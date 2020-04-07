СМИ разных стран приводят мнения экспертов и политиков о том, что финансовый кризис в связи с пандемией Covid-19 может оказаться хуже кризиса 2008 года. Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны как минимум до 1 октября отказаться от выплат дивидендов за 2019 и 2020 годы, а также воздержаться от выкупа собственных акций. В коммюнике ЕЦБ подчеркивается, что во время пандемии кредитно-финансовым учреждениям следует расширить свои возможности по поддержанию экономики за счет кредитования частных лиц и компаний, так как ЕС готовится к резкому экономическому спаду. Опираясь на рекомендации ЕЦБ, крупнейшие банки Великобритании, включая Barclays, Santander и HSBC, объявили о том, что не будут выплачивать дивиденды в 2020 году. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что компании, которые получают финансовую помощь государства, не должны платить дивиденды, а также призвал остальные фирмы ограничить выплаты акционерам в 2020 году хотя бы на треть.



Швейцарские эксперты задаются вопросом, может ли выплачивать дивиденды предприятие, получающее дотации от государства? Не лучше ли на фоне неопределенности будущего позаботиться о своих резервах? В интервью газете Le Temps директор женевского аналитического центра Observatoire de la Finance Поль Дембински подчеркнул, что всем крупным компаниям следует приостановить выплату дивидендов, а также заявил, что это решение необходимо принять на политическом уровне. Основатель цюрихской консалтинговой компании Porta Advisors Беат Виттманн уверен, что дивиденды не должны платить фирмы, работающие в сфере телекоммуникаций и здравоохранения.



Со своей стороны, два крупнейших банка Конфедерации, UBS и Credit Suisse, подтвердили выплату дивидендов за 2019 год. При этом в квартальном исследовании Credit Suisse «Moniteur Suisse» отмечается, что в Швейцарии неизбежна рецессия, несмотря на то, что принятые меры позволяют замедлить распространение коронавируса. Впрочем, среднегодовое сокращение ВВП составит, вероятно, около 0,5%, при этом авторы исследования не ожидают ни резкого сокращения инвестиций, ни падения рынка недвижимости, а экспорт фармацевтических товаров, предположительно, поможет восстановить экономику. Все это – при условии, что пандемию удастся быстро остановить.



А как быть с кантональными банками, в числе акционеров которых – города и кантоны Швейцарии? Кантональные банки Женевы (BCGE) и Во (BCV) предлагают увеличить сумму дивидендов за прошлый год. По словам представителя BCV, такое предложение отражает прекрасные результаты 2019 года (лучшие за последние 10 лет).



Если говорить о швейцарских предприятиях, то часть из них уже приняли решение выплатить дивиденды. Среди них – компания Georg Fischer, выпускающая оборудование для автомобилей и инновационные пластиковые трубы, при этом руководство намерено урезать свою зарплату на 10%. Акционеры медиагруппы Tamedia также получат дивиденды. Представитель Tamedia подчеркнул, что эти суммы относятся к прошлому году и никак не связаны с сегодняшним кризисом. Роже Сед, директор ассоциации Actares, поддерживающей устойчивое развитие, указал на то, что каждое предприятие должно самостоятельно принимать решение о выплате дивидендов и их размерах, предварительно оценив свое финансовое положение.



На этой неделе Федеральный совет, вероятно, примет решение о том, какие меры будут приняты в Швейцарии после 19 апреля. Предприятия, особенно расположенные в немецкоязычных кантонах, ожидают от правительства действенных мер, которые позволят им возобновить свою деятельность. Что касается Романдии, то, проведя совещание, руководители союза работодателей UPS и торговых палат Женевы, Во и Вале подчеркнули, что здоровье населения должно оставаться главным приоритетом.



Директор ассоциации швейцарских предпринимателей Economiesuisse Моника Руль ожидает от Федерального совета целесообразных и прагматичных решений. Она напомнила, что тысячи людей могут потерять работу, и подчеркнула необходимость избежать экономического кризиса. Моника Руль выступает за поэтапное возвращение предприятий к нормальной работе с учетом особенностей разных отраслей и уровня риска для сотрудников. По ее словам, следует ввести тестирование всего населения на коронавирус, а в компаниях принять меры, исключающие собрания клиентов и служащих.



Со своей стороны, глава концерна Ems-Chemie Магдалена Мартулло-Блохер, дочь идейного вдохновителя Народной партии Швейцарии Кристофа Блохера, уверена, что сотрудникам, которые не подвергаются опасности на работе, следует разрешить вернуться к исполнению своих обязанностей. Она призывает последовать примеру Китая, где, кстати, возобновили работу пять заводов Ems-Chemie. Магдалена Мартулло-Блохер подчеркивает, что в Китае сотрудники соблюдают строгие правила гигиены и носят защитные маски.



Политические партии Швейцарии придерживаются разных мнений о сегодняшнем положении. Либерально-радикальная партия (PLR) 1 апреля обратилась к Федеральному совету с просьбой как можно скорее представить план выхода из кризиса, Партия зеленых поддерживает такой шаг. Депутат Национального совета от Социалистической партии (PS) Роже Нордманн подчеркнул необходимость лучше изучить коронавирус, чтобы не совершить ошибку, отменив меры, действующие в настоящее время в стране. Вице-президент профсоюза Unia Альдо Феррари согласен с социалистом, заявив, что преждевременный отказ от дистанционной работы может иметь худшие последствия, чем применение сегодняшних мер.



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