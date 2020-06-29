В соответствии со швейцарским законодательством, аффилированные с государством компании должны каждый год подробно отчитываться об условиях найма членов руководства. Не все эти предприятия и учреждения можно назвать государственными в прямом смысле слова, но все они так или иначе связаны с Конфедерацией.

Отчет, который, среди прочего, включает информацию о зарплатах брутто, гонорарах, бонусах, дополнительных выплатах и гендерной принадлежности топ-менеджеров, выложен в свободный доступ. В 2019-м зарплаты некоторых директоров уменьшились по сравнению с предыдущим годом. Как подчеркивается в правительственном коммюнике, меры по установлению верхнего предела размера вознаграждений оказали сдерживающий эффект на их рост.

Больше всех среди глав связанных с Конфедерацией предприятий заработал директор железнодорожной компании SBB CFF FFS Андреас Майер, зарплата которого за прошлый год, без учета взносов в пенсионный фонд, составила 932 000 франков, что немного меньше, чем в предыдущем. Напомним, что в 2018-м он впервые за долгое время заработал меньше миллиона франков, а точнее 987 442 франка. В апреле этого года Майер ушел в отставку, а его пост занял Венсан Дюкро.

На втором месте наиболее высокооплачиваемых руководителей госкомпаний находится глава Postfinance Хансруди Кенг, зарплата которого уменьшилась с 828 977 франков в 2018 году до 809 000 франков в 2019-м.

На третьем месте – директор аэрокосмического и оборонного холдинга Ruag Holding AG Урс Брайтмайер, который получил почти 758 000 франков, что примерно на 19 000 франков меньше, чем в предыдущем году.

«Скромные» 693 000 франков заработал глава концернаРоберто Чирилло, сменивший Сюзанну Руофф, которой пришлось покинуть свою должность в связи со скандалом в CarPostal

Зарплата директора страховой компании Suva Феликса Вебера выросла почти на 12 000 франков по сравнению с предыдущим годом и составила 625 000 франков.

Размер вознаграждения главы Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками (FINMA), которую в швейцарских СМИ часто называют «финансовым жандармом», Марка Брэнсона не меняется третий год подряд и составляет около 552 000 франков.

Генеральный директор компании Skyguide, обеспечивающей выполнение гражданских и военных полетов, Алекс Бристоль заработал 556 000 франков, т.е. примерно на 30 000 больше, чем в предыдущем году.

Жиль Маршан, возглавляющий швейцарское объединение теле- и радиовещания SSR SRG, в которое входят, среди прочего, телеканалы RSI, RTS, SRF и информационная служба Swissinfo, получил в прошлом году 534 000 франков. Как указано на сайте предприятия, SSR SRG финансируется на 77% за счет пошлин на радио и телевидение (Serafe), которые должны платить практически все жители Конфедерации, и на 23% за счет других доходов, таких как продажа программ другим радио- и телевещательным компаниям.

По сравнению с государственным в частном секторе зарплаты руководителей на несколько порядков выше. Так, в пятницу профсоюз Unia опубликовал исследование разрыва в зарплатах сотрудников 37 компаний. Глава фармаконцерна Roche Северин Шван, например, заработал 15,1 млн франков, Серджио Эрмотти из UBS – 12,5 млн, а Тиджан Тиам из Credit Suisse – 10,7 млн. Последний, как пишет Unia, также должен был получить выходное пособие в 30 млн, т.е. сумму, сопоставимую с его тремя годовыми зарплатами. Напомним, что Тиджан Тиам ушел со своего поста после скандала со слежкой за Икбалом Ханом, который возглавлял подразделение Credit Suisse по управлению активами, а затем перешел на аналогичную позицию в UBS.

Unia подчеркивает, что семь компаний, получивших господдержку в виде пособий по частичной безработице, выплатили своим акционерам дивиденды на общую сумму почти 4 млрд франков – речь идет, среди прочего, о LafargeHolcim, Lindt & Sprüngli и Sika.

В исследовании Unia также рассматриваются фирмы с наиболее неравномерным распределением капитала и рабочей силы. В частности, компания Ems-Chemie в 2019 году выплатила 462 млн франков своим акционерам, а сотрудникам – 239 млн. Причем, как утверждает Unia, 326 млн разделили между собой главные акционеры компании, дочери идейного вдохновителя Народной партии Швейцарии (НПШ) и бывшего главы Ems-Chemie Кристофа Блохера. Любопытно и то, что НПШ призывает к отмене минимальной заработной платы и коллективных трудовых договоров, поскольку «это приводит к удорожанию производства», пишет Unia со ссылкой на слова Магдалены Мартулло-Блохер, возглавляющей сейчас Ems-Chemie и являющейся депутатом Национального совета от НПШ.