN). В октябре 1919-го парламент Женевы проголосовал за выделение 675 тыс. франков на оборудование аэродрома, приняв во внимание аргумент правительства о том, что железнодорожный вокзал кантона – один из худших в мире.
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